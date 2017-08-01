17 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом

Имеет статус государственного праздника, однако не является официальным выходным.

В августе 1919 года на территорию Прекмурья вошли сербские войска, а 17 августа военные власти передали полномочия гражданскому правительству Королевства сербов, хорватов и словенцев. Эта дата и отмечается в Словении как День воссоединения.

Национальный праздник Республики Индонезия - День провозглашения независимости

В этот день в 1945 году была провозглашена независимость Индонезии от Нидерландов.

Государство расположено в Юго-Восточной Азии. Столица - Джакарта. Государственный язык - бахаса-индонезия (основан на малайском и включает элементы китайского, индийских, голландского и английского языков). Денежная единица - индонезийская рупия.

СОБЫТИЯ

83 года назад (1934) состоялся I Всесоюзный съезд советских писателей. Перед делегатами, представлявшими полторы тысячи мастеров слова, с речью «Советская литература - самая идейная, самая передовая литература в мире» выступил секретарь ЦК ВКП (б) А.А. Жданов. В период с 1935 года подверглись репрессиям Сакен Сейфуллин, Ильяс Жансугуров, Исаак Бабель, Давид Бергельсон, Николай Бухарин, Артем Веселый, Лев Выготский, Иван Катаев, Владимир Киршон, Михаил Кольцов, Борис Корнилов, Г.Лелевич, Карел Радек, Тициан Табидзе, Фефер, Егише Чаренц, Бруно Ясенский, Паоло Яшвили и другие делегаты съезда.

70 лет назад (1947) в городе Усть-Каменогорске, в административном, промышленном и культурном центре Восточного Казахстана (Рудного Алтая) основан Казахстанский головной проектный институт «Казгипроцветмет» (КГЦМ).

«Казгипроцветмет» является лидером проектного дела на территории СНГ, присутствует на строительных площадках гигантов промышленности РК и других стран, пользуется доверием отечественных и зарубежных инвесторов.

17 лет назад (2000) в Алматы Центральному концертному залу присвоено имя композитора, народного артиста Казахстана, автора самых популярных хитов своего времени и современного мира Шамши Калдаякова.

12 лет назад (2005) именем Шамши Калдаякова названа улица села Жалпак-тобе Жамбылской области. В этом селе на берегу реки Талас, с прежним названием Дунгановка (здесь проживают многочисленные представители дунганской диаспоры), композитор создал многие свои выдающиеся произведения, в частности песню «Дунганская девушка».

11 лет назад (2006) на территории Республики Казахстан были введены в обращение две почтовые марки «Религии мира», «Культовые сооружения».

11 лет назад (2006) был подписан Указ Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева «Об образовании специализированного финансового суда в Алматы».

8 лет назад (2009), в 2009 году вблизи села Казахстан Зерендинского района Акмолинской области на возвышении «Хан суйеги» воздвигнут мавзолей Вали хана (1741-1820).

Хан Вали был похоронен в 1820 году, в 1904 году его внук Султангазы установил на его могиле надгробие. В годы освоения целины надгробный камень был наполовину снесен. Жители села нашли и восстановили полуразрушенное надгробие.

7 лет назад (2010) в Алматы начались съемки остросюжетного боевика «Груз 001» производства АО «Казахфильм» им.Шакена Айманова. Режиссер 8-серийного фильма - Игорь Вовнянко, продюсер - Канат Торебай. В фильме заняты такие известные актеры, как Ивар Калныньш, Досхан Жолжаксынов, Нуржаман Ыхтымбаев, Тунгышбай Жаманкулов, Линда Нигматуллина. «Груз 001» - это констатация мирных и прагматичных политических решений руководства РК в контексте отказа от комплексной ядерной программы: закрытие Семипалатинского ядерного полигона, ликвидация ядерного оружия и другие инициативы.

7 лет назад (2010) Астана подала заявку на право проведения международной выставки «ЭКСПО» в 2017 году. Для выставки 2017 года Казахстан выбрал тему «Развитие энергии будущего. Новые виды энергетики» в связи с тем, что вопрос энергосбережения и внедрения альтернативных энергоисточников обретает все большую актуальность в мире.

7 лет назад (2010) в Алматы, в микрорайоне «Кулагер», открылось отделение почтовой связи нового поколения, построенное и оснащенное по современным требованиям.

Новое отделение связи полностью компьютеризировано, имеет качественную линию телефонной связи, тревожно-пожарной и охранной сигнализации. Оно будет обслуживать до 10 тыс. человек, из них 300 пенсионеров, 12 юридических лиц. Здание площадью 1127 кв.м. располагает операционным залом, кладовой, сейфом.

6 лет назад (2011) за организацию работ по добровольному привлечению жителей города к соблюдению чистоты дворов, подъездов и благоустройству внутренних площадок многоэтажных домов, уборке мусора и подготовке к отопительному сезону Шымкент признан лучшим городом в СНГ и ЕврАзЭС по результатам конкурса, организованного Международной ассамблеей столиц и крупных городов и Исполнительным комитетом СНГ и ЕврАзЭС. В Ассамблею входят 58 городов из 9 стран СНГ, в том числе два казахстанских города - Астана и Шымкент.

5 лет назад (2012) в Астане с участием Президента РК - Лидера нации Нурсултана Назарбаева состоялась торжественная церемония чествования национальной сборной Казахстана, выступившей на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне.

5 лет назад (2012) в Сингапуре посол Республики Казахстан Ерлан Баударбек-Кожатаев и министр иностранных дел Тувалу Аписай Лелемия подписали меморандум о взаимопонимании. Документ закладывает основы для более тесного сотрудничества двух стран в рамках международных организаций. Тувалу - тихоокеанское государство в Полинезии. Граничит на севере и северо-востоке с территориальными водами Кирибати, на востоке - с территориальными водами Токелау, юго-востоке - с водами Самоа и Островов Уоллис и Футуна, на юге - с водами Фиджи на юго-западе и западе - с водами Соломоновых Островов. Протяжённость прибрежной полосы - 21 км. Тувалу расположено на 5 атоллах и 4 островах архипелага Тувалу. Общая площадь суши - 26 км². Столица - Фунафути.

4 года назад (2013) письмом Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций имени Масгута Айкимбаева (КНЦКЗИ) Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК назначен Сотрудничающим центром ВОЗ по чуме. КНЦКЗИ является научно-исследовательской организацией, осуществляющей исследования в области профилактики и предупреждения карантинных и зоонозных инфекций, производство медицинских иммунобиологических препаратов и подготовку специалистов стран Центральной Азии, Кавказа, а также Республики Казахстан по особо опасным инфекциям.

назад (2016) в Алматы впервые прошел I Республиканский фестиваль короткометражного кино «Байконур». В рамках фестиваля были представлены фильмы, участвующие в конкурсной и внеконкурсной программах. К участию принимались короткометражные картины, снятые резидентами Казахстана в 2015 и 2016 годах в направлениях документальное, анимационное и художественное кино. Возрастное ограничение для режиссеров - до 29 лет.

Год назад (2016) впервые с момента обретения независимости Казахстана руководителем местного органа военного управления стала женщина-офицер. На должность начальника управления по делам обороны Алатауского района города Алматы назначена подполковник Гаухар Сырлыбаева.

ИМЕНА



77 лет назад (1940) родилась ПРОКОПЬЕВА Ольга Георгиевна - художник-скульптор, заслуженный деятель искусства Республики Казахстан, член Союза художников СССР и Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Казахстана.

Уроженка Новосибирской области (РФ). Окончила Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры (Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина).

Работает преимущественно в станковой скульптуре, мастер портретного жанра. Создала галерею образов представителей казахской интеллигенции («А.Ашимов», «А.Тарази», и др.) Лирическое дарование Ольги Прокопьевой раскрылось в работах «Материнство», «Қыз Жібек», «Современница». Способность к воплощению масштабных по содержанию национальных образов выявилось в монументальной скульптуре. Автор памятника Алиби Жангелдину в городе Алматы (совместно с Т.Досмаганбетовым), памятника Канышу Сатпаеву в городе Павлодар (совместно Санжаром и Дауреном Досмаганбетовыми).





54 года назад (1963) родился АСАНОВ Жакип Кажманович - Генеральный прокурор Республики Казахстан. Родился в г.Кзыл-Орда. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1985). Трудовой стаж: стажер Кзыл-Ординской областной коллегии адвокатов (1985-1986); и.о. старшего прокурора г.Кзыл-Орды, помощник, старший помощник прокурора Кзыл-Ординской области (1986-1993); начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства о банках, финансово-кредитных отношениях и в контролирующих органах Генпрокуратуры Республики Казахстан (1993-1994); консультант аппарата, администрации Президента Республики Казахстан (1994-1997); старший помощник Генерального прокурора - заместитель начальника, начальник управления по надзору за законностью в социально-экономической сфере, начальник департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1997-2001); первый заместитель прокурора г.Алматы (2001-2002); прокурор Павлодарской области (2002-2003); вице-министр юстиции Республики Казахстан (2003-2005); председатель Совета директоров АО «Казахстанские коммунальные системы» (2005-2006); заместитель исполнительного директора Общенационального союза предпринимателей и работодателей «Атамекен» (2005-2006); президент и член Совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы» (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (01.2012-09.2012); заместитель Генерального прокурора Республики Казахстан (09.2012-04.2016).

На занимаемой должности - с апреля 2016 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл»; нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан».



53 года назад (1964) родился КУЛАКОВ Оралхан Райханович - исполнительный директор АО «НК «Қазақстан темір жолы» - президент АО «КТЖ-Грузовые перевозки».

Родился в г.Уштобе Алматинской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта. Трудовая деятельность: дежурный по станции Актогай Алма-Атинского отделения дороги (с 1986 года); работал на предприятиях Семипалатинского отделения РГП «Қазақстан темір жолы» (1988-1999); исполнительный директор ЗАО «Кедентранссервис» (2002-2003); управляющий дирекцией перевозок, управляющий директор по перевозочному процессу АО «НК «ҚТЖ», президент АО «Центр транспортного сервиса», президент АО «Ремвагон», президент АО «Национальный центр развития транспортной логистики» (2005-2008); в разные годы работал на руководящих должностях в департаменте, а затем в дирекции перевозок; управляющий директор по операционной деятельности АО «НК «ҚТЖ» (2014-2016); президент АО «КТЖ-Грузовые перевозки» (2016-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.



54 года назад (1963) родился АМЕТОВ Бек Аметович - председатель Западно-Казахстанского областного суда. Родился в Чимкентской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, юрист (1987).

Трудовая деятельность: слесарь автогаража совхоза им. Куйбышева Туркестанского района Чимкентской области (1981-1982); студент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1982-1987); стажер следователя прокуратуры Тайпакского района Уральской области (1987-1990); следователь прокуратуры Центрального района г.Джамбул (1990-1991); начальник отдела приватизации управления коммунальной собственностью г.Джамбул (1991-1992); следователь прокуратуры Тайпакского района ЗКО (1992-1994); судья Тайпакского районного суда ЗКО (1994-1996); судья Западно-Казахстанского областного суда (1994-2004); председатель коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда (2004-2009); судья Западно-Казахстанского областного суда (2009-2010); председатель коллегии по уголовным делам Акмолинского областного суда (2010-2012); председатель коллегии по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда (2012-2014).

На занимаемой должности - с мая 2014 года.

Награжден юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008).



49 лет назад (1968) родился НУРГАЗИН Нурлан Кадырович - начальник департамента тыла Министерства внутренних дел Республики Казахстан. Родился в г.Целиноград. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1991); Карагандинский юридический институт Министерства внутренних дел Республики Казахстан, юрист (2002). Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОБХС управления внутренних дел Алма-Атинского горисполкома, оперуполномоченный межрайонного отдела по борьбе с экономическими преступлениями управления криминальной полиции управления внутренних дел г.Алматы, оперуполномоченный главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Республики Казахстан г.Алматы (1991-1995); старший инспектор по особо важным делам отдела налоговой полиции г.Алматы (1995-1997); старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника управления 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1997-2003); начальник 9-го управления внутренних дел Западно-Казахстанской области (2003-2004); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Северо-Казахстанской области (2004-2005); заместитель начальника Центрального департамента внутренних дел на транспорте (2005-2007); начальник департамента тыла Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2007-2011); заместитель начальника штаба - управления департамента внутренних дел на транспорте (03.2011-05.2011).

На занимаемой должности - с мая 2011 года.



46 лет назад (1971) родился ИСЕКЕШЕВ Асет Орентаевич - аким Астаны.

Родился в Караганде. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, юрист (1994); НВГШУ; Школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (сейчас Академия государственной службы Республики Казахстан) (1998). Трудовой стаж: слесарь-сборщик радиоаппаратуры Уральского завода «Омега» (1989); стажер, помощник, старший помощник прокурора Медеуского района г.Алматы (1995-1997); главный специалист Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам (1998-1999); директор департамента регистрации и контроля за нормативными правовыми актами центральных и местных органов Министерства юстиции Республики Казахстан (1999-2000); президент ЗАО «Национальная юридическая служба» (2000); первый заместитель председателя правления ТОО «АПК «Сункар», президент ТОО «Национальная консалтинговая группа», вице-президент по корпоративному развитию и правовым вопросам, первый вице-президент ОАО «Корпорация «Ордабасы» (2001-2002); советник министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2002-2003); вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2006); заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына» (2006-2008); помощник Президента Республики Казахстан (2008-2009); министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2009-2010); вице-премьер - министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2010); заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2010-2014); министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008).



42 года назад (1975) родился АБДИКАЛИКОВ Руслан Кенжебекович - и.о. председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Окончил Кызылординский гуманитарный университет им. Коркыт-Ата, учитель физики и математики (1996); Карагандинский государственный технический университет, бакалавр информационных систем (2014).

Трудовая деятельность: служба в органах Национальной безопасности Республики Казахстан (1997-2005); начальник отдела программного обеспечения и сопровождения РГП «Инженерно-технический центр» ЦИК РК, г.Астана (2005-2007); начальник программного-технического управления РГП «ИТЦ», г.Астана (2007-2010); и.о. заместителя директора РГП «ИТЦ» ЦИК РК, г.Астана (2010- 2011); директор департамента лабораторных испытаний РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций» Министерства связи и информатизации Республики Казахстан (2011-2012); начальник управления мониторинга инфокоммуникационных систем РГП «Государственная техническая служба» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2014); директор департамента по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (08.2014-10.2014); руководитель управления по контролю в области связи и информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2016); заместитель председателя Комитета государственного контроля в области связи, информатизации и коммуникации Республики Казахстан (07.2016-11.2016). На занимаемой должности - с ноября 2016 года.



41 год назад (1976) родился АЛИМКУЛОВ Рамазан Сихымұлы - директор РГКП «Национальный центр тестирования» Министерства образования и науки Республики Казахстан. Окончил Российский университет дружбы народов (Россия), University of Nottingham (Великобритания) (Международная Президентская стипендия «Болашак»).

Трудовая деятельность прокурор управления Генеральной прокуратуры РК (с 2001 года); главный эксперт отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан 92003-2005); главный эксперт Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); главный эксперт аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2006-2007); советник министра образования и науки Республики Казахстан, директор Юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2010); заместитель председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (2010-2013); президент АО «Финансовый центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан (2013-2016). На занимаемой должности - с декабря 2016 года.

Награжден медалью «Ерең еңбегі үшін» (2009 г.), юбилейная медаль «Қазақстан Конституциясына - 10 жыл», юбилейная медаль «10-летие Астаны».



25 лет назад (1992) родился ЗАЙЧИКОВ Александр Сергеевич - казахстанский тяжелоатлет, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, чемпион Азии 2015 года, призёр Кубка Президента России 2015 года, бронзовый призер XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года. Уроженец Беларуси. Спортом начал заниматься в Кызылорде. Тренируется у Армана Абдреева, Вилория Пака и Нуржана Смаханова. Учится в Кызылординском государственном университете имени Коркыт-Ата, специальность «Физическая культура». В турнире, посвященном Дню Первого Президента страны, принимали участие около 150 спортсменов из всех областей, а также Астаны и Алматы. В итоге сертификат на 150 тысяч тенге и кубок получил тогда еще 20-летний кызылординец Александр Зайчиков.

В «рывке» тяжелоатлет поднял штангу весом 170 кг. Во втором упражнении - «толчке» - 208 кг. В том же году Зайчиков участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне. С суммой 360 кг (155+205) был 12-м в категории до 105 кг. На Универсиаде в Казани завоевал серебро.

В ноябре 2015 года на чемпионате мира 2015 года в Хьюстоне неожиданно для всех завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира в категории до 105 кг с результатом - 191 кг в рывке и 230 кг в точке (421 килограммов по сумме двух упражнений), обогнав Давида Беджаняна из России и латвийского атлета Артурса Плесниекса. В декабре 2015 года - на пятом Кубке президента Российской Федерации в Грозном стал серебряным призером турнира с результатом - 190 кг в рывке и 226 кг в точке (416 килограммов по сумме двух упражнений. На XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весе до 105 килограммов по итогам турнира завоевал бронзовую медаль.