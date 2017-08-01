17 «белых воротничков» сразятся на ринге в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 сентября в Астане стартует боксерский турнир среди представителей «сидячих» профессий, или «белых воротничков», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам организатора Илмара Иргалиева, турнир имеет перед собой благую цель - на вырученные от него средства планируется организовать универсальную спортивную площадку.

«Сама концепция мероприятия позаимствована из Лондона, где существует следующая практика: определенный клуб в течение восьми недель готовит людей, никогда не занимавшихся боксом. После чего они проводят турнир, главной целью которого является популяризация бокса и побуждение людей заниматься спортом. Это мотивирует людей заниматься и не пропускать тренировки», - сказал он.

«Как правило, такой турнир проводится с благотворительной целью - в нашем случае это строительство хоккейной площадки, которая летом трансформируется в футбольную, - пояснил Иргалиев. - В нашем городе по полгода лежит снег, а хоккейные площадки можно пересчитать по пальцам».

Как отмечает организатор, уже определен состав участников турнира. В частности, из 200 желающих попробовать себя на боксерском ринге было отобрано лишь 17 человек.

«Все заявки мы уже приняли, больше не принимаем. Мы старались отобрать людей из разных профессий и слоев общества. Основное условие при отборе было такое, чтобы человек никогда ранее не занимался боксом. Кроме того, мы старались подбирать действительно интересных личностей, поскольку мы снимаем реалити-шоу», - отметил Иргалиев.

В прошлом году в Астане прошел боксерский турнир «для галстуков», в нем принимали участие офисные работники, которые ранее занимались боксом. Однако, по мнению Иргалиева, нынешние соревнования будут иметь совсем другой характер.

«У них был немного другой формат, они, напротив, старались отбирать более подготовленных ребят. Их я бы не назвал новичками в боксе. Здесь же ребята занимаются совсем другим делом и просто решили побоксировать. Поэтому формат немного другой», - отметил организатор грядущего турнира.