19 должностных лиц наказали уголовно за препятствия предпринимателям в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - За период с 2015 по 2017 годы в Западно-Казахстанской области выявлено 35 фактов незаконного вмешательства в деятельность малого и среднего бизнеса, к уголовной ответственности привлечено 19 лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наибольшее количество должностных лиц - 10 из 19, совершивших факты вмешательства в предпринимательскую деятельность, работают в местных исполнительных органах. Далее идут семь сотрудников филиалов различных министерств - Министерства сельского хозяйства, Министерство по инвестициям и развитию, Министерство финансов и Министерство национальной экономики, - сказал на форуме предпринимателей в Уральске и.о. руководителя департамента Национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Рустам Акмырзаев.

За последние три года наибольшее количество фактов воспрепятствования предпринимательской деятельности совершено в сфере сельского хозяйства -12 уголовных дел.

«Следующими «рисковыми» сферами являются контроль за недропользованием, инспекция транспортного контроля, департамент государственного имущества и приватизации, сфера защиты прав потребителей, сфера земельных отношений, сфера строительства, отдел труда и социальных отношений, образование, правоохранительные и таможенные органы», - добавил Р. Акмырзаев.

Ключевыми проблемами предпринимателей региона он назвал обеспечение транспарентности при процедуре предоставления земельных участков, слабую работу местных исполнительных органов по выявлению свободных земельных участков и реализации их через торги (аукционы) и доступность кредитования.

При этом предпринимателям ЗКО оказывают немалую господдержку.

«Единой программой «Дорожная карта бизнеса-2020» субъектам бизнеса ЗКО в 2017 году было выделено 1,6 миллиарда тенге, в предыдущем - на 200 миллионов тенге больше. В 2018 году планируется выделение дополнительной суммы в размере 1,3 миллиарда тенге. На реализацию Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в 2017 году по области выделено 2,6 миллиарда тенге, в этом году - 4,3 миллиарда тенге, - информировал заместитель акима области Игорь Стексов. - Сокращаются административные барьеры. Разработан и реализуется детальный план по улучшению условий для ведения бизнеса и развитию массового, в том числе семейного предпринимательства в ЗКО на 2017-2019 годы».