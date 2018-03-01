13 новых игроков появились в составе ФК «Иртыш»

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Самый титулованный клуб Казахстана, пятикратный чемпион страны павлодарский «Иртыш» презентовал обновленный состав на 2018 год болельщикам в спорткомплексе «Баянтау», сообщает pavlodarnews.kz.

Состав пентакампеонов в трансфертное окно значительно изменился. В команду пришли румынские игроки: Адриан Аврамия, Дору Пападюк, нигериец Фуад Салами, белорус Сергей Кисляк, испанец Адриан Гомез, казахстанские футболисты Алмат Бекбаев, Мидат Галбаев, Берик Айтбаев, Максат Амирханов, Дмитрий Шмидт, Рахимжан Розыбакиев, Владимир Воменко и Кирилл Шестаков.



Из футболистов, которые играли в прошлом году, остались Руслан Есимов, Серикбол Капанов, Никита Калмыков, Александр Кислицин, Павел Шабалин, Илья Калинин, Арман Смаилов, Милош Стаменкович и Карлос Фонсека.



«В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков, которые всегда поддерживают нас, - отметил главный тренер Жерард Нус. - Мы создаем одну большую семью, и вы ее главная часть. Без болельщиков «Иртыш» - не клуб. Можно много говорить о футболе, но игры покажут, как мы работали на сборах. Только все вместе мы можем добиться результатов. Вперед, Павлодар!»











Отметим, на презентацию клуба присутствовал аким Павлодарской области Булат Бакауов. В первом туре Премьер-Лиги «Иртыш» 11 марта на Центральном стадионе встретится с ФК «Атырау».



Напомним, 4 марта в 15:00 на Центральном стадионе подопечные Жерарда Нуса сыграют товарищеский матч с омским «Иртышом». Вход бесплатный.







