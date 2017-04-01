$2,4 млн задолжал Туркменгаз китайской компании

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллекторы будут добиваться выплаты долга в размере $2,4 млн у государственного концерна «Туркменгаз», который два года как не выплачивает китайской компании CSR Ziyang Co., Ltd за поставку в 2015 году двух маневровых локомотивов для нужд марыйской базы №2, находящейся в ведомстве Госконцерна, сообщают «Альтернативные новости Туркменистана».

Как отмечает издание, производитель локомотивов просрочил поставку заказа в Туркменистан на полтора месяца, после чего в отношении него, согласно контракту, были применены штрафные санкции в размере $129 тыс.

13 августа 2015 года локомотивы все же были доставлены на станцию «Фараб». В сентябре 2016 года, зампредседателя концерна Непес Бяшимов заверил партнеров, что оплата будет произведена «в ближайшее время», но оставшиеся средства по контракту в размере $2,451 млн ГК «Туркменгаз» не выплачивает до сих пор.

«С тех пор все наши попытки провести телефонные переговоры, назначить встречу, а также многочисленные письма в адрес Госконцерна руководством этого ведомства попросту игнорируются», - заявил старший советник Международной юридической компании CIS Debt Recovery Solutions Тарас Копий. Компания является юридическим поверенным компании CSR Ziyang Co., Ltd и уполномочена урегулировать данный спор.

Для закупки локомотивов ГК «Туркменгаз» взял кредит у самих же китайцев - Государственного банка развития Китая, а выплатить долг обязался из собственных средств.

«Сложившаяся ситуация говорит о некомпетентности руководства концерна и неплатежеспособности такой значимой компании», - отметил Тарас Копий.

Старший советник Международной юридической компании CIS Debt Recovery Solutions Тарас Копий ставит в известность всех потенциальных партнеров Госконцерна «Туркменгаз» о его ненадежности и состоянии дефолта, в котором находится ГК. Об этом проинформированы и потенциальные участники проекта ТАПИ в Пакистане и Индии.

«Мы будем обращаться в туркменские дипломатические представительства за рубежом, через страховую компанию и банк-кредитор, а если и это не поможет, то дело, возможно, дойдет до международного арбитража», - сказал Тарас Копий.

На сайте международной юридической компания CIS Debt Recovery Solutions говорится, что она «успешно оказывает услуги по взысканию долгов в России, СНГ и многих других странах мира, помогая компаниям вернуть свои деньги независимо от местонахождения должника».