185 тыс доз героина изъяли у алматинки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием метода «контролируемый закуп» сотрудниками МВД РК задержана женщина с крупной партией наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру.

«Согласно заключения эксперта, вес изъятого наркотического средства «героин» составляет более - 3,7 кг, что согласно сводной таблице об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров Закона Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими», является особо крупным размером», - сообщили в прокуратуре.

Постановлением районного суда Ауэзовского района Алматы в отношении женщины санкционирована мера пресечения «содержание под стражей».

«Следует отметить, что с начала 2017 года это одна из крупных партий наркотических средств, изъятых из незаконного оборота по Алматы. Благодаря успешным действиям правоохранительных органов до наркопотребителей не дошло 185 000 доз героина», - отметили в ведомстве.