17 августа улицы частного сектора Астаны останутся без воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны предупредил об отключении водоснабжения нескольких улиц частного сектора, передает МИА «Казинформ».

«17 августа с 10:00 до 17:00 в связи с проведением плановых работ по хлорированию сетей водопровода Д=100 мм по ул. Кусжолы и ул. Бектау от подачи питьевой воды будут отключены потребители жилых объектов», - говорится в сообщении.

В частности, это улицы частного сектора Акжелкен, Карагайлы, Сартобек, Ушконыр, Матросова, Кеншалгын, переулок Шаган, туп. Акпан.