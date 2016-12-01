2 млн тенге получит автор туристического символа Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице объявлен конкурс на лучшую эскиз-идею туристического символа Астаны, сообщается на сайте акимата.

«Символ, знак (бренд) должен отражать статус города, его туристическую привлекательность, достопримечательности, особенности ландшафта и историю. Цветовая гамма должна отражать цветовые и композиционные традиции декоративного искусства казахов. Можно применить оригинальные семантические решения, графические элементы, отражающие дух города, его сущность, уникальные слоганы. Символ должен быть выполнен в современных, мировых традициях дизайна и графического искусства», - говорится в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 26 декабря 2016 года по 25 января 2017 года.

«В конкурсе могут участвовать все желающие. Победителю достанется 2 млн тенге. 2 место - 1 млн тенге, за 3 место - пятьсот тысяч тенге.