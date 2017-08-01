15 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

День археолога

Национальный день археолога отмечают в Казахстане, России, Беларуси. В мировом масштабе праздник не имеет ни официального статуса, ни собственного дня. Но, несмотря на это, археологи многих стран проводят в этот день неофициальные, праздничные мероприятия. Единственная страна, где День археолога имеет официальный статус - это Украина. Там он отмечается на государственном уровне с 2008 года.

День освобождения в Корее

Установлен в память о капитуляции Японии 15 августа 1945 года, которая освободила Корею от колониального правления. Этот день отмечается на государственном уровне и в Северной, и в Южной Корее.

День Республики Тыва (День Тувы)

Праздник утвержден законом республики от 12 февраля 1999 года «О праздничных днях Республики Тыва».

Республика Тыва расположена в самом центре Азии (здесь даже установлен обелиск «Центр Азии»), на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей (на тувинском языке река называется Улуг-Хем - Великий Енисей). Регион граничит с Монголией, Иркутской областью, республиками Хакасия, Бурятия, Алтай и с Красноярским краем. Столица - город Кызыл.

Национальный праздник Лихтенштейна

Главный национальный праздник Княжества Лихтенштейн связан с обретением Лихтенштейном независимости от Германского союза.

День независимости Индии

В этот день в 1947 году была провозглашена независимость Индии от Великобритании. Первым премьер министром независимой республики стал Джавахарлал Нeру.

День Вооруженных сил Польши (Праздник Войска Польского)

Учрежден в 1992 году, празднуется в память о Варшавской битве, состоявшейся в 1920 году между Войском Польским и Красной Армией.

В ходе битвы польским войскам удалось остановить наступление Красной армии, в результате чего Польша сохранила свою независимость и подписала мирный договор с Советской Россией.

День матери в Коста-Рике

Официальный общенародный выходной день. Празднуется ежегодно и совпадает с празднованием Успения пресвятой Богородицы. В этот день всем матерям и бабушкам дарят очень дорогие подарки: очень часто даже холодильники, мебель или хорошую одежду.

СОБЫТИЯ

73 года назад (1944) создан Казахский государственный женский педагогический институт. Главной спецификой института являлось то, что в нем обучались, в основном дети-сироты, дети чабанов, колхозников, рабочих из отдаленных сельских районов Казахстана. Основной контингент на 80-90% составляли девушки из сельской местности. В институте было создано три факультета: физико-математический, исторический и казахского языка и литературы.

56 лет назад (1961) на карте Казахстана появились два новых города - Шахтинск и Абай.

Шахтинск - город областного подчинения в Карагандинской области Казахстана. Возникновение поселка связано с освоением Тентекского месторождения высококачественных коксующихся углей. Расположен в 28 км к западу от железнодорожной станции Карабас (на линии Караганда-Моинты), в 50 км к юго-западу от Караганды на берегу одного из притоков Нуры - Тентек.

Абай (до 1961 - поселок Шерубай-Нұра) - город в Карагандинской области Казахстана. C 2002 года - центр Абайского района Карагандинской области. Город располагается недалеко от железнодорожной станции Карабас, в 30 км к юго-западу от Караганды и в 8 км от Абая. Через город проходит автомобильная трасса Караганда-Жезказган-Кызылорда.

26 лет назад (1991) принято Постановление Совета Министров Казахской ССР «О создании Республиканского объединения по внешнеэкономическим связям Казпотребсоюза «Казкоопвнешторг».

25 лет назад (1992) в Алматы в торжественной обстановке при большом стечении народа в доме, где жил политический деятель Республики Казахстан, литературный критик, тележурналист, писатель Сагат Ашимбаев установлена мемориальная доска.

Одна из улиц города Алматы названо его именем. В Раимбекском районе Алматинской области открыли бюст Сагата Ашимбаева в школе, носящей его имя с 1993 года.

21 год назад (1996) в городе Байконыр Кызылординской области открыт памятник великому поэту, писателю, общественному деятелю, основоположнику современной казахской письменной литературы Абаю.

16 лет назад (2001) вышло Постановление Правительства Республики Казахстан «О генеральном плане города Астаны», разработанном исследовательской группой японского агентства по международному сотрудничеству.

10 лет назад (2007) прошла церемония открытия станции биологической очистки в Кызылорде. Станция оснащена современными технологиями, которые позволяют решать экологические и социальные проблемы в областном центре и регионе. На сооружение станции было выделено около 2 млрд. 600 млн. тенге, за сутки здесь возможно осуществлять очистку почти 70 тыс. кубических метров воды.

5 лет назад (2012) в рамках рабочего визита в Костанайскую область Президент РК Нурсултан Назарбаев посетил новое здание Казахского областного театра драмы им. И. Омарова. В фойе театра Главу государства встретила театральная труппа, сотрудники театра. Многие артисты были одеты в костюмы персонажей, которых они играют на сцене. Президент высоко оценил убранство и оснащение театра, поинтересовался у его работников возможными проблемами, задал вопрос о репертуарной политике, заявил о важности для культурной политики государства развития театрального искусства.

5 лет назад (2012) Президент РК Нурсултан Назарбаев посетил АО «АгромашХолдинг» и ТОО «Сары-Арка Автопром» в Костанае, где ознакомился с планами строительства новой площадки мощностью 25 тыс. машин в год. Президенту РК продемонстрировали линейку моделей автомобилей, которые собирают на Костанайском заводе.

5 лет назад (2012) в Алматы, перед Дворцом спорта им. Б. Шолака, состоялось торжественное открытие новой достопримечательности города - 300-киллограммовой медали. Огромная медаль установлена с целью вовлечения в спорт молодежи, а также в благодарность казахстанцам, сумевшим завоевать награды на ХХХ летних Олимпийских играх в Лондоне (Великобритания).

4 года назад (2013) к 80-летию образования Авиационной базы Пограничной службы КНБ РК воинской части 2177 создан документальный фильм «Крылья границы».

В фильме продолжительностью 18 минут приняли участие военнослужащие воинской части 2177, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, а также военнослужащие Жаркентского пограничного отряда воинской части 2091.

4 года назад (2013) в Астане состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальным музеем РК и Первым каналом «Евразия».

Национальный музей Республики Казахстан и Первый канал «Евразия» договорились о сотрудничестве, ориентированном на реализацию базовых ценностей, изложенных в Послании Президента РК - Лидера нации Нурсултана Назарбаева народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» и программы «Народ в потоке истории».

3 года назад (2014) фонд универсальной научной библиотеки имени Абая Восточно-Казахстанской области в Семее пополнили необыкновенные произведения великого казахского просветителя Абая Кунанбаева и Мухтара Ауэзова, в переводе на немецкий язык. В торжественной обстановке бесценный дар в руки акима города Семей Айбека Каримова передал первый секретарь посольства Германии в Казахстане, руководитель отдела культуры и прессы Джонни Крамер. В свою очередь в ответ членам делегации вручены великолепные книжные издания, рассказывающие об обычаях и традициях казахского народа, а городской ансамбль «Айнхайт» немецкого этнокультурного центра «Возрождение» исполнил для гостей песни на стихи великого Гете.

В 2016 году Международное антиядерное движение «Невада-Семипалатинск» создало новое подразделение «Международный антиядерный молодежный альянс», приоритетной и актуальной целью которого является привлечение молодёжи Казахстана и всей планеты к борьбе за мир, свободный от войн, насилия и угроз, что поднимет имидж нашей страны на более высокую ступень.

ИМЕНА



87 лет назад (1930-1992) родился КАЛДАЯКОВ Шамши - популярный казахский композитор, народный артист Казахстана, автор действующего гимна Казахстана.

Уроженец Отрарского района Южно-Казахстанской области. Окончил Капыланбекский зооветеринарный техникум в Сарыагаше, Ташкентское музыкальное училище, Алматинскую государственную консерваторию. С раннего детства проявлял незаурядные способности, демонстрируя свои таланты на различных торжествах и конкурсах, где нередко удостаивался самых высоких и почетных наград. Уже в юношеские годы он начал сочинять свои первые песни.

В годы войны мальчишкой работал на тракторе, потом поступил в Капланбекский зооветеринарный техникум. По окончании был направлен работать зоотехником в Актюбинскую область. Службу проходил на Сахалине, вернувшись из армии, поступил в Ташкентское музучилище, но не закончил его. Переехал в Алма-Ату, где стал студентом консерватории в 1956 году (класс композиции проф. В. В. Великанова).

Биография, личная жизнь и творчество Шамши Калдаякова заинтересовали весь СССР, когда он написал песню «Менің Қазақстаным» («Мой Казастан»). Он положил слова Жумекена Нажимеденова на музыку - и получилась композиция, в которую казахстанцы просто влюбились. Впоследствии она стала гимном республики.

Талантливый казахский композитор умер 29 февраля 1992 года в Алматы. В память о композиторе в Казахстане появился Международный фестиваль песен его имени под названием «Менің Қазақстаным». В его творчестве сочетаются мотивы вальса и казахского фольклора, поэтому автора гимна и сейчас зовут королем казахского вальса.

Именем Калдаякова названы улицы в Актобе, Шымкенте, Астане, Алматы и Центральный концертный зал в южной столице. В 2006 году ему был установлен памятник на родине в Шымкенте на улице его имени. В 2010 году к 80-летнему юбилею знаменитого земляка в центре Шымкента построили целый комплекс «Мир Шамши». В центре - новый памятник королю казахского вальса. Именем Шамши Калдаякова названо село Шамши Калдаяков в Каргалинском районе Актюбинской области.



70 лет назад (1947-2012) родился БАЙСУЛТАНОВ Султан Магамедович - советский и казахстанский оперный певец, народный артист Казахстана, лауреат Сеульского, Кипрского и Пхеньянского фестивалей оперного искусства.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил вокальный факультет Ленинградской консерватории (1978), оперно-концертный певец.

Родился в чеченской семье депортированных в 1947 году в Кызылординской области. После службы в армии переехал в Грозный. Работал в Чеченском театре юного зрителя - сначала осветителем, потом актёром.

Окончил Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова. В 1979 года стал ведущим тенором Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Преподавал в Алма-Атинской консерватории.

Награжден орденом «Құрмет» (2003).





66 лет назад (1951) родился СЕЙТАХМЕТОВ Сансызбай Капарович - заместитель председателя правления по авиационной безопасности - начальник службы авиационной безопасности АО «Аэропорт Павлодар».

Родился в КазССР. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД, юрист; факультет переподготовки руководящих работников органов внутренних дел академии МВД СССР.

Трудовая деятельность: инструктор Краснокутского РЗК Павлодарская области (01.1970-05.1970); работник с/з Байгунус Качирского района Павлодарской области (1972-1974); преподаватель Воскресенской СШ Качирского района (1974-1975); служба в органах внутренних дел (1975-2004); начальник юридического отдела ДГП «Павлодар НПЦзем (2004-2008); начальник службы авиационной безопасности АО «Аэропорт Павлодар» (01.2010-03.2010).

На занимаемой должности - с марта 2010 года.





65 лет назад (1952) родился ЕСПАЕВ Сакен Сыбанбаевич - проректор по науке и инновации Академии гражданской авиации Министерства образования и науки РК.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления; Московскую сельскохозяйственную академию им. К.Тимирязева; Высшую школу управления агропромышленного комплекса.

Трудовая деятельность: бухгалтер (1969-1971) , младший, старший научный сотрудник и и.о. руководителя отдела КАЗНИИ ЭО АПК (1976-1986); доцент и заведующий кафедрой экономического механизма хозяйствования в РВШУ АПК1986-1993; начальник управления экономики АПК и начальник управления развития товарных рынков, заместитель предкомплекса, член коллегии в Министерстве экономики РК (1993-1996); руководил разными отделами Сената Парламента: по работе с комитетами, экономической экспертизы и комитетом социально-культурного развития, а с 2008 года - информационно-аналитическим отделом (1996-2012); директор Института экономики МОН РК (2012-2015). На занимаемой должности - с октября 2015 года. Награжден орденом «Слава Казахстана», орденским знаком «Best manager of the year»; медалями «Астана», «10 лет Конституции» и «10 лет Парламента», «МПА СНГ 20 лет», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; Почетными грамотами Президента Республики Казахстан, Сената Парламента РК, за активное участие в деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ, за вклад в укрепление дружбы между народами государств - участников Содружества.



62 года назад (1955) родился НУРАЛИН Даулен Даулетович - судья Верховного суда Республики Казахстан. Родился в Кокчетавской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, правовед (1978). Трудовой стаж: секретарь нотариальной конторы Ленинского района г.Алма-Аты (1972-1973); экспедитор отдела юстиции Алма-Атинского облисполкома (1973-1978); стажер прокуратуры г.Кокчетав (1978-1979); старший следователь прокуратуры г.Кокчетав (1979-1981); член Кокчетавского областного суда (1981-1990); заместитель председателя Кокчетавского областного суда (1990-1997); председатель коллегии по уголовным делам Кокшетауского областного суда (01.1997-05.1997); судья Северо-Казахстанского областного суда (1997-1999). На занимаемой должности - с 1999 года. Награжден медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008); Почетным знаком Союза судей Республики Казахстан «Үш би» (2009).

















61 год назад (1956) родился АДЕКЕНОВ Сергазы Мынжасарович - председатель правления «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия».

Родился в Карагандинской области. Окончил химический факультет Карагандинского государственного университета (1978).

Трудовая деятельность: старший лаборант, инженер, младший научный сотрудник Химико-металлургического института АН Казахской ССР (1978-1983); старший научный сотрудник, заведующий лабораторией химии природных соединений Института органического синтеза и углехимии НАН РК (1983-1995); директор Института фитохимии (в 2005 году преобразован в АО «Научно-производственный центр «Фитохимия») (1995-2006; президент АО «Научно-производственный центр «Фитохимия» (в 2009 году переименован в АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия») (2006-2009).

Награжден орденами «Құрмет» (2006), им. М.В. Ломоносова (РФ, 2007); медалями «Астана» (1998), «Ерен еңбегі үшін» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008); знаками «Отличник здравоохранения Казахстана» (1999), «За заслуги в развитии науки РК» (2001); грамотой Верховного Совета КазССР (1981). Международным биографическим центром Кембриджа присвоено звание «Международный ученый-2001» с награждением золотой медалью (2001).

Автор более 1000 печатных научных работ, 19 монографий, методических пособий и рекомендаций. Имеет более 80 авторских свидетельств и патентов на изобретения, в том числе 14 зарубежных.



40 лет назад (1967) родился БАРЛЫБАЕВ Ерлан Хайланович - депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член комитета по аграрным вопросам.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, ревизия и контроль (1991); Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», доктор делового администрирования (2014).

Трудовая деятельность: заместитель главного бухгалтера управления рабочего снабжения Министерства энергетики РК (1990-1992); президент компании «БАЕР» (1992-2002); председатель правления АО «Сүт» г.Павлодар (2002-2008); заместитель председателя правления по экономике и финансам АО «ГорЭлектроСеть» г.Екибастуз (2009-2010); заместитель председателя правления по международным вопросам НЭПК «Атамекен» (2010-2011); председатель Совета директоров АО «ГорЭлектроСеть» (2010-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2013).