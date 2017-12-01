Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -24 °С
Алматы: -4 °С
USD 335.33 EUR 395.49
RUB 5.70 CNY 50.75
Новости
Вся лента >>>

18-летний павлодарец совершил самоподжог в Астане

19 Декабря 2017 20:52 340
Поделиться:
18-летний павлодарец совершил самоподжог в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 18-летний житель Павлодара совершил самоподжог в парке возле здания Центра семейного отдыха «Ailand» (прежнее название - развлекательный центр «Думан»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«19 декабря около 17:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в парке возле ТРЦ «Думан», облив себя бензином, хочет совершить суицид. Никаких требований не предъявлял», - рассказала руководитель пресс-службы столичного Департамента внутренних дел Софья Колышбекова в комментарии агентству. 

По ее словам, на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции и карета скорой помощи.

«Возгорание одежды было потушено сразу. Полицейские установили 18-летнего жителя города Павлодара, приехавшего в Астану 16 декабря в гости. По данному происшествию проводится проверка», - сообщила Софья Колышбекова.

В настоящее время парень госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами руки, шеи.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана, Происшествия, МВД РК,
Поделиться:

Автор:

Асхат Ахметбеков

Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив