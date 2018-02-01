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170 казахстанцев будут наблюдать за выборами Президента России

26 Февраля 2018 15:56 684
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170 казахстанцев будут наблюдать за выборами Президента России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За выборами Президента России будут следить 170 наблюдателей. Об этомв интервью журналистам  сообщила член ЦИК РК Зауреш Баймолдина, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

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«Сейчас Центральная избирательная комиссия нашей  страны совместно с Министерством иностранных дел при содействии других центральных и местных госорганов сформировала список представителей Казахстана, которые будут участвовать в качестве краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Российской Федерации», - сказала Зауреш Баймолдина.

Она назвала число казахстанских наблюдателей, которые будут наблюдать за выборами Президента РФ.

«Общее количество краткосрочных наблюдателей на данный момент составляет 170 человек. Причем из них в составе  миссии наблюдателей от СНГ -129, по линии ШОС - 3 и в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ - 38. Один долгосрочный наблюдатель в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ уже находится в РФ с 11 февраля текущего года», - добавила Зауреш Бимолдина.


170 казахстанцев будут наблюдать за выборами Президента России 
170 казахстанцев будут наблюдать за выборами Президента России

Фото: obzor.press

 

 

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Ключевые слова: Россия, Выборы, Внешняя политика Казахстана,
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Автор:

Серик Сабеков

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