170 казахстанцев будут наблюдать за выборами Президента России
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За выборами Президента России будут следить 170 наблюдателей. Об этомв интервью журналистам сообщила член ЦИК РК Зауреш Баймолдина, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сейчас Центральная избирательная комиссия нашей страны совместно с Министерством иностранных дел при содействии других центральных и местных госорганов сформировала список представителей Казахстана, которые будут участвовать в качестве краткосрочных наблюдателей на президентских выборах в Российской Федерации», - сказала Зауреш Баймолдина.
Она назвала число казахстанских наблюдателей, которые будут наблюдать за выборами Президента РФ.
«Общее количество краткосрочных наблюдателей на данный момент составляет 170 человек. Причем из них в составе миссии наблюдателей от СНГ -129, по линии ШОС - 3 и в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ - 38. Один долгосрочный наблюдатель в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ уже находится в РФ с 11 февраля текущего года», - добавила Зауреш Бимолдина.
Фото: obzor.press
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