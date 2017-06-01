13 июня. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. 13 июня. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

13 ИЮНЯ

Международный день распространения информации об альбинизме

Учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2014 году. Такая дата была принята потому, что в этот день в 2013 году ООН приняла первую резолюцию об альбинизме.

Альбинизм - это порок развития, который заключается во врожденном отсутствии пигмента меланина, придающего окраску коже, волосам и радужной оболочке глаза. Он выражается в полном или частичном отсутствии пигментации.

День швейной машинки

Патент на первую швейную машину получил английский изобретатель Томас Сейнт, однако его изобретение не получило широкого распространения. Первую практичную и удобную в использовании швейную машину создал француз Бартелеми Тимонье в 1830 году и открыл первую в мире швейную фабрику.

СОБЫТИЯ

93 года назад (1924) в Оренбурге начал работу первый съезд казахских ученых. В продлившемся до 18 июня совещании было принято решение о сборе и исследовании казахского фольклора.

23 года назад (1994) Указом Президента Республики Казахстан Министерство энергетики и топливных ресурсов РК разделено на Министерство энергетической и угольной промышленности и Министерство нефтяной и газовой промышленности.

21 год назад (1996) Указом Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева академику Чокину Шафику Чокиновичу присвоено высокое звание «Халық қаһарманы». Ш.Чокин (1912-2003) - профессор, заслуженный деятель науки Казахской ССР.

21 год назад (1996) состоялся официальный визит в Казахстан делегации Исламского банка развития во главе с президентом ИБР Ахмедом Мухаммед Али. В ходе переговоров подписаны меморандум о взаимопонимании относительно выполнения условий приема РК в члены ИБР, Соглашение о предоставлении технической помощи (гранта) Исламским банком развития для разработки ТЭО проекта строительства автомобильной дороги Караганда - Астана.

19 лет назад (1998) в Германии прошли Дни культуры Казахстана.

11 лет назад (2006) компания «КазВторсырье» запустила самый мощный и производительный пресс в республике. Проектная мощность около 300 тонн прессованной макулатуры в сутки. Данная возможность появилась благодаря запуску в эксплуатацию автоматического пресса ATS110-75, производительность которого составляет 12 тонн прессованной макулатуры в час, или 288 тонн в сутки.

6 лет назад (2011) впервые в истории казахстанского спорта в Совет директоров Азиатской федерации тенниса (АФТ) вошел представитель Федерации тенниса Казахстана вице-президент КТФ Адиль Бурлибаев.

6 лет назад (2011) в Алматы стартовал I казахстанский фестиваль анимационных фильмов «Ер-Төстік», который организован для того, чтобы заострить внимание на проблемах развития анимации в Казахстане. Организатор - АО «Казахфильм» им. Шакена Айманова.

Цель фестиваля - принятие конкретных мер по законодательной базе, решение вопроса по определению и выделению квот для производства анимационных фильмов, активизации и продвижению молодых аниматоров, особенно из регионов, и выход их картин на ведущих отечественных каналах.

5 лет назад (2011) в Астане во дворце «Шабыт» открылась международная выставка художников «Путешествие во имя мира», на которой представлены полотна более 20 известных китайских художников и картины казахстанских мастеров кисти, переданных в дар китайской стороне.

5 лет назад (2012) в Астане, в Национальной академической библиотеке РК, состоялась презентация факсимильного издания трехтомника Михаила Терентьева (1837-1909) «История завоевания Средней Азии с картами и планами», выпущенного впервые в 1906 году в г.Санкт-Петербург.

Данное издание имеет колоссальную ценность для современного Казахстана, поскольку в нем максимально правдиво описаны история, культура, быт и другие аспекты жизни народов, населявших регион. Оригинал книги хранится в фонде редких книг и рукописей НАБ РК.

5 лет назад (2012) в Национальном архиве Казахстана открылась документальная выставка «Рәміздер - тәуелсіздік белгісі», посвященная 20-летию со дня принятия Закона РК «О государственных символах РК».

В экспозиции представлено более 150 документов, рассказывающих и наглядно показывающих историю обретения независимости РК. Они взяты из ведомственных архивов Администрации Президента РК, Парламента РК, Канцелярии Премьер-Министра РК, «НДП Нур Отан» и других.

5 лет назад (2012) АО «ФНБ «Самрук-Қазына» стало официальным партнером национальной сборной Казахстана на ХХХ летних Олимпийских играх.

4 года назад (2013) Президент РК Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Республику Узбекистан.

Глава государства принял участие в официальной церемонии открытия нового здания посольства Казахстана в Узбекистане, а также памятника Абаю в Ташкенте.

4 года назад (2013) в Алматы в Центральном государственном музее РК состоялось открытие выставки KazArtPop известного немецкого дизайнера, художника и фотографа Бернда Луца.

Представлено более 40 работ в стиле поп-арт. Большинство картин посвящено Казахстану - его природе, культуре и быту. Здесь можно встретить и девушек в казахских костюмах, и современные здания, ландшафт и представителей фауны.

4 года назад (2013) принят Закон «О гарантированной государством юридической помощи».

Законопроект направлен на создание условий для реализации конституционных гарантий юридической помощи, оказываемой населению на бесплатной основе за счет бюджетных средств, формирование и развитие системы гарантированной государством юридической помощи, обеспечение защиты прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, гарантии их социальной защищенности.

4 года назад (2013) в Париже на 153-й сессии Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) казахстанская сторона представила отчет о проделанной работе с момента победы в конкурсе на право проведения выставки «ЭКСПО» и о ходе подготовки Регистрационного досье. Это стало первой презентацией Астаны в качестве города-победителя.

3 года назад (2014) в целях освещения работы по противодействию коррупции и теневой экономике финансовая полиция начала выпуск газеты «Мизам».

В газете будут публиковаться актуальная информация о результатах деятельности органов финансовой полиции, информационно-аналитические материалы, эксклюзивные интервью и комментарии руководителей ведомства, а также других государственных органов, политических партий и представителей бизнес-сообщества.

3 года назад (2014) на территории биосферного заповедника Ист Веттерн Скарп в г.Йёнчёпинг, Швеция, прошло заседание Международного координационного совета программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», в ходе которого Совет включил во Всемирную сеть биосферных заповедников государственный национальный природный парк «Катон-Карагай» и биосферную территорию «Акжайык».

Включение во Всемирную сеть биосферных резерватов способствует сохранению уникальной природы, а также развитию экономики и туристического потенциала Казахстана.

3 года назад (2014) в Стамбуле состоялись заседания 41-й генеральной ассамблеи СЕН и 54-й Генеральной ассамблеи СЕНЭЛЕК, на котором Казахстану в лице Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК присвоен статус полноправного органа-партнера Европейского комитета по стандартизации (СЕН) и Европейского электротехнического комитета по стандартизации (СЕНЭЛЕК).

Президент СЕНЭЛЕК Торе Торндволд отметил, что Казахстан - первое государство, получившее статус органа-партнера СЕНЭЛЕК и четвертое государство - орган-партнер СЕН.

2 года назад (2015) в Казахском государственном академическом театре драмы имени М.Ауэзова состоялось открытие акции Национального музея Республики Казахстан «Дар Национальному музею».

Цель акции - обратить внимание общества на актуальную проблему сохранения историко-культурного наследия народа. Акция призывает передать на профессиональное хранение в музей ценные исторические экспонаты и личные вещи известных личностей, находящиеся у частных лиц.

Год назад (2016) в Алматы представили обновленные версии научных журналов Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) «Казахстан Спектр» и «Қоғам және дәуір».

Журнал «Казахстан спектр» сфокусирован на основных направлениях внутренней, внешней политики, международных отношениях, вопросах безопасности и экономики, то есть весь спектр актуальных вопросов Казахстана. Первый выпуск обновленной версии журнала «Казахстан Спектр» посвящен вопросам миграции в Казахстане.

Год назад (2016) Казахстанское национальное географическое общество QazaqGeo организовало научно-исследовательскую экспедицию «Улытау-Арал».

Основная цель - исследование гидробиологического состояния Арала, создание туристских маршрутов из центра страны в сторону Арала.

ИМЕНА



70 лет назад (1947) родился ОРАЗАЛИН Нурлан Мыркасымович - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, преподаватель казахского языка и литературы (1970).

Трудовой стаж: литературный сотрудник, старший литературный сотрудник газеты «Қазақстан пионері» (1970-1972); инспектор, старший методист, член репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры КазССР (1972-1984); директор Республиканского театра кукол КазССР (1984-1986); секретарь, первый секретарь Союза театральных деятелей Казахстана (1986-1990); заместитель председателя Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по национальной политике, развитию культуры и языка (1990-1993); заместитель председателя Комитета Совета Республик Верховного Совета СССР по вопросам развития науки и народного образования (1991); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (1993-1996); первый секретарь Союза писателей Казахстана (1996-2002); председатель правления Союза писателей Казахстана (2002-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке (2013-2016).

На занимаемой должности - с апреля 2017 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005), «Парасат» (2010); медалями.



64 года назад (1953) родился САТЫБАЛДИЕВ Ерлан Абенович - генеральный директор АО «Издательство «Мектеп».

Уроженец г.Алматы. Окончил Литературный институт им. М.Горького.

Трудовая деятельность: работал редактором издательства «Жазушы», заведующим редакцией, руководителем творческой группы издательства «Жалын»; директор Алматинского филиала совместного предприятия «Интербук» (1990-199); директор ТОО «Интербук-Казахстан» (1992-1995); директор издательства «Өнер» (1995-1996); президент республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1996-2001).

На занимаемой должности - с сентября 2001 года.

Перевел на русский язык произведения М.Магауина, С.Елубаева, С.Нарымбетова, Т.Нурмаганбетова. Член Союза писателей Казахстана, обладатель международной премии им. Жамбыла.

Награжден грамотой Верховного совета Казахской ССР, медалью.



62 года назад (1955) родилась БАЛНУР Кыдырбек Балгабеккызы - композитор, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Родилась в г.Алма-Ата. Окончила Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, композитор (1978).

Трудовой стаж: консультант, старший консультант Союза композиторов Казахстана (с 1978 года); старший, ведущий, главный научный эксперт ВАК РК (с 1992 года); президент Ассоциации композиторов Казахстана (с 1997 года); заместитель председателя Народно-патриотического движения «Менің Қазақстаным» (2000-2002); председатель Союза композиторов Казахстана (общественное объединение «Қазақстан композиторлар қауымдастығы») (с 2007 года), президент Евразийской ассоциации композиторов (с 2010 года).

Автор более 500 музыкальных произведений, в том числе первого национального детского балета «Почему у ласточки хвост рожками». Лауреат премии им. А.В. Александрова, конкурсов «Астана Бәйтерек» (2004, 2007), «Елім менің», «Тәуелсіздік толғауы», стипендиат премии Президента РК (1996, 1999).

Награждена медалью «За доблестный труд» (1986).



55 лет назад (1962) родился ТАСЫБАЕВ Манас Мухитович - генеральный директор - председатель правления АО «КазТрансГаз Аймақ».

Родился в г.Актюбинск. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-строитель.

Трудовая деятельность: слесарь Главпочтамта г.Актюбинск (1979-1985); бригадир треста «Актобетрансстрой» (1987-1988); инспектор комитета народного контроля г. Актобе (1988-1991); инструктор партийной комиссии по организации и кадровой работе Актюбинского городского комитета партии (1991); ведущий специалист управления по труду и обеспечения населения (1991-1992); помощник акима г.Актобе (1992-1993); советник акима г.Актобе (1993-1994); заместитель заведующего отдела организации аппарата администрации г.Актобе (1994-1996); руководитель аппарата администрации г.Актобе (1996-1999); заместитель акима - руководитель аппарата администрации г.Актобе (1999); первый заместитель акима г.Актобе (1999-2002); аким г.Атырау (2002-2006); заместитель акима Атырауской области (2006-2008); управляющий директор АО «КазТрансГаз Аймақ» по западному региону (2009-2010); директор Актюбинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймақ» (2010-2016).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.



55 лет назад (1962) родился АЛЬЖАНОВ Максат Кабыкенович - управляющий директор, член правления АО «БанкЦентрКредит».

Уроженец Семипалатинской области. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт (1985); Высшую школу Комитета государственной безопасности СССР им. Ф.Э. Дзержинского, г.Москва (1990); Carl Duisburg Ges (ФРГ, 1992-1993); Институт рынка при Казахской государственной академии управления (1996).

Трудовой стаж: старший мастер ОТК ремонтного завода (1985-1988); служил в органах Комитета государственной безопасности - Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1988-1994); эксперт-экономист, ведущий эксперт-экономист управления международных валютных операций КЦАБ «Центрбанк» (1994-1995); заместитель директора, и.о. директора промышленного филиала КЦАБ «Центрбанк» (1995-1996); директор филиала КЦАБ «Центрбанк» в г.Алматы «Атамекен-банк» (1996); заместитель председателя правления КЦАБ «Центрбанк», управляющий директор (с 1997 - АО «Банк ЦентрКредит») (с 1996).



34 года назад (1983) родился МАДИЕВ Жаслан Хасенович - вице-президент по финансам АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Родился в г.Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, мировая экономика и международные финансы (2004); Колумбийский университет, Школу международных отношений и гос. управления, г.Нью-Йорк (США), магистр гос. управления в сфере экономической политики (MPA) (2007); Массачусетский технологический институт (MIT), Бизнес-школу Слоуна, г.Бостон/Кембридж (США), магистр делового администрирования (МВА) (2016).

Трудовая деятельность: стажер в АО «Альянс Банк» (2004); специалист, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела долговых рынков капитала в АО «Альянс Банк» (2004-2006); работал в инвестиционном банке «Morgan Stanley», г.Лондон (Великобритания) (07.2007-10.2007); работал в АО «Фонд устойчивого развития «Казына», Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); директор департамента казначейства АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». (2008-2009); заместитель председателя правления АО «Kazyna Capital Management» (2009-2010); заместитель председателя правления АО «Банк Развития Казахстана» (2010-2014); заместитель директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка Республики Казахстан (2014-2015); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (08.2016-10.2016).

На занимаемой должности - с марта 2017 года.



33 года назад (1984) родился МУРАТБЕКОВ Даурен - уполномоченный по этике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, юрист-международник; Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, бакалавр финансов.

Трудовую деятельность начал в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК, пройдя все ступени профессионального роста - от эксперта до директора юридического департамента; эксперт, главный эксперт департамента политики и управления государственными активами МЭБП РК, начальник управления департамента развития отраслей экономики МЭРТ РК (с 2006 года); заместитель директора центра АО «Национальный инновационный фонд», управляющий директор центра АО «Национальное агентство по технологическому развитию» (2011-2014); директор юридического департамента Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2016 года.



24 года назад (1993) родился ТЕН Денис Юрьевич - спортсмен, фигурист, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

Родился в г.Алма-Ата. Тренируется в Лос-Анджелесе (Калифорния);

Бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2014 года (Сочи, 2014); серебряный медалист Чемпионата мира по фигурному катанию (2013), чемпион 7-х зимних Азиатских игр (2011); многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU; трехкратный чемпион Казахстана.

По состоянию на февраль 2014 года занимает 4-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ). Первый казахстанский фигурист, завоевавший медаль на соревновании, проводимом ИСУ (золото на этапе юниорского Гран-при сезона 2008-2009 в Белоруссии). Первый в истории представитель Казахстана, выигравший медали взрослого чемпионата мира (2013 год) и Олимпийских игр (2014 год).

Награжден орденом «Құрмет» (2014); медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); премией «Спортсмен года» в номинации «Прорыв года» Агентством по делам спорта и физической культуры Республики Казахстан (2014). Один из немногих фигуристов-мужчин, исполняющих вращение бильман.