13 операций выполнили в ходе первой в мире онлайн-конференции по эндохирургии в Актау  

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 13 операций выполнено за 3 дня в рамках проведенной впервые в мире дистанционной конференции по эндохирургии, состоявшейся на базе Мангистауского областного перинатального центра и связавшей в режиме онлайн специалистов нескольких городов Казахстана (Актау, Астана, Алматы), России (г. Москва) и Франции (г. Клермон-Ферран).

«Нам есть чем гордиться, такая конференция проведена впервые в мире. За несколько дней мы и наши коллеги - эндоскописты-гинекологи в различных городах и странах выполнили 13 различных лапароскопических операций. Это различные хирургические вмешательства, но все они относятся с высокоспециализированному виду медпомощи. Специалистами ОПЦ было выполнено 3 операции в режиме онлайн и прочитано 2 лекции. Причем, все происходящее транслировалось не только для медиков, но и всех, кто желал понаблюдать через сайт. Могу сказать, что наши лапароскописты обладают всеми методиками выполнения гинекологических операций, которые существуют в мире на сегодняшний день и успешно пользуются своими знаниями и опытом. Мы презентовали итог нашей пятилетней работы в этом направлении, поскольку именно в 2011 году на базе ОПЦ установили интегрированную операционную ОR-1 с возможностью проводить консультации в режиме онлайн с мировыми ведущими медицинскими центрами. За 5 лет выполнено более 4 тысяч операций, и благодаря системе архивации нам удалось накопить весь этот материал и проводить ретроспективный анализ клинических случаев», - рассказала директор ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр» Мангистауской области Жамал Жаманбаева, стоявшая у истоков разработки и внедрения интегрированной операционной в этом центре.







Пять лет назад был также открыт учебный центр с тренажерами для проведения обучения навыкам лапароскопических технологий. Отделение оперативной и реконструктивной гинекологии под руководством Нурлана Жакиева функционирует уже 4 года, и за это время некоторые виды операций переведены из разряда высокоспециализированной медпомощи (ВСМП) в разряд специализированных (СМП). Количество выполненных гинекологических операций ВСМП постоянно растет.







Пять лет назад, в 2011-м, было проведено одинаковое количество операций по лапароскопии и лапаротомии - по 174 (всего за год 348). В 2016-ом их выполнено уже более тысячи, и 706 из них по лапароскопии. В 2015 году появился новый вид высокоспециализированной помощи гинекологического профиля: гистероскопия. Если в прошлом году было выполнено 210 таких операций, то за этот год - 246.







За работой актауских эндоскопистов перинатального центра наблюдало огромное число приехавших гостей: кандидат медицинских наук, генеральный директор «ТОО КАРЛ ШТОРЦ ЭНДОСКОПИ Казахстан» Сергей Ахундов, доктор медицинских наук, профессор, президент Казахстанской Ассоциации эндоскопических хирургов Владимир Котлобовский и другие.







20 медицинским сотрудникам Мангистауской области были вручены сертификаты.



