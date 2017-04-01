13 тонн нефтепродуктов из незаконного оборота изъяли в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники службы экономических расследований департамента государственных доходов по Мангистауской области из незаконного оборота изъяли 13 тонн нефтепродуктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Объем нефтепродуктов составляет более 13 тонн. Мы имеем дело с несколькими фактами незаконного хранения и реализации нефтепродуктов. Ведется досудебное расследование по статье 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения», - отметил главный специалист департамента государственных доходов по Мангистауской области Максат Акмуратов.



«Сумма ущерба, нанесенного государству данными экономическими преступлениями, будет озвучена после завершения досудебных расследований», - подчеркнул М. Акмуратов.