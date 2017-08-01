2 человека погибли, 120 пострадали при обрушении шатра в Австрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Число пострадавших при обрушении шатра на фестивале в Австрии возросло до 120 человек, пишет ТАСС.

По уточненным данным полиции, около 100 человек получили легкие травмы, 20 находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. Ранее сообщалось о 50 пострадавших, при этом спасательная служба не исключала, что общее число пострадавших может возрасти, поскольку многие люди стали обращаться за медицинской помощью утром в субботу.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, когда на шатер внезапно обрушился ураганный ветер. Стихия полностью разрушила фестивальное помещение, разметала внутреннее убранство. В момент происшествия на празднике присутствовали 700 человек. Двое погибли на месте от ударов об опоры шатра и предметы мебели.

Полиция установила личности погибших. Ими оказались 28-летний местный мужчина и 19-летняя студентка из Румынии. Спасатели и медики организовали телефонную горячую линию для родных и близких, по которой можно узнать о состоянии пострадавших.