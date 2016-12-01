153 казахстанца вернулись на историческую родину в Польшу 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа из 153 человек польского происхождения прибыла из Казахстана в Польшу во вторник. Премьер-министр Польши Беата Шидло пригласила репатриантов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД Польши.

«Мы хотим исправить историческую несправедливость и начать возвращение поляков на историческую Родину. Это должно было произойти уже давно», - сказал вице-премьер Польши Матеуш Моравецкий.





Самая большая группа людей польского происхождения переехала из сел Северо-Казахстанской области. Этнические поляки из Казахстана будут размещены в Доме польской диаспоры в Пултуске. О них позаботится Ассоциация польского сообщества, которая подготовила образовательную и специальную программы по ассимиляции.

Напомним, 17 марта 2016 года польский Сенат принял постановление о 80-й годовщине первой депортации в Казахстан поляков, которые проживали на приграничных с Украинской ССР территориях. В результате двух масштабных переселений в Казахстане оказались более 60 тыс. поляков.



«Сенат Польши убежден, что на польском государстве лежит обязанность сделать все для того, чтобы у поляков появилась возможность вернуться на историческую родину», - написано в постановлении.