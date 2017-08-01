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17 августа улицы частного сектора Астаны останутся без воды

17 августа улицы частного сектора Астаны останутся без воды
17 Августа 2017 08:04 154

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны предупредил об отключении водоснабжения нескольких улиц частного сектора, передает МИА «Казинформ».

«17 августа с 10:00 до 17:00 в связи с проведением плановых работ по хлорированию сетей водопровода Д=100 мм по ул. Кусжолы и ул. Бектау от подачи питьевой воды будут отключены потребители жилых объектов», - говорится в сообщении.

В частности, это улицы частного сектора Акжелкен, Карагайлы, Сартобек, Ушконыр, Матросова, Кеншалгын, переулок Шаган, туп. Акпан.

 

Ключевые слова: Астана, Проблемы ЖКХ, Акимат,
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