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19-летняя девушка в Костанае погибла после падения с крыши многоэтажки

5 Марта 2018 14:48 1330
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19-летняя девушка в Костанае погибла после падения с крыши многоэтажки

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае с крыши многоэтажного дома спрыгнула и погибла 19-летняя девушка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Информацию подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

«По факту падения 19-летней девушки с крыши дома по улице Аль-Фараби в Костанае полицейскими проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства»», - сообщили в ведомстве.

Назначены соответствующие экспертизы. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

 

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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