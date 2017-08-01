19 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ



Всемирный день гуманитарной помощи



Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 11 декабря 2008 года и впервые отмечался в 2009 году. Такая дата была выбрана неслучайно. 19 августа 2003 года произошел взрыв в штаб-квартире ООН в Багдаде, в результате которого погибли 22 человека, среди которых был видный деятель Организации Объединенных Наций Сержиу Вийера ди Меллу, специальный представитель Генерального секретаря ООН в Ираке.



Всемирный день фотографии



Учрежден в 2009 году австралийским фотографом по имени Корске Ара. Дата праздника была выбрана неслучайно: 9 августа 1839 года французский художник, химик и изобретатель Луи Дагер представил Французской академии наук процесс получения дагеротипа - изображения на светочувствительной металлической пластинке, а 19 августа правительство Франции провозгласило его изобретение «подарком миру».



Всемирный день бездомных животных



Отмечается в третью субботу августа. Учрежден по инициативе Международного общества прав животных, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме бездомных животных.



День рождения Метте-Марит, кронпринцессы Норвегии



Дни рождения членов королевской семьи являются в Норвегии официальными флаг-днями - днями торжественного поднятия государственного флага. Норвежская кронпринцесса Метте-Марит принимает активное участие в борьбе с ВИЧ/СПИД. После тщательного изучения этой проблемы ее назначили специальным предъявителем ЮНЭЙДС - Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД. Также она является президентом ряда других организаций в сфере здравоохранения и искусства.



День Мануэля Кесона на Филиппинах



Мануэль Кесон - второй президент Филиппин и первый президент, избранный всенародно. Официальный статус он имеет не по всей стране, а лишь в провинциях Кесон и Аурора, названных в честь президента и его жены, Ауроры Арагон, соответственно.



День независимости Афганистана



Приурочен признанию независимости страны от Британской империи. 8 августа 1919 года был подписан предварительный мирный договор, а 19 августа независимость Афганистана была провозглашена официально.



Национальный день авиации в США



Установлен в 1939 году президентом Франклином Делано Рузвельтом в честь дня рождения Орвила Райта - изобретателя, авиаконструктора и летчика, одного из братьев Райт.



День августовской революции 1945 года во Вьетнаме



Августовская революция 1945 года во Вьетнаме - национальная народно-демократическая революция, свергшая господство империалистов и установившая народно-демократическую власть.



СОБЫТИЯ



25 лет назад (1992) Республика Казахстан вступила во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), став 180-м государством-членом этой организации.



25 лет назад (1992) состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Португальской Республикой.



24 года назад (1993) установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Словацкой Республикой.



24 года назад (1993) в Кзыл-Ординской области геологи объединения «Южказнефтегаз» обнаружили большие залежи нефти на месторождении «Кумколь».



14 лет назад (2003) в Уральске состоялась первая Западно-Казахстанская областная конференция неправительственных организаций.



13 лет назад (2004) депутатами Мажилиса Парламента создано Республиканское общественное объединение «Туған жер». Задача - решение проблем экологии на селе, создание современной сельской инфраструктуры.



12 лет назад (2005) в Усть-Каменогорске состоялось официальное открытие автомобильного движения по новому мосту через реку Ульба. Транспортный подъезд к новому мосту имеет шестиполосную дорогу, как и сам мост. Ширина проезжей части только одного направления - 11,5 метра, ширина одной полосы - 3,83 метра. Новый мост значительно разгружает транспортный поток с основного Ульбинского моста.



10 лет назад (2007) на футбольном поле столичного парка Астаны состоялась первая спартакиада «Болашак-2007», в которой участвовали обладатели международной стипендии Президента Республики Казахстан «Болашак».

Цель проведения данного мероприятия - сплочение стипендиатов и популяризация здорового образа жизни.



7 лет назад (2010) в Алматы первой леди Казахстана Саре Назарбаевой министр образования и науки РК Жансеит Туймебаев вручил награду «Звезды Содружества» за высокое служение делу духовно-нравственного образования подрастающего поколения Казахстана, защиту материнства и детства.



7 лет назад (2010) Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил ГКП «Научно-исследовательский институт генерального плана города Астаны», где состоялось обсуждение вопросов дальнейшего развития столицы, формирования современной коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры города.

Президенту были презентованы проекты новых объектов города - медиа-центра, Дворца творчества школьников, Музея истории Казахстана, крытого жилого комплекса.



6 лет назад (2011) в Алматы в Центральной синагоге прошла торжественная церемония внесения свитка Торы, приуроченная ко Дню памяти раввина Леви-Ицхака Шнеерсона, отца Любавичского Ребе. Организатор - Еврейский центр «Хабад Любавич».



6 лет назад (2011) в соответствии с Указом Президента РК во всех областях страны, а также в Астане и Алматы состоялись выборы 16 депутатов Сената Парламента РК. Голосование проводилось по 39 кандидатурам.



6 лет назад (2011) бойцы десантно-штурмовой группы «Буран» открыли памятник своему погибшему товарищу - сержанту Ардаку Казиеву. Обелиск установлен на территории воинской части 2022, в которой он служил. Трагедия произошла 26 июня т.г. в Кегенском ущелье, когда «бурановцы» задержали колонну автоцистерн контрабандного дизтоплива, которое переправлялось из Казахстана в Кыргызстан.



6 лет назад (2011) на базе РГКП «Центр санитарно-эпидемиологической экспертизы города Астаны» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК создана Зональная вирусологическая лаборатория.



6 лет назад (2011) в Алматы состоялась официальная церемония подписания Соглашения о создании Центрально-Азиатского центра по реагированию на чрезвычайные ситуации и снижению риска бедствий. Задача центра - укрепить региональное сотрудничество и координацию в сфере снижения риска бедствий и повысить уровень безопасности населения стран Центрально-Азиатского региона.



5 лет назад (2012) Центру бокса в Караганде решено присвоить имя олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Также впервые учреждено звание «Почетный гражданин Карагандинской области». Номер один получил Серик Сапиев, номер два - его тренер Александр Стрельников. Аким Карагандинской области Абельгазы Кусаинов от имени всех карагандинцев вручил С.Сапиеву ключи от автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Тренер А.Стрельников получил сертификат на 3 млн. тенге.



4 года назад (2013) в Астане состоялась церемония подписания договора купли-продажи газа, добываемого на Кашаганском месторождении. Согласно условиям подписанного договора АО «КазТрансГаз» будет приобретать весь объем Кашаганского газа, добываемого на первом этапе и до окончания срока действия СРП СК, то есть до 2042 года.



4 года назад (2013) в Таразе открылся первый в Казахстане Международный фестиваль землячества «Страна Азия», на который съехались бывшие «джамбульцы» - представители США, Германии, России, Украины, Греции и других стран.



4 года назад (2013) гостиницу «Жамбыл» в Таразе украсила мемориальная доска, посвященная выдающейся певице Анне Герман.

Мемориальную доску поместили на фасаде гостиницы «Жамбыл», в которой певица останавливалась во время своих гастролей. В мероприятии принял участие официальный биограф и основатель международного клуба поклонников Анны Герман Иван Ильичев (г.Москва). В Центральном концертном зале «Баласагун» состоялся вечер памяти Анны Герман, в свои детские годы жившей в Джамбуле (ныне Тараз). Жамбылские и российские артисты исполнили песни из репертуара знаменитой певицы.



3 года назад (2014) в селе Винное Восточного Казахстана прошел первый международный турнир по адаптивному конному спорту, на который приехали 18 ребят с физическими и умственными нарушениями из России и Казахстана. Лошадей для необычного турнира предоставила производственно-коммерческая фирма «Титан», по инициативе которой в этом селе два года назад был построен ипподром. На развитие этого уникального центра иппотерапии и занятий с детьми из бюджета выделено около 88 млн. тенге.



3 года назад (2014) Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе своей рабочей поездки по Алматинской области посетил талдыкорганский молочный завод ТОО «JLC Сүт». В ходе посещения Президент Казахстана ознакомился с технологией производства молочной продукции, применяемой на предприятии. Главе государства также рассказали о результатах проведенной реконструкции завода, увеличении его мощности и перспективах развития сырьевой базы, в том числе за счет частного сектора.



3 года назад (2014) завершился международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна». Казахстанец Мухаммедали Жугунусов завоевал третье призовое место, показав достойный результат и опередив многих талантливых сверстников. В этом году в «Детской Новой волне» приняли участие 17 юных исполнителей из 11 стран.



3 года назад (2014) по итогам исследования известной международной организации «Great Value Colleges» КазНУ им. аль-Фараби вошел число 50 самых технологически развитых университетов мира, заняв в рейтинге 31 место. Следует отметить, что в рейтинге казахстанский вуз является единственным представителем не только стран-участниц СНГ, но и Восточной и Центральной Европы, а также - наряду с Сингапуром и Японией - представляет весь Азиатский континент.



3 года назад (2014) четыре мировых рекорда были установлены в первый день проходящего в Астане чемпионата мира по велоспорту на треке среди юниоров. Участие в главном старте сезона принимали около 230 молодых спортсменов из 32 стран мира.



2 года назад (2015) более 250 студентов приняли участие в IV Слете зарубежных студенческих организаций Казахстана, проходящем в Астане. Слет, организованный ассоциацией «Болашак», МК «Жас Отан» при поддержке партии «Нур Отан» и Министерства образования и науки РК, был посвящен вопросам молодежного предпринимательства. В мероприятии принимали участие представители более 60 казахстанских студенческих организаций за рубежом из 16 стран мира, общественные деятели, эксперты в сфере предпринимательства, представители государственных органов, национальных компаний и студенты Казахстана.



2 года назад (2015) на равнине Каракаба Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области стартовала первая международная археологическая экспедиция «Алтай - золотая колыбель», организованная Международной тюркской академией.

В трехдневной экспедиции принимали участие ведущие ученые-тюркологи, руководители археологических институтов Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Турции. В ходе экспедиции участники подытожили исследования года и рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся археологии тюркского мира.



2 года назад (2015) в Карагандинской области «нуротановцы» взяли под свою опеку по школьнику, открыв им образовательные

накопительные вклады. Акция проводилась в рамках партийного проекта «Бақытты балалық» - «Счастливое детство». Основная цель - открытие образовательных накопительных вкладов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



Год назад (2016) в Павлодарской области открыт культурно-гостиничный комплекс, посвященный казахскому этнографу, историку и философу Машхур Жусупу Копееву. Он построен рядом с мавзолеем мыслителя на его родине в Баянаульском районе в урочище Ескелді.

Гостиничный комплекс «Ескелді», рассчитанный на прием паломников, включает в себя двухэтажное здание, в котором расположены гостиничные номера класса «люкс» и «полулюкс» на 40 человек, столовая и мемориальный музей Машхур Жусупа Копеева. Комплекс рассчитан и для полноценного отдыха людей с ограниченными физическими возможностями - для них установлены пандусы, а гостиничные номера на первом этаже имеют расширенные дверные проемы.



Год назад (2016) на скалодроме у поселка Согра близ Усть-Каменогорска установили мемориальную доску погибшему спасателю Алмасу Мусаканову, на счету которого были сотни аварийно-спасательных операций.

Несчастный случай произошел 21 июля во время проведение скалолазных тренировок. Алмас и его команда готовились к предстоящим международным соревнованиям «КАЗСПАС-2016».

Год назад (2016) Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества «Саксаул» из серии монет «Фауна и флора Казахстана» номиналом 500 тенге. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса - 24±0,24 гр., овал 38,61 - 28,81 мм, качество изготовления - «proof», тираж - 3 тыс. штук.

Саксаул (лат. Halóxylon) - род древесных растений. Образует пустынно-древесные заросли - саксаульные леса. Кустарники или небольшие деревья с вильчатым ветвлением и ломкими молодыми побегами. Листья в виде супротивных мелких бесцветных чешуй или бугорков Ствол неровный, крепкий, но иногда хрупкий. Цвет коры белый, черный или коричневый.



ИМЕНА





69 лет назад (1948) родился АНДРЮЩЕНКО Александр Иванович - президент некоммерческого объединения юридических лиц «Ассоциация предпринимателей морского транспорта».

Уроженец Талдыкоргана. Окончил Алматинский электротехникум связи (1967), Казахский политехнический институт (1978).

Трудовая деятельность: работал на различных должностях на Алматинском комбинате строительных материалов, в Министерстве промстройматериалов Каз ССР; главный инженер института «Казгипроснаб»(1988-1990); работа на различных должностях в Министерстве промстройматериалов Республики Казахстан, позднее преобразованном в холдинг «Курылысматериалдары» (1990-1994); вице-президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана»; вице-президент телерадиокомпании «Тан»(1994-1995); вице-министр экономики Республики Казахстан (1995-1997); заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (1997-1998); заведующий информационно-аналитическим отделом канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1998-1999); вице-министр экономики Республики Казахстан (1999-2001); вице-министр, первый вице-министр экономики и торговли Республики Казахстан (2001-2002); первый вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2002-2003); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан; вице-президент АО «Банк развития Казахстана»; управляющий директор по финансам «Қазақстан темір жолы»; вице-президент национальной железнодорожной компании «Қазақстан темір жолы» (с 2007 года).

На занимаемой должности - с октября 2012 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2001); памятной медалью «Астана» (1998).





62 года назад (1955) родился САТЖАНОВ Кенжебай Сатжанович - управляющий директор, член правления АО «НК «Казахстан инжиниринг».

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-экономист; Алматинский государственный университет, юрист; Дипломатическую академию при Евразийском национальном университете, международные отношения.

Трудовой стаж: горный нормировщик, старший инженер по труду, начальник отдела труда и заработной платы Дальнезападного рудника Жайремского горно-обогатительного комбината (1977-1987); начальник отдела научной организации труда и заработной платы, начальник отдела экономики и прогнозирования Жайремского горно-обогатительного комбината (1987-1992); начальник отдела экономики, председатель Комитета экономики административного совета Жайрем-Атасуйской свободной экономической зоны (1992-1995); заместитель акима г.Каражал - председатель административного Жайрем-Атасуйской свободной экономической зоны (1995-1996); начальник представительства Акмолинской СЭЗ - акима г.Акмола в г.Алматы (1996-1997); заведующий отделом аппарата акима г.Астана, начальник управления экономики г.Астана, начальник управления поддержки малого бизнеса г.Астана, первый заместитель директора ГКП «Фонд коммунальной собственности г.Астана» (1997-2004); руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2004-2006); заместитель председателя Комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан (2006); директор департамента корпоративного развития АО «НК «Казахстан инжиниринг».

На занимаемой должности - с мая 2016 года.

Награжден медалями «Астана», «10 лет независимости Республики Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан»; Почетной грамотой Президента Республики Казахстан.





55 лет назад (1962) родился АБИЛОВ Елубай Джакаевич - аким г.Жанаозен Мангистауской области.

Родился в г.Красноводск Туркменской ССР. Окончил Туркменский ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный институт им. М.И. Калинина, ученый-агроном (1985).

Трудовая деятельность: инструктор Красноводского обкома профсоюза работников агропромышленного комплекса (Туркменская ССР) (1986-1989); старший экономист исполнительного комитета, начальник инспекции по экологии и охраны труда, начальник отдела образования и по социальным вопросам, начальник управления делами Красноводского района (1989-2002); заместитель акима поселка Мангистау (2002-2003); аким поселка Мангистау (2003-2007); заместитель акима Мунайлинского района (2007-2010); аким Мунайлинского района Мангистауской области (2010-2015).

На занимаемой должности - с июля 2015 года.











54 года назад (1963) родился ЖЫЛАНБАЕВ Марат - единственный человек планеты, в одиночку пробежавший крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки. Марафонец, мастер спорта международного класса, Почётный гражданин Казахстана.

В 1990 году в «Книге рекордов Гиннеса» отмечены его достижения: 23 марафона за 23 дня (в день 42 км 195 м), 30 марафонов за 15 дней, 75 марафонов за 12 месяцев, 226 марафонов за один год, восхождение на пик Эльбрус (5642 м) за 7 дней, пробег через Каракумы в 1992 году (1200 км за 20 дней), пробег через Сахару за 24 дня (1993, Африка), пробег (1700 км за 24 дня) через пустыню Викторию (1993, Австралия), пробег (1218 км за 17 дней) через Неваду (1994, США). В 1992-1993 годы вошел в список 10 лучших спортсменов Казахстана.

















53 года назад (1964) родился БАТАЛОВ Аскар Булатович - вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан.

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1986); Московскую академию менеджмента инновации, экономист-менеджер (1999).

Трудовой стаж: формовщик, мастер, старший инженер-технолог цеха завода №1 АДК (1988-1991); директор Службы единого заказчика Алатауского района г.Алматы (1991-1994); вице-президент фирмы «Раимбек» (1994-1997); генеральный менеджер Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям (1997-1998); директор РГП «Казахстанский центр содействия инвестициям «Казинвест», президент ЗАО «Казинвест» (1998-2005); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2005-2007); ответственный секретарь Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2007-2009); генеральный директор ТОО «Каzoilenergy» (2009-2011); генеральный директор ТОО «Кен-Сары» (2011-2012); директор департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии, г.Москва (2012-2017). На занимаемой должности - с апреля 2017 года.









50 лет назад (1967) родилась КУЛИБАЕВА Динара Нурсултановна - директор ОФ «Фонд образования Нурсултана Назарбаева», председатель Советов директоров АО «КБТУ» и ХК «АЛМЭКС». Родилась в г.Темиртау Карагандинской области. Окончила Государственный институт театрального искусства им. А.В. Луначарского (г.Москва), экономист (1989); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, магистр делового администрирования (1998); курс английского языка в Кентерберийском университете Великобритании. Трудовая деятельность: инспектор Казглавкино при Государственном комитете по культуре КазССР (1990-1991); начальник репертуарного отдела РПО «Казкинопроект» (1991-1995); руководитель дирекции международных ДБФ «Бобек» (1996-1998); член Совета директоров АО «КазУМОиМЯ» (с 2001 года).

Награждена орденом Благородства (Парасат) (2008).