2 сентября в первый класс пойдут 380 тысяч детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новом 2017-2018 учебном году в первый класс пойдут 380 тысяч детей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра образования и науки РК Ерлана Сагадиева.

«В первый класс пойдут 380 тыс. детей. По сравнению с прошлым годом примерно на 10,5 тыс. детей больше», - сказал министр на заседании Правительства.

По его словам, к 1 сентября свои двери откроют 35 новых школ. Кроме того, в 300 школах завершен капитальный ремонт, а в 410 школах проведен текущий ремонт.

«Все работы будут завершены до 25 августа. Так нам отчитались области», - проинформировал министр.



По его словам, в этом году в школах продолжится переход на обновленное содержание, начатое в прошлом году. «В этом году дополнительно переходят 2, 5 и 7 классы. Также начинается масштабный пилот ведения предметов на английском языке у более чем 1,5 тыс. учителей, которые закончили или заканчивают языковые курсы. Все это тоже в рамках подготовки к 2019 году. Доставка учебников по этим двум направлениям, в целом, идет по графику, но я попрошу акимов всех областей этот вопрос буквально на этой неделе заслушать у себя», - сказал Сагадиев.



Глава МОН также отметил, что в этом году одним из важнейших направлений будет дальнейшее формирование и укрепление попечительских советов школ с передачей им все более широкого спектра полномочий, параллельное планомерное расширение академической, управленческой и финансовой свободы школ под контролем попечительских советов.



«Акимы областей должны взять этот вопрос - вопрос правильности формирования попечительских советов, включение в их состав активной общественности, депутатов маслихатов, местной прессы - под свой личный контроль. Мы также внесли свои предложения, расчеты и аргументы по поэтапному снижению недельной нагрузки учителей, в связи с переходом на обновленное содержание. Вопрос очень важный и потребует вашего внимания», - считает Ерлан Сагадиев.