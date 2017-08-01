18 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

День пограничника в Казахстане

Учрежден в 1992 по Указу Президента страны, но его официальная дата появилась в календаре профессиональных праздников Казахстана лишь в 2012 году.

В своем современном виде пограничные войска в Казахстане появились после выхода страны из состава СССР. Новые подразделения были сформированы из военнослужащих Краснознаменного Восточного пограничного округа, чей штаб располагался в Алма-Ате.

Также праздник отмечают пограничники в Азербайджане, дата которого выбрана в честь годовщины принятия в 1919 году указа «Об охране государственной границы Азербайджанской Республики» и закона «О создании пограничной таможенной охраны в Азербайджанской Республике».

День медицинских работников Таджикистана

Установлен в честь годовщины рождения гениального таджикско-персидского ученого и врача Абуали-ибн-Сино, более известного в мире как Авиценна. Профессиональный праздник медиков в Таджикистане в день рождения Авиценны предложили отмечать медицинские коллективы Таджикистана и совет федерации профсоюзов этой страны. Так в 1995 году и появился День медицинских работников в календаре праздников республики.

Национальный день науки в Таиланде

Историческое событие, послужившее основанием для учреждения Национального дня науки в Таиланде, связано было с наблюдением солнечного затмения в 1868 году. За два года до этого затмения король Монгкут в точности предсказал время и место для его наблюдения, основываясь на произведенных собственноручно научных расчетах. Все прогнозы короля подтвердились. Король Монгкут (Рама IV) был назван в 1982 году «отцом науки Таиланда». В том же году было решено праздновать 18 августа ежегодно как Национальный день науки в Таиланде.

День ветеранов Вьетнама (День Лонгтан)

Посвящен годовщине наиболее известного сражения с участием австралийской армии во время войны во Вьетнаме - битвы при Лонгтане в 1966 году, победа в котором осталась за Австралией.

Национальный день посадки деревьев в Пакистане

Праздник учрежден правительством страны в 2009 году для борьбы с уничтожением леса и другими проблемами окружающей среды в Пакистане.

День вооруженных сил в Македонии

Праздник создан в честь формирования батальона Мирче Ацева в 1943 году, который стал основой для создания Народно-освободительной армии Македонии, участвовавшей в борьбе против немецко-фашистской оккупации Югославии во Второй мировой войне.

СОБЫТИЯ

25 лет назад (1992) Указом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева создана Пограничная служба Республики Казахстан, представляющая собой структурное подразделение Комитета национальной безопасности (КНБ) страны.

Пограничная служба КНБ республики территориально включает в себя четыре региональных управления: «Север» («Солтүстік»), «Восток» («Шығыс»), «Юг» («Оңтүстік»), «Запад» («Батыс»).

25 лет назад (1992) установлены дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Королевством Бельгия.

24 года назад (1993) состоялось подписание Совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Чили.

24 года назад (1993) на прошедшем кинофоруме в швейцарском городе Локарно мастер казахского кино Ермек Шынарбаев за фильм «Сұрғылт үш бұрышты орын» («Место на серой треуголке») завоевал гран-при «Золотой гепард».

23 года назад (1994) постановлением Кабинета министров Республики Казахстан Кокшетаускому сельскохозяйственному институту присвоено имя Смагула Садвакасова, известного казахского писателя, талантливого публициста, выдающегося экономиста.

13 лет назад (2004) АО «Казпочта» ввело в почтовое обращение на территории Казахстана новый государственный знак почтовой оплаты - почтовый блок с одной маркой, посвященный 10-летию АО «Казахтелеком».

12 лет назад (2005) в Алматы состоялась презентация «Казшаха» - варианта шахмат для четырех человек. «Казшах» - новая разновидность шахмат, который изобрел казахстанский дизайнер Азат Байсеркеев. Игра идет на доске, разделенной на 64 клетки. Участвуют в ней два соперника, в распоряжении которых имеется по 16 фигур белого и черного цветов.

10 лет назад (2007) по итогам переговоров лидеров Казахстана и Китая Нурсултана Назарбаева и Ху Цзиньтао подписан ряд двусторонних соглашений. Так, главы государств приняли совместное коммюнике, между правительствами Казахстана и Китая заключены соглашения о сотрудничестве при эксплуатации магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу», о сотрудничестве в строительстве и эксплуатации газопровода Казахстан-Китай.

7 лет назад (2010) Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение монету номиналом 500 тенге «Отау көтеру», на оборотной стороне (реверсе) монеты которой запечатлен эпизод национального обряда. Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления -«proof», тираж - 4 тысячи штук.

6 лет назад (2011) в Алматы в Центральном государственном музее РК состоялось открытие выставки известной китайской художницы Цинь Байлань «Образы древнекитайских красавиц». Объектами произведений Цинь Байлань являются знаменитые женщины в истории Китая и легендарные женские личности в китайских классических литературных произведениях. Ее картины отличаются изяществом, выразительностью и своеобразием. На выставке представлено около 40 работ.

На открытии выставки сама художница продемонстрировала свое творчество, собрав вокруг себя всю аудиторию. В качестве подарка Цинь Байлань преподнесла всем желающим их портреты, каждый был исполнен за 3-4 минуты, что особенно оживило общение между людьми.

5 лет назад (2012) в ущелье Ой-Карагай, близ Алматы прошел первый в истории Казахстана горный фестиваль «Лесная сказка». В рамках мероприятия прошла «Битва скалолазов» - открытые соревнования по скалолазанию на естественном рельефе, вертикальный забег на плато Ак-Тас - открытые соревнования в стиле skyrunning, «Слэк-лайн баттл» - первые в Казахстане открытые состязания в хождении по стропе, выступление аниматоров для детей, просмотр фильмов в кинотеатре out-door под открытым небом, вечер бардовской песни у костра.

4 года назад (2013) в Шымкенте в Центре обслуживания предпринимателей Южно-Казахстанской области состоялась ІV выставка инвестиционных проектов.

На выставке были представлены презентационные стенды около 30 инвестиционных проектов в городах Арыс, Туркестан, а также в Отырарском районе области и выпускаемая продукция компаний.

Год назад (2016) Глава государства Нурсултан Назарбаев провел совещание об итогах социально-экономического развития страны и деятельности Комиссии по земельной реформе. В ходе мероприятия были обсуждены итоги работы Комиссии по земельной реформе и принято решение о продлении моратория на поправки в земельное законодательство на 5 лет.

Год назад (2016) в весе до 69 кг боксер-полусредневес Данияр Елеусинов одержал победу на летних Олимпийских играх и принес Казахстану третье олимпийское «золото» в Рио-де-Жанейро. Тем самым Казахстан закрепил за собой лидерство в этом весе уже четыре Олимпиады подряд. Сапиев завоевал «золото» в Лондоне в 2012 году, Бахыт Сарсекбаев - в Пекине в 2008 году, Бахтияр Артаев - в Афинах в 2004 году и Данияр Елеусинов в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Это второй факт в истории Олимпиады, когда боксеры одной страны выигрывают четыре раза подряд.

ИМЕНА



71 год назад (1946) родился КОЙГЕЛЬДИЕВ Мамбет Кулжабаевич - доктор исторических наук, профессор, академик Академии социальных наук РК. Уроженец Жамбылской области. Окончил Киргизский государственный университет, аспирантуру Казахского национального университета им. аль-Фараби. Трудовая деятельность: преподаватель сельской школы, научный сотрудник Жамбылского областного архива (1968-1971); доцент Казахского государственного университета (совр. Казахский национальный университет им.аль-Фараби) (1971-1989); старший научный сотрудник Института истории партии при Центральном комитете Компартии Казахстана (1989-1991); заведующий кафедрой новой истории Казахстана Казахского национального университета и. аль-Фараби, директор Института повышения квалификации при Казахском национальном университете им. аль-Фараби, декан исторического факультета КазНУ (1991-2001); директор Института истории и этнологии им. Ш.Уалиханова Министерства образования и науки Республики Казахстан (2002-2006). В настоящее время заведует кафедрой новой и новейшей истории Казахстана Казахского национального педагогического университета имени Абая. С ноября 2004 года является президентом Ассоциации историков Казахстана. Был руководителем секции истории и этнографии государственной программы «Культурное наследие». Опубликовал более 300 научных трудов, в том числе 5 монографических исследований, 10 учебников и учебных пособий. Подготовил и издал труды Алихана Бокейхана, Мустафы Шокая и других деятелей. Был главным редактором журнала «Отан тарихы», членом редколлегии журналов «Ақиқат», «Қазақ тарихы», «ДА» и др. Представлял Казахстан на международных научных форумах (Иран, Япония, Турция).



64 года назад (1953) родился ЖУМАГУЛОВ Бакытжан Турсынович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан. Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1979); Высшую школу права «Әділет» (1999).

Трудовая деятельность: учитель Капальской средней школы Талды-Курганской области (1971); секретарь комитета ВЛКСМ, ассистент, старший инженер, старший преподаватель, заведующий кафедрой, проректор, секретарь парткома Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1979-1991); главный ученый секретарь, вице-президент, президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан (1991-2001); вице-министр образования и науки Республики Казахстан (02.2002-09.2002); заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, заведующим отделом социально-культурного развития канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2002-2004); заместитель руководителя центрального аппарата республиканской политической партии «Отан» (2004-2005); руководитель Республиканского общественного штаба кандидата в Президенты Республики Казахстан Н.А. Назарбаева (09.2005-12.2005); первый заместитель председателя НДП «Нур Отан» (2005-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва (2007-2008), руководитель парламентской фракции НДП «Нур Отан», заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2007-2008); ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби (2008-2010); министр образования и науки Республики Казахстан (2010-2013); президент Национальной инженерной академии Республики Казахстан (2014-2017).

На занимаемой должности - с июля 2017 года.

Награжден орденами «Парасат» (2005), «Достық» II степени (12.2016); медалями СССР «За трудовое отличие» (1982), «10 лет Республики Казахстан», «Почетный инженер Казахстана» (2001), памятными медалями В.Г. Шухова, И.Н. Векуа, «100 лет нефтяной промышленности Казахстана», большой серебряной медалью МИА и ЮНЕСКО (2000), юбилейной медалью МИА (2001), золотой медалью «За заслуги в развитии науки и техники» Белорусской инженерной академии (2002), медалью «Выдающийся инженер года Удмуртской Республики-2004», большой золотой медалью и дипломом лауреата Международной премии МИА (2004), золотой медалью Международного Кангнамского университета (2007), памятной медалью имени Николая Гиренко «за практический вклад в обеспечение свободных и справедливых выборов» депутатов Государственной Думы и за вклад «в развитие института общественного контроля» (2008); Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР (1978). Обладатель почетного звания «Выдающийся инженер XX века», присужденного Советом президентов Международной инженерной академии (2000), Почетный работник образования Республики Казахстан (2002);



64 года назад (1953) родился ЛЕФТЕР Виктор Дмитриевич - президент АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств».

Уроженец Целиноградской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, инженер-энергетик (1983); Институт повышения квалификации Минсвязи СССР, совершенствование систем управления планирования частот (г.Москва, 1987); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан.

Трудовой стаж: лаборант Джангиз-Кудукской средней школы (1970-1971); электромеханик, инженер проектно-конструкторского бюро Целиноградского областного производственно-технического управления связи (1974-1980); начальник государственной инспекции электросвязи по Целиноградской области (1980-1989); начальник государственной инспекции Республиканского центра электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств связи (1989-1996); заместитель начальника Республиканской государственной инспекции электросвязи - начальник государственной инспекции электросвязи по Акмолинской области (1996-1999); заместитель начальника управления транспортного контроля по г.Астана (1999-2000); начальник управления по информатизации и связи по г.Астана и Акмолинской области Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи (2000-2003); начальник отдела связи РГП СПС Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2003-2004).

На занимаемой должности - с марта 2004 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», удостоен почетного звания «Құрметті байланысшы».



58 лет назад (1959) родился ИСАКОВ Нуржан Азимханович - руководитель департамента Национального бюро по противодействию коррупции Акмолинской области. Родился в Джамбуле. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1981), Академию Министерства внутренних дел СССР, юрист (1990).

Трудовой стаж: инструктор Ленинского райкома ЛКСМК (1981-1982); следователь Восточного управления внутренних дел на транспорте (1982-1985); следователь, старший следователь, оперуполномоченный по особо важным делам, старший оперуполномоченный Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1985-1993); начальник спецмилиции № 20 Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1993-1994); начальник ЛОВД на ст.Алматы (1994-1995); первый заместитель начальника Восточного управления внутренних дел на транспорте (1995-1997); начальник ЛОВД на ст.Жамбыл (1997); начальник управления по расследованию должностных преступлений департамента государственного следственного комитета г.Алматы (1997); заместитель начальника, начальник управления 4-го департамента Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1997-1998); заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности Жамбылской области (1998-1999); начальник управления военной полиции пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1999-2002); государственный инспектор государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); главный инспектор отдела правоохранительной деятельности государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2006); заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Республики Казахстан (2006-2009); первый заместитель главного военного прокурора Республики Казахстан (2009-2012), начальник департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2012-2014), руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области (2014-2016).

На занимаемой должности - с января 2016 года.



56 лет назад (1961) родился УСКЕНОВ Канат Камзеевич - генеральный директор АО «Машиностроительный завод имени С.М. Кирова».

Родился в Карагандинской области. Окончил профессионально-техническое училище, газоэлектросварщик (1979); ВТУЗ г.Темиртау, металлургия черных металлов (1995); Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, экономист.

Трудовой стаж: прошел путь от газоэлектросварщика 4-го разряда, водителя до главного инженера сельскохозяйственного управления на Карагандинском металлургическом комбинате г.Темиртау (1980-1995); начальник отдела подготовки производства АО «Алым» (1997-1999); генеральный директор АО «Алым» (1999-2001); генеральный директор ОАО «Акжол» (2001); генеральный директор транспортной организации ТОО «Атамекен ТрансСервис»; депутат маслихата г.Алматы IV созыва по 21 избирательному округу, председатель территориального объединения депутатов по Бостандыкскому району (2007-2011); депутат маслихата г.Алматы V созыва по 21 избирательному округу Бостандыкского района (с 2012 года.)

На занимаемой должности - с октября 2009 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; Почетными грамотами министра обороны Республики Казахстан, Сената Парламента Республики Казахстан.



51 год назад (1966) родился УТЕПБАЕВ Болат Орынбекович - независимый директор, член Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

Родился в г.Чу Джамбулской области. Окончил Казахский государственный университет им. аль-Фараби, политолог (1992); Евразийский институт рынка, экономист (2001).

Трудовая деятельность: менеджер, заместитель директора благотворительного фонда «Энергетик» при Министерстве энергетики и индустрии РК (с 1992 года); помощник президента, управляющий делами ТНК «Казхром» (с 1995 года); председатель правления АО «Мұнай өнімдері» (1997-1999); советник, руководитель аппарата ЦК Гражданской партии Казахстана (1999-2006); директор казахстанско-японской компании СП «KeyOneKaz» (2000-2002); председатель правления ТОО «МТС Орынбек» (с 2006 года); заместитель председателя правления, член правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен» (2006-2012); независимый директор АО «НК «СПК «Сарыарка» (2009-2010); независимый директор АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» (2010-2012); независимый директор Центра приграничного сотрудничества «Хоргос», вице-президент, член правления ОЮЛ «Союз промышленников и предпринимателей «Национальная индустриальная палата Казахстан (с 2011 года); вице-президент Национальной индустриальной палаты Казахстана, председатель контрольно-ревизионной комиссии ДПК «Ак жол» (с 2012 года).

Награжден орденом «Құрмет» (2008); медалями «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2005), «Астана» (2006), «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «Атамекен». Имеет благодарность Президента РК Н.Назарбаева.



40 лет назад (1977) родился ТЕМИРЖАНОВ Мурат Баритович - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по аграрным вопросам.

Уроженец Акмолинской области. Окончил Кокшетауский университет им. Ш.Уалиханова, инженер-экономист в отраслях АПК; Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции. Трудовая деятельность; налоговый инспектор отдела физических лиц налогового Комитета по г.Кокшетау (1998-2000); главный налоговый инспектор отдела аудита налогового Комитета по Акмолинской области (2000-2001); и.о. заместителя председателя налогового Комитета по Зерендинскому району Акмолинской области (2001); финансовый директор ТОО «Рамут» (2001-2006); генеральный директор ТОО «Баймырза-Агро» (2008-2011); финансовый директор, генеральный директор ТОО «Корпорация Рамут» г.Кокшетау (2008-2013); консультант ситуационного центра Совета Безопасности Администрации Президента РК (2013-2014); генеральный директор ТОО «AgroInterTech», г.Кокшетау (2014-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «20 лет маслихатам РК»; нагрудными знаками «Ауыл шаруашылығы саласының үздігі», «20 лет казахстанской полиции».