13 медалей завоевали казахстанские джитсеры в первый день Чемпионата Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по джиу-джитсу находится в столице Вьетнама в Ханое, где с 11 по 14 августа 2017 года проходит чемпионат Азии по джиу-джитсу среди мужчин и женщин.





Джитсеры национальной сборной команды, набравшие высокий рейтинг в республике, представляют честь страны на мировой арене, сообщает пресс-служба Ассоциации Джиу-Джитсу Казахстана.

По итогам первого дня, в разделах файтинг-систем и дуо-систем, в копилке национальной сборной 13 медалей различного достоинства.





Золотую медаль завоевал мастер спорта международного класса, спортсмен из Алматинской области Елдос Кабденов в весовой категории до 56 кг.







Серебряными медалистами стали: Жанибек Абу-Бакир (Мангистауская обл) 62 кг, Есполов Нурлан (Мангистауская обл) 77 кг, Тлепова Алия (Мангистауская обл) 70 кг.



Девять бронзовых медалей завоевали: Конысов Куандык (Мангистауская обл) 56 кг, Беркимбай Рустем (Астана) 62 кг, Дуйсенкулов Нурсултан (Акмолинская обл) 69 кг, Хамзе Баккуар (Астана) 69 кг, Нурмуханбетов Сапармурат (Мангистауская обл) 77 кг, Есенеев Куандык (Алматинская обл) 85 кг, Нигматуллаева Айбану (Мангистауская обл) 55 кг, в разделе дуо-систем (смешанная пара)

Елькеева Альмира (Алматинская обл) и Сагадиев Елдос (Алматинская обл).





Чемпионат Азии является одним из рейтинговых чемпионатов перед летними Азиатскими играми, которые пройдут в столице Индонезии - Джакарте в 2018 году.



Уже сегодня национальная сборная будет бороться в 2 разделах на Чемпионате Азии: неваза-систем, комбат - систем.



