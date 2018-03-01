19-летняя девушка в Костанае погибла после падения с крыши многоэтажки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае с крыши многоэтажного дома спрыгнула и погибла 19-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

«По факту падения 19-летней девушки с крыши дома по улице Аль-Фараби в Костанае полицейскими проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства»», - сообщили в ведомстве.

Назначены соответствующие экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.