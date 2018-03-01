19,5 млн тенге штрафа выплатит замначальника местной полиции Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В суде №2 города Тараз прошел брифинг по уголовному делу в отношении двоих полицейских, обвиняемых в коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга судья Жанна Байдаулетова пояснила, что подсудимые замначальника МПС Тараза полковник Жаксылык Буйтеков, будучи должностным лицом, используя свое служебное положение, при пособничестве командира батальона дорожно-патрульной службы подполковника Бахытжана Жолдасбекова, неоднократно получали денежные средства от сотрудников полиции города Тараза.

«Всего было зафиксировано шесть эпизодов. Общая сумма денежных средств в виде взяток составила 279 тысяч 500 тенге, - рассказала судья. - Размер взяток варьировался от семи тысяч до 180 тысяч тенге. Получены они были в разное время и при различных обстоятельствах от двух источников. Это старший заместитель группы быстрого реагирования командира взвода БДПП МПС горУВД Асхат Калмаханов и старший инспектор автоурагана БДПП МПС горУВД Куаныш Акпанов. В ходе заседаний в суде подсудимые полностью признали свою вину во вменяемом им преступлении и раскаялись».

Судья отметила, что в момент задержания при Ж. Буйтекове находилась определенная сумма денег, которая, по его словам, ему была передана Б. Жолдасбековым. «Денежные купюры не были «мечеными», - отметила судья.

По ее словам, досудебное расследование и сам судебный процесс проходили в ускоренном режиме.

«Это было сделано по просьбе самих подсудимых, - пояснила она. - И допустимо при определенных обстоятельствах. На стадии досудебного расследования это допускается, если подозреваемые не оспаривают предъявленные им обвинения, собранные по делу доказательства и размер ущерба, а также не заявляют о нарушении своих прав. Такие дела судом рассматриваются в сокращенном порядке - 10 дней с момента начала главного судебного разбирательства. Предусматривается наличие тех же условий - признание вины, а также обвиняемые не должны оспаривать доказательства по делу и заявлять о нарушении своих прав. О чем и ходатайствовала защита в начале судебного разбирательства.

В числе смягчающих обстоятельств судья назвала признание вины и раскаяние подсудимых, а также то, что потерпевшие их простили, заявив, что не имеют к ним претензий. Кроме того, подсудимые имеют несовершеннолетних детей.



Приговором суда Ж. Буйтеков признан виновным в совершении уголовного преступления по статье 366 части 3 пунктов 1,4 «получение взятки» УК РК. Что касается Б. Жолдасбекова, то он признан виновным по двум статьям - «соучастие» и «получение взятки». Теперь им каждому предстоит выплатить штрафы в размере 70-кратной суммы взятки. Это 19,5 млн тенге. Их пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления.

«Приговор суда еще не вступил в законную силу», - резюмировала судья Жанна Байдаулетова.



Напомним, 16 февраля 2018 года в Таразе сотрудники Нацбюро задержали заместителя начальника местной полицейской службы Тараза и командира батальона по подозрению во взяточничестве на системной основе от вверенных им подразделений за общее покровительство и попустительство на службе.



