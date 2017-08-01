16 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Национальный день воздушно-десантных войск в США

Установлен в честь памятной даты в истории американских ВДВ. В этот день в 1940 году во время армейских испытаний 48 добровольцев совершили первый прыжок с парашютом на американской военной базе Форт-Беннинг (штат Джорджия).

День независимости Габона

Габон провозгласил свою независимость от Франции в 1960 году, был колонией Франции с 1839 года. После обретения независимости Габон стал одним из самых экономически и политически стабильных государств на континенте: доход на душу населения здесь один из самых высоких в Африке, а президент в стране сменялся лишь трижды.

День детей в Парагвае

Дата этого праздника выбрана в честь годовщины Битвы при Акосто-Нью, во время которой 20-тысячная армия Тройного Альянса атаковала и разгромила парагвайские силы, включавшие 6 тысяч солдат, большинство из которых были детьми в возрасте от 6 до 15 лет. Его основная цель - напомнить жителям страны об ужасных последствиях войны тройного альянса и предотвратить повторение подобного кошмара в будущем. Дети должны жить под мирным небом и никогда не знать войны.

День восстановления республики в Доминиканской Республике

Установлен в честь годовщины поднятия флага Доминиканской Республики на холме Capotillo 16 августа 1863 года. Данное событие известно в истории страны как El grito de Capotillo - оно стало началом партизанской войны 1863-1865 годов с Испанией.

СОБЫТИЯ

28 лет назад, в 1989 году, в ауле Караул Восточно-Казахстанской области (бывшая Семипалатинская область) прошел митинг-протест, организованный активистами антиядерного движения «Невада-Семей». На нем был зачитан текст обращения Верховного Совета Казахской ССР к Конгрессу США о запрещении ядерных испытаний.

24 года назад, в 1993 году, в СМИ было опубликовано сообщение о распространении в штаб-квартире Организации Объединенных Наций, в качестве официальных документов Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, Декларации о неприкосновенности границ и Заявления о мерах по нормализации обстановки на таджикско-афганской границе, подписанных 7 августа в Москве на встрече лидеров Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, созванной по инициативе президентов Н.А. Назарбаева и Б.Н. Ельцина.

20 лет назад, в 1997 году, в Петропавловске Президент РК Н.А. Назарбаев провел совещание по вопросам подготовки и проведения референдума о принятии новой Конституции страны.

13 лет назад, в 2004 году, вышла в свет книга Серика Ажигали «Архитектура кочевников - феномен истории и культуры Евразии», посвященная уникальному по своей историко-культурной значимости обширному комплексу мемориально-культовой архитектуры кочевников Арало-Каспия. В книге дается всесторонняя характеристика исследованных комплексов, впервые проводится типология монументального мемориального зодчества степняков, а также малых форм погребально-культовых сооружений.

12 лет назад в результате археологических раскопок в курганах близ села Облавка Бурлинского района Западно-Казахстанской области специалистами областного центра истории и археологии обнаружены уникальные археологические находки, восходящие к IV-III векам до нашей эры. Находки были переданы Западно-Казахстанскому областному краеведческому музею.

11 лет назад, в 2006 году, в Павлодарской области на экибастузском разрезе «Восточный» АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК) презентовала железнодорожную станцию «Жайлау». Это был второй объект в транспортной структуре горнодобывающего предприятия, построенный в 2006 году, в апреле была сдана в эксплуатацию станция «Достык». Инвестиции компании в сооружение новых транспортных объектов разреза составили около 400 млн. тенге.

11 лет назад в Сочи на встрече глав государств-членов ЕврАзЭС принято решение о создании в рамках ЕврАзЭС Таможенного союза (ТС) трех государств - Беларуси, Казахстана и России.

10 лет назад, в 2007 году, в Алматы прошла церемония открытия нового корпуса наркологического центра медико-санитарной коррекции, общая площадь которого составляет 6 421 квадратных метров.

7 лет назад жители Павлодара получили доступ к новой услуге - интернет-телевидению.

Внедрение ID TV, которое отличается высоким качеством изображения, стало возможным благодаря развитию цифровой связи и расширению волоконно-оптической сети в регионе.

7 лет назад к юбилею Шамши Калдаякова в Южно-Казахстанском областном музее открыта экспозиция, посвященная жизни и творчеству великого композитора.

На выставке представлены личные вещи Ш.Калдаякова, первый музыкальный инструмент композитора, фотокопии документов, фотографии Шамши, его родных, близких и друзей, материалы о проведенных в области фестивалях и конкурсах, посвященных Ш. Калдаякову.

6 лет назад, в 2011 году, студенты исторического факультета Павлодарского государственного педагогического института и их наставники обнаружили интересные артефакты на археологических раскопках в Аулиеколе (Экибастузский регион).

На раскопках члены экспедиции нашли средневековые мастерские, оригинальные оросительные системы, серебряные и медные монеты, отчеканенные в Восточной Европе и Китае.

5 лет назад в бишкекском кинотеатре «Манас» состоялось открытие Недели казахского кино в Кыргызстане в рамках Дней культуры Республики Казахстан в КР. Мероприятия посвящены 20-летию установления дипломатических отношений.

После церемонии официального открытия мероприятия состоялся показ фильма «Небо моего детства», посвященного Первому Президенту Казахстана Н.А.Назарбаеву.

5 лет назад, в 2012 году, в Астане стартовал международный турнир «Телохранитель», организованный Службой охраны Президента РК. Одной из основных целей турнира является повышение профессионального мастерства сотрудников СОП РК. Соревнования такого рода - это эффективная форма подготовки, где в ситуациях, приближенных к реальным, участники демонстрируют приобретенные ранее знания, навыки и умения.

5 лет назад в департаменте внутренних дел г.Астана прошло официальное чествование бронзового призера XXX летних Олимпийских игр в Лондоне Марины Вольновой, которая является сотрудником столичной полиции, и ее победами, завоеванными на мировой спортивной арене, полицейские Астаны гордятся по праву.

За проявленное мужество и волю в победе ей вручили юбилейную медаль «Қазақстан полициясына 20 жыл» и памятные подарки - телевизор, IPad и денежную премию.

4 года назад в городе Габала (Азербайджан) начал работу III саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств, основной темой которого стали вопросы сотрудничества между странами-участницами организации в сфере транспорта и упрощения таможенных процедур. В работе саммита приняли участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Абдулла Гюль и Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

4 года назад, в 2013 году, Серик Сапиев был удостоен государственной награды Казахстана «За вклад в развитие физической культуры и спорта».

4 года назад в Актобе ко дню рождения великого казахского композитора Шамши Калдаякова состоялось торжественное открытие мемориальной доски на улице, носящей его имя. Мемориальную доску установили на перекрестке улиц Калдаякова и Тургенева. Право открытия доски предоставили заслуженному работнику культуры Утемису Акимову и сыну композитора Мухтару Калдаякову.

4 года назад, в 2013 году, Казахстан официально подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр в 2022 году в Алматы.

4 года назад казахстанские студенты приняли участие в конференции корпорации IBM «Best student Recognition event-2013» (IBMBSRE), проходившей на юге Франции в городе Монпелье. Ежегодно экспертами мирового уровня из IBM приглашаются самые продвинутые программисты из различных стран для знакомства со своими инновационными, научными, образовательными, экологическими и бизнес-проектами.

Из Казахстана приглашены три участника, и все они из Казахского национального технического университета им. К.И. Сатпаева. Это докторанты Института информационных и телекоммуникационных технологий Картбаев Тимур, Досжанова Алия и Маликова Феруза.

3 года назад в Алматы прошла презентация проекта «Интегративное сообщество как форма социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными возможностями», направленного на интеграцию детей и молодежи с ограничениями в психическом и физическом развитии в сообщество сверстников, не имеющих ограничений в развитии.

Проект «Интегративное сообщество как форма социальной адаптации детей и молодежи с ограниченными возможностями» поддержан Глобальным фондом для детей (США).

3 года назад в Алматы прошел первый в истории Казахстана книжный фестиваль «Кiтапфест». На фестивале в 10 шатрах свою продукцию представили 10 издательств и 5 крупных торговых компаний. Центральная библиотечная система производила обмен книг, а также раздавала их бесплатно всем желающим. Цель фестиваля - поддержать интерес к книге и чтению, повысить интеллектуальный уровень молодежи.

Год назад (2016) в Усть-Каменогорске открылась Международная молодежная школа «Трансграничное пространство Большого Алтая: демографические и социокультурные процессы новые формы сотрудничества». Работа Международной молодежной школы направлена на установление научно-образовательных, деловых, гуманитарных и дружеских контактов между молодежью стран Большого Алтая: Россией, Казахстаном, Китаем и Монголией.

ИМЕНА



78 лет назад (1939) родился ИСАГАЛИЕВ Кайрат - заслуженный работник дипломатической службы Республики Казахстан. Уроженец Гурьевской области. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, преподаватель французского языка (1961). Трудовая деятельность: преподаватель французского языка в школе-интернате (1961-1968); первый секретарь Эмбинского райкома ЛКСМК (1968-1969); переводчик группы советских специалистов в Алжире (1969-1971); заведующий отделом Казахского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами (1971-1976); заведующий отделом МИД КазССР (1976-1979); инструктор ЦК Компартии Казахстана (1979-1981); управляющий отделом ВАО «Интурист» (1981-1985); инструктор Алма-Атинского облсовпрофа (1985-1988); ведущий инженер треста «Промдорстрой» (1988-1990); главный специалист управления ВЭС Министерства автомобильных дорог Республика Казахстан (1990-1992); заведующий отделом, начальник управления, советник МИД Республика Казахстан (1992-1997); советник посольства Республика Казахстан в Туркменистане (1997-1999); временный поверенный в делах Республика Казахстан в Монголии (1999-2002); советник министра иностранных дел Республика Казахстан (2002-2004); старший преподаватель кафедры международных отношений КазГУ (с 2004 года).



57 лет назад (1960) родился ШУГАЕВ Жанат Рашитович - аким Качирского района Павлодарской области. Родился в Павлодарской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, учёный агроном (1983). Трудовой стаж: агроном совхоза (1983-1985); главный агроном Павлодарского райсельхозобъединения (1985-1989); секретарь парткома, заместитель директора совхоза (1989-1991); генеральный директор малого предприятия «Павлодар-БАТТ» (1991-1997); представитель корпорации «БАТТ» в Северо-Казахстанской области (1997-1998); генеральный директор ОАО «Смирновский элеватор» (1998-2001); директор ТОО «Киялы Астык» (2001-2003); аким Аккайынского района Северо-Казахстанской области (2003-2004); заместитель генерального директора ТОО «Компания «Kazakhstan Business Development Group» (2004); президент АО «Мамлютский мукомольный комбинат (2004-2006); генеральный директор ТОО «БАТТ Агроинвест» г.Кокшетау (2006); генеральный директор ТОО «Агрофирма Бурабай 2007» (2007-2009); аким Железинского района Павлодарской области (2009-2012); аким Иртышского района Павлодарской области (2012-2013); начальник управления сельского хозяйства Павлодарской области (2013-2014). На занимаемой должности - с октября 2014 года.







53 года назад (1964) родился АЛИМЖАНОВ Аскар Ануарбекович - директор Центрального Казахстанского национального филиала МТРК «Мир».

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, журналист (1986); курсы подготовки журналистов на радиостанции «Voice of America» (США); курсы повышения квалификации специалистов по PR группы компаний «Треугольник» (РФ). Трудовой стаж: корреспондент, переводчик, ответственный секретарь Фонда социальных программ молодежи, корреспондент газеты «Ленинская смена» (1986-1991); редактор информационного агентства «Азия-пресс» (1991); заведующий информационным отделом телекомпании «Тан» (1991-1992); главный редактор, вице-президент Международного центра журналистики «Акбар» (1992-1996); старший, главный редактор службы новостей РГП «Агентство «Хабар» (1996-1997); заместитель руководителя пресс-службы Президента Республики Казахстан (1997-2000); руководитель информационно-аналитического отдела Центрально-Азиатского фонда системных исследований (2000-2002); советник, директор по развитию, генеральный директор Центра коммуникативных технологий «Репутация» (2002-2004); генеральный директор Фонда политического консультирования «Перспектива» (2004-2005); заместитель заведующего секретариатом - пресс-секретарь председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2005-2006); первый заместитель председателя правления - генеральный продюсер АО «РТРК «Казахстан» (2006-2007); первый секретарь, руководитель пресс-службы посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2007-2008). На занимаемой должности - с января 2009 года.



43 года назад (1974) родился БИГОЖИН Талгат Жанболатович - управляющий директор по экономике АО «Тау-Кен Самрук». Окончил Карагандинский государственный университет, финансы и кредит (1996). Трудовая деятельность: сотрудник налоговой инспекции по Токырауынскому району Карагандинской области (1991-1995); сотрудник Балхашского отделения АБ «Цветметбанк», Балхашского филиала Народного банка, АО «Казахалтын», АООТ «ЦГХК», АО «Прогресс» (1995-2000); начальник планово-финансового отдела, начальник управления розничного бизнеса Акмолинского областного филиала ОАО «Народный банк Казахстана» (2000-2001); главный менеджер ДКП ЗАО «Банк развития Казахстана» (2001-2002); финансовый директор ЗАО «Корпорация «Golden Grain Group», ТОО «Агро-М-холдинг» (2003-2004); советник председателя правления, заместитель председателя правления по финансам, снабжению и общему обеспечению АО «Астанаэнергосервис» (2004-2006); советник директора ТОО «Астанаэнергосбыт» (2006-2008); руководящие позиции в АО «Банк Развития Казахстана», АО «Торговый дом «КазМунайГаз», АО «Казаэросервис», РГП «Казгидромет», ТОО «Астанаэнергоконтракт», АО «НК «Продкорпорация» (2008-2012); заместитель председателя правления по финансам и мониторингу АО «Тау-Кен Самрук» (2012-2014); заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «Тау-Кен Самрук» (2014-2016). На занимаемой должности - с июня 2016 года. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2012).



41 год назад (1976) родился КАЗЫБАЕВ Айдар Калымтаевич - директор департамента международных отношений и связей с общественностью Национального банка Республики Казахстан. Родился в г.Целиноград. Окончил Евразийский университет им. Л.Гумилева, экономист-менеджер (1997); Казахский гуманитарно-юридический университет, бакалавр юриспруденции (2008). Трудовая деятельность: ведущий специалист отдела анализа товарных рынков Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам (1998-1999); главный специалист управления торговли Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1999-2000); начальник отдела интеграции Министерства экономики Республики Казахстан (2000); заместитель начальника управления регулирования торговой деятельности департамента Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (2000-2001); начальник управления международного сотрудничества департамента Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (2001-2002); заместитель директора департамента торговой политики и вступления в ВТО Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2002-2003); директор департамента сводного анализа и экспортного контроля Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2004); руководитель аппарата министра индустрии и торговли Республики Казахстан (2004); председатель Комитета по поддержке малого бизнеса Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2004-2005); директор Центра развития предпринимательства АО «Фонд развития малого предпринимательства» (2005-2006); директор департамента внешних связей АО «Национальная морская судоходная компания «Казмортрансфлот» (2006-2007); заместитель председателя Комитета по регулированию торговой деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2007); председатель Комитета торговли Министерства индустрии и торговли (с 2010 года - Министерства экономического развития) Республики Казахстан (2007-2013).

На занимаемой должности - с 2014 года.



36 лет назад (1981) родился ОРАЗАЛИН Еркебулан Нурланович - заместитель акима Ауэзовского района г.Алматы. Родился в г.Алматы. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, специалист по международным отношениям со знанием английского языка (2002); Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, экономика (2006). Трудовая деятельность: эксперт, руководитель отдела Информационно аналитического центра г.Алматы (с 2003 года); эксперт ОФ «Институт мировой экономики и политики» (с 2005 года); директор департамента по инвестициям АО «СПК Алматы» (с 2010 года); исполняющий обязанности заместителя начальника (2012-2013); заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы (с 2013 года); руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы (с 2015 года).