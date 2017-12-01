-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17:44 1046
-
-
-
-
-
16:16 925
-
-
-
15:15 654
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
18-летний павлодарец совершил самоподжог в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане 18-летний житель Павлодара совершил самоподжог в парке возле здания Центра семейного отдыха «Ailand» (прежнее название - развлекательный центр «Думан»), передает корреспондент МИА «Казинформ».
«19 декабря около 17:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в парке возле ТРЦ «Думан», облив себя бензином, хочет совершить суицид. Никаких требований не предъявлял», - рассказала руководитель пресс-службы столичного Департамента внутренних дел Софья Колышбекова в комментарии агентству.
По ее словам, на место происшествия незамедлительно был направлен наряд полиции и карета скорой помощи.
«Возгорание одежды было потушено сразу. Полицейские установили 18-летнего жителя города Павлодара, приехавшего в Астану 16 декабря в гости. По данному происшествию проводится проверка», - сообщила Софья Колышбекова.
В настоящее время парень госпитализирован в медицинское учреждение с ожогами руки, шеи.
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 20 декабря
- Самолет Ан-2 разбился в России
- 3 тысячи человек посетило церемонию зажжения новогодней елки в Астане
- Пентхаус элитного жилого комплекса горел в Алматы
- Полиция проверяет информацию о минировании офисов банков в центре Алматы
- «Ёлки желаний» появились в ЦОНах Астаны и Алматы
- Алматинца задержали по подозрению в убийстве матери-одиночки
- Велогонщик Мигель Анхель Лопес остается в «Астане»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана