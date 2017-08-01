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131 тыс гектаров пастбищ и сенокосов выгорели за лето в Атырауской области

131 тыс гектаров пастбищ и сенокосов выгорели за лето в Атырауской области
20 Августа 2017 02:21 169

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области за лето сгорели 131 тыс. гектаров пастбищ и сенокосов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лето 2017 года хотя и не было аномально жарким, температура воздуха периодически и поднималась выше 40 градусов, но осадков было мало. Это и стало одной из причин частых степных пожаров. С начала жаркого сезона в регионе было зарегистрировано 13 степных пожаров на общей площади 131 299 гектаров. Особенно пострадали Кызылкогинский и Индерский районы области. В Кызылкогинском районе было зафиксировано 8 возгораний, в результате которых пострадали 95 879 гектаров пастбищ и сенокосов, в Индерском три пожара, уничтоживших 24 265 гектаров степи», -сообщил заместитель начальника ДЧС Атырауской области Рашид Блялов. 

Напомним, степные пожары кроме двух названный районов были зафиксированы в Исатайском районе области, где выгорело 11 тыс. гектаров степи, и в Жылыойском, где огню, уничтожившему 155 гектаров, не дали распространиться.

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия,
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