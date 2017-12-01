18-летний павлодарец совершил самоподжог в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 18-летний житель Павлодара совершил самоподжог в парке возле здания Центра семейного отдыха «Ailand» (прежнее название - развлекательный центр «Думан»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 декабря около 17:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в парке возле ТРЦ «Думан», облив себя бензином, хочет совершить суицид. Никаких требований не предъявлял», - рассказала руководитель пресс-службы столичного Департамента внутренних дел Софья Колышбекова в комментарии агентству.

По ее словам, на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции и карета скорой помощи.



«Возгорание одежды было потушено сразу. Полицейские установили 18-летнего жителя города Павлодара, приехавшего в Астану 16 декабря в гости. По данному происшествию проводится проверка», - сообщила Софья Колышбекова.



В настоящее время парень госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами руки, шеи.