14 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

День независимости Пакистана

Впервые День независимости был отмечен в 1947 году, установлен в честь годовщины провозглашения Пакистаном своей независимости. Государство расположено в Южной Азии. На севере и северо-востоке Пакистан граничит с Афганистаном, на северо-востоке, востоке и юго-востоке - с Индией, на западе - с Ираном. На юге омывается Аравийским морем. Столица - Исламабад. Государственный язык - урду. Глава государства - президент. Денежная единица - пакистанская рупия.

Годовщина присоединения к Великобритании на Тристан-да-Кунья

Ежегодно жители островов Тристан-да-Кунья, входящих в состав заморской территории Великобритании Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, отмечают годовщину присоединения архипелага к Великобритании. Этот день является на архипелаге официальным праздником и выходным.

СОБЫТИЯ

173 года назад (1844) ополчение хана Кенесары с походного марша предприняло штурм Екатеринска и овладело этой крепостью.

98 лет назад, в 1919 году началась Актюбинская операция по разгрому Южной армии Колчака (гражданская война в России) силами Туркестанского фронта под командованием М.В. Фрунзе.

26 лет назад, в 1991 году в Ташкенте прошла встреча лидеров центральноазиатских республик - Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. По ее результатам было принято коммюнике, в котором констатировалось ухудшение положения в регионе, обострение кризисных явлений во всех сферах народного хозяйства, социальной обстановки и межнациональных отношений. Выступая за сохранение Союза, участники встречи поддержали Договор о Союзе Суверенных Государств и обратились к другим республикам с предложением присоединиться к этому Договору.

25 лет назад состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Гана.

13 лет назад, в 2004 году в российский прокат вышел фильм молодого казахстанского режиссера Гульшад Омаровой «Шиза». Картина снята при участии российского режиссера Сергея Бодрова-старшего, который является соавтором сценария.

Фильм рассказывает о подростке-участнике преступной группы, организующей подпольные кулачные бои, который стремился поскорей попасть во взрослую жизнь. Картина Г.Омаровой уже успела завоевать сердца европейцев - совместный российско-казахстанский проект «Шиза» был тепло встречен на 57-м Каннском кинофестивале.

12 лет назад Глава государства Нурсултан Назарбаев открыл в Бишкеке новое здание посольства Казахстана в Кыргызстане. Указ Президента Республики Казахстан об открытии посольства Казахстана в Кыргызстане был подписан 9 января 1993 года.

В 2007 году Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О государственных премиях Республики Казахстан в области науки и техники, литературы и искусства».

10 лет назад на площади перед школой села имени О.Малибаева Сырдарьинского района Кызылординской области открыт памятник лейтенанту полиции Талгату Козыбаеву, погибшему при несении службы. Именем лейтенанта полиции названа одна из улиц села. Указом Президента Республики Казахстан посмертно награжден орденом «Айбын» второй степени.

В 2009 году в Университете им. Дж. Неру Индии состоялась презентация книги «Современный Казахстан: путь вперед». Книга, в которой опубликованы статьи ведущих казахстанских аналитиков о социально-политических и экономических процессах в Казахстане и развитии двусторонних отношений с Индией, выпущена научно-исследовательским «Евразийским фондом» и посвящена успешному государственному визиту Президента Н.Назарбаева в Индию в январе 2009 года.

5 лет назад на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе началось строительство комплекса по производству ароматических углеводородов, что позволит наладить производство продукции с высокой добавленной стоимостью бензола и параксилола, реконструировать технологические мощности, обеспечить Казахстан качественным моторным топливом, сырьем для нефтехимии, а также улучшить качество экспорта нефтепродуктов.

В 2012 году студентка второго курса кафедры музыкального образования ПГПИ Роза Мукатаева из Павлодара заняла первое место на молодежном фестивале эстрадных исполнителей «Виват, Италия!», который проходил в итальянском городе Римини.

На фестивале в ее исполнении прозвучала песня на итальянском языке «Посвящение Карузо», которая покорила сердца членов жюри и принесла девушке победу в номинации «Эстрадный вокал».

4 года назад в Монреале прошло заседание 23-го Всемирного горного конгресса, одним из пунктов повестки которого являлась заявка Республики Казахстан на проведение 25-го Всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году. Выступая на мероприятии, посол Казахстана в Канаде Константин Жигалов представил казахстанскую заявку, а также проинформировал об актуальных вопросах политического и экономического развития РК, включая приоритеты ГПФИИР и роль металлургического комплекса в этом направлении. Члены организационного комитета Конгресса единогласно проголосовали в поддержку заявки Казахстана.

В 2013 году в Баку между Азербайджаном и Казахстаном состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по проекту «Актау - производственный и логистический центр». Этот инвестиционный проект расширит торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, сыграет важную роль в развитии транспортной инфраструктуры региона и позволит активизировать международные грузоперевозки.

4 года назад в Астане открылась выставка работ архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса «ЭКСПО-2017» и объекта, который станет главным символом Астаны в 2017 году. Автор самой лучшей эскиз-идеи получит приз в 150 тысяч долларов.

В 2013 году в Казахстане открылся Международный учебный центр по авиационной безопасности, создание которого направлено на реализацию программы ИКАО по безопасности «ISD-Security», а также повышение безопасности воздушных перевозок на территории РК и других стран центрально-азиатского региона. Это третий учебный центр на постсоветском пространстве (после Киева и Москвы), который осуществляет подготовку и переподготовку специалистов служб авиационной безопасности аэропортов и авиакомпаний.

4 года назад в Жамбылской области ТОО «Казфосфат» запустил цех по производству серной кислоты. Современное производство запускается с использованием новейших достижений мировой науки, передовых технологий по выпуску экспортоориентированной продукции, и является значительным шагом в развитии химической промышленности Казахстана.

В 2016 в Астане вышла книга известного журналиста Садуакаса Жубатова «Асылдың тұяғы» («Сын мудреца»). Книга предназначена для широкого круга читателей и особенно молодежи, для которой уникальный жизненный путь педагога является ярким примером для подражания.

Год назад в Павлодарском областном художественном музее открылась выставка памяти известного мастера кисти Галыма Каржасова (1954-2016). В экспозиции 60 полотен, позволяющих увидеть ретроспективу творчества художника с яркой индивидуальностью и самобытностью. Галым Каржасов - лауреат Президентской премии 1998 года, лауреат международного фестиваля искусств «Мастер-класс Казахстан-2000». Работы Г.Каржасова находятся в фондах Государственного музея изобразительных искусств им.А.Кастеева, Павлодарского, Семипалатинского, Атырауского и Карагандинского художественных музеев, в частных собраниях Казахстана, Франции, Германии и Канады.

В 2016 году 11-летняя Жанель Садуакас, представлявшая Казахстан на детской «Новой волне», вошла в тройку победителей и получила приз за самый большой фан-клуб в истории конкурса. Участниками конкурса были 15 детей в возрасте от 8 до 12 лет из 11 стран мира, в том числе России, Армении, Абхазии, Латвии, Мальты, Казахстана, Кыргызстана, Кореи и Румынии.

Год назад сотрудники археологической экспедиции Сарыаркинского археологического института недалеко от Караганды раскопали уникальный ступенчатый мавзолей бегазы-дандыбаевского времени (15-10 вв до н.э.). Своими формами это величественное погребальное сооружение напоминает знаменитые египетские пирамиды примерно того же исторического периода и особенно - ступенчатую пирамиду фараона Джосера. Судя по монументальной конструкции, этот мавзолей возвели в Сарыарке более трех тысяч лет тому назад для местного «фараона» - вождя или кагана местного могущественного племени периода поздней бронзы. Все находки и материалы этого уникального памятника будут выставлены в экспозиции Музея археологии Карагандинского университета.

ИМЕНА



64 года назад (1953) родился БОБРОВ Владимир Яковлевич - председатель Комитета обрабатывающей промышленности президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен». Родился в Свердловской области (РСФСР). Окончил Павлодарский индустриальный институт, инженер-электрик (1975). Трудовой стаж: ассистент, старший преподаватель, заведующий кафедрой Павлодарского индустриального института (1975-1988); главный инженер монтажного управления №9, начальник отдела внешнеэкономических связей, заместитель управляющего трестом «Электросредазмонтаж» Министерства энергетики и электрификации СССР в городе Шевченко (1989-1992); генеральный директор ОАО «Казэнергокабель» (1993-2004); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член депутатской группы Парламента Республики Казахстан «Енбек» (2004-2007); председатель Комитета по экономическим вопросам и региональному развитию (2007-2010); заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2010-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2012-2016).

На занимаемой должности - с июня 2017 года. Награжден орденами «Құрмет» (2004), «Достық» II степени (2011); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).



60 лет назад (1957) родился АЛАНОВ Жаксылык Рзабекович - председатель Мангистауского областного суда. Родился в Гурьеве. Окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова, юрист (1983). Трудовой стаж: ученик токаря, слесарь-заготовщик ремонтно-механического цеха Гурьевского химического завода (1974-1976); следователь, старший следователь, старший помощник прокурора, старший прокурор Уральской областной прокуратуры (1985-1993); юрист фирмы «Крамдс Барс» (1993-1994); судья Западно-Казахстанского областного суда (1994-1996); председатель коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда (1996-1999); старший эксперт, главный эксперт государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (1999-2001); судья Верховного суда Республики Казахстан (2001-2006); председатель Атырауского областного суда (2006-2011); судья Астанинского городского суда (2011-2015). На занимаемой должности - с марта 2015 года. Награжден орденом «Құрмет» (2009); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл (2005), «Астананың 10 жылдығы»; Почетными грамотами; Благодарственными письмами.



59 лет назад (1958) родился ДЮСЕМБАЕВ Еркын Сейдегалиевич - президент АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, инженер-экономист; Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист. Трудовая деятельность: инженер института математики и механики Академии наук Казахской ССР; заместитель секретаря комитета комсомола Архитектурно-строительного института, инженер, руководитель Жамбульского районного информационно-вычислительного центра; работал на руководящих должностях предприятий в структуре Министерства культуры Республики Казахстан; менеджер государственного комитета по инвестициям Республики Казахстан; первый заместитель генерального директора РГП «Департамент по работе с дипломатическими представительствами Министерства иностранных дел Республики Казахстан»; советник департамента СНГ Министерства иностранных дел Республики Казахстан; генеральный директор РГП «Казахстанский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (1999-2000); президент АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» (2000-2009); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2009-2011); председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2011-2012).

На занимаемой должности - с 2013 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008).



57 лет назад (1960) родился САЛИМГЕРЕЕВ Малик Жанабаевич - управляющий директор по охране труда, окружающей среды и бурению АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз». Родился в Гурьевской области. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М.Губкина (1982); аспирантуру института геологии АН Казахстана (1995). Трудовой стаж: оператор, мастер по исследованию скважин, старший геолог НГДУ «Комсомольскнефть» (1982-1987); начальник технологического отдела по разработке нефтяных и газовых месторождений, главный геолог ОЭНДУ «Каражанбастермнефть» (1987-1994); вице-президент по геологии и разработке нефтяных месторождений, первый вице-президент АО «Каражанбасмунай (1994-1999); заместитель генерального директора по науке, новой технике и технологии по добыче нефти и газа института «КазНИПИнефть» (1999-2000); директор департамента новых проектов ЗАО «ННК «Казахойл» (2000-2001); вице-президент по производству АО «Казахойл-Эмба» (2001-2004); заместитель директора по производству ПФ «Эмбамунайгаз» АО «РД КМГ» (2004-2006); советник генерального директора АО «РД КМГ» (2007); директор департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2007-2010); директор дирекции нефтегазовых активов (2010-2012); управляющий директор по нефтегазовым активам АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2012-2016). На занимаемой должности - с июля 2016 года.



56 лет назад (1961) родилась ОМАРБЕКОВА Жанат Ануарбековна - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию. Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Семипалатинский педагогический институт им. Н.К. Крупской; Казахстанско-Российский университет.

Трудовая деятельность:преподаватель Семипалатинской средней школы №39 (1983-1984); преподаватель физики в Экибастузском горном техникуме (1984-1986); преподаватель физики в Экибастузском СПТУ-14 (1986-1990); научный сотрудник МП «АЗАТ» (1990-1994); научный сотрудник ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (1994-1999); директор Экибастузского филиала Казахского государственного женского педагогического института (1999-2008); коммерческий директор ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (2008-2009); главный эксперт управления координационной работы и международного сотрудничества Министерства образования и науки РК (2009-2010); президент Республиканского общественного объединения «Казахстанская конфедерация инвалидов» (2010); генеральный директор ТОО «Спортивный центр активной реабилитации инвалидов «Жанат» (2010-2016). На занимаемой должности - с марта 2016 года.



55 лет назад (1962) родился ТУРГУМБАЕВ Ерлан Заманбекович - заместитель министра внутренних дел РК. Родился в г.Алма-Ата. Окончил Казахский государственный университет им. Кирова, юрист-правовед (1984); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, экономист (2003). Трудовой стаж: оперуполномоченный отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Саранского горисполкома Карагандинской области (1984-1986); оперуполномоченный, следователь, старший следователь, заместитель начальника, начальник следственного отдела - заместитель начальника Алатауского РОВД г.Алматы (1986-1993); заместитель начальника следственного управления ГУВД г.Алматы (1993-1995); начальник Калининского РОВД (1995); начальник отдела ГСК по Бостандыкскому р-ну г.Алматы (1995-1996); начальник управления налоговых расследований главного управления налоговой полиции Государственного налогового комитета Республики Казахстан (1996-1997); начальник следственного управления ГУВД г.Алматы (1997); начальник Жетысуского РУВД (1997); заместитель начальника ГУВД г.Алматы (1997-2000); начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2000-2001); управляющий директор ЗАО «НАК «Казатомпром» (2001-2002); начальник 9-го департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-09.2002); начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2002-2003); начальник УВД Северо-Казахстанской области (2003-2006); председатель Следственного комитета Министерства внутренних дел Республики Казахстан (05.2006-07.2006); начальник департамента внутренних дел г.Алматы (2006-2012). На занимаемой должности - с декабря 2012 года. Награжден орденами «Айбын» ІІ ст., Даңқ» ІІ ст., знаком «Кайсар» І ст., а также почетными грамотами МВД и ДВД.



55 лет назад (1962) родился КОШАНОВ Ерлан Жаканович - аким Карагандинской области. Родился в Джезказганской области. Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984); Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991); Казахскую государственную академию управления (1999). Трудовой стаж: слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО «Джезказганцветмет» (1986-1988); инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990); ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); представитель Правительства Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан (1999-2003); заместитель руководителя Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2001-2003); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2003-2006); председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2006-2007); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра - представитель Правительства в Мажилисе Парламента (2007-2012); руководитель канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2017).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.



50 лет назад (1967) родился КАСЕЕВ Еркен Зарипович - председатель правления АО «Интергаз Центральная Азия». Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер (1991). Трудовая деятельность: менеджер, вице-президент ТОО «Меийр» (1991-1998); директор ТОО «Усть-Каменогорское управление газового хозяйства», заместитель управляющего директора ОАО «Алаутрансгаз» (1998-2001); заместитель генерального директора по маркетингу, директор по маркетингу ОАО «KTG distribution» (2001-2002); заместитель генерального директора по маркетингу и коммерции, заместитель генерального директора, генеральный директор, первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности генерального директора АО «КазТрансГаз Аймақ» (2002-2003); генеральный директор АО «Региональная газотранспортная система» (2003-2004); советник генерального директора АО «КазТрансГаз» (2008-2009); заместитель генерального директора АО «ҚазТрансГаз Аймақ» (2009-2013); первый заместитель генерального директора АО «ҚазТрансГаз Аймақ» (2014-2015).

На занимаемой должности - с февраля 2015 года.



52 года назад (1965) родился БАЙМЫРЗАЕВ Куат Маратулы - ректор Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова. Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, географ (1989).

Трудовой стаж: заместитель секретаря комсомольской организации по идеологической работе в Казахском государственном университете им. С.М. Кирова (1989-1991); помощник ректора Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1991-1997); проректор по студенческим вопросам Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1997-1998); проректор по общим и производственно-хозяйственным вопросам Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1998-2001); декан географического факультета Казахского государственного национального университета им. аль-Фараби (2001-2004); ректор Костанайского государственного педагогического института (2004-2016).

На занимаемой должности - с декабря 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007).



45 лет назад (1972) родился ВАСИЛЕНКО Роман Юрьевич - заместитель министра иностранных дел РК. Родился в Чимкенте. Окончил Военную академию экономики, финансов и права ВС Российской Федерации, референт-переводчик со знанием иностранных языков, специалист в международно-правовой области (1994).

Трудовой стаж: старший специалист, референт международного отдела аппарата Президента Республики Казахстан (1994-1995); третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Великобритании (1996-1999); помощник руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1999-2000); первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в США (2000-2007); главный инспектор секретариата государственного секретаря Республики Казахстан (2007-2008); консультант канцелярии Президента Республики Казахстан (03.2008-10.2008); инспектор, заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря Республики Казахстан (2008-2009); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2009-2012); заместитель директора многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев-центр» (2012-2013); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2013-2014); председатель Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.



37 лет назад (1980) родился ТЕМИРХАНОВ Ержан Оралович - аким Сарани Карагандинской области. Окончил Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б.Бейсенова, юрист; Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, экономист.

Трудовая деятельность: департамент таможенного контроля по г.Алматы (2002-2005); руководитель ТОО «Терма-Аксай», г.Алматы (строительная компания) (2005-2008); директор ТОО «Горнорудная компания» г.Караганда (2009-2011); начальник управления проблемных долгов АО «БТА Банк» г.Алматы (2011); начальник управления предпринимательства и промышленности акимата Карагандинской области (2012-2013); заместитель акима г.Караганды (2013); аким Октябрьского района г.Караганды (2013-2017).

На занимаемой должности - с мая 2017 года.