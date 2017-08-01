13 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

День строителя в Казахстане

Отмечается во второе воскресенье августа. Появился этот праздник в 1956 году и с тех пор ежегодно празднуется представителями этой профессии. Вместе с казахстанцами День строителя будут отмечать в Армении, Беларуси, России, Украине и Кыргызстане.

День туркменской дыни

Учрежден первым президентом страны Сапармуратом Ниязовым в 1994 году и отмечается во второе воскресенье августа.

День Военно-морских сил Болгарии

Отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. Праздник установлен в память о событиях 31 июля 1879 года, а по новому стилю - 12 августа, когда в городе Русе была создана Дунайская флотилия.

День отца в Бразилии

Также празднуют во второе воскресенье августа. Этот праздник появился в Бразилии в середине 1950-ых годов благодаря журналисту Сильвио Берингу, предложившему праздновать День отца в середине августа в честь святого Иоакима, покровителя всех отцов и дедушек.

День женщин в Тунисе

Отмечается ежегодно в память о принятии Кодекса о личном статусе (The Code of Personal Status, CPS) в 1956 году. Кодекс о личном статусе - это серия прогрессивных законов, основная цель которой - установление равенства между мужчинами и женщинами в ряде сфер. Он был утвержден указом бея Мухаммада VIII аль-Амина 13 августа 1956 года и вступил в силу 1 января 1957 года.

Обон - праздник поминовения усопших в Японии или Праздник фонарей

По традиции, в этот день души усопших посещают своих родных, поэтому с наступлением темноты люди вывешивают бумажные фонари со свечами, которые должны указать им дорогу домой. А по окончании праздника фонари пускают по реке или морю, чтобы они указали душам безопасный путь обратно, в царство мертвых.

Международный день левши

Был учрежден в 1984 году по инициативе Международной конфедерации левшей. Такие люди - абсолютные индивидуальности, часто самородки, гении, в умах которых уживаются миллионы разнообразных новаторских идей, их пути воплощения в жизнь.

СОБЫТИЯ

98 лет назад (1919) на базе войск Туркестанского фронта был организован Туркестанский военный округ.

97 лет назад (1920) основано первое казахское новостное агентство Оренбургско-Тургайское отделение РОСТА, которое с 1925 года стало называться КазРОСТА, традиции которого продолжает ныне Международное информационное агентство «Казинформ». Затем оно было передано под юрисдикцию Совета министров Казахской ССР и под названием КазТАГ государственное телеграфное агентство просуществовало с 1937 до 1997 года. Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 1997 года агентство было реорганизовано в КазААГ. 8 ноября 2002 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан за № 1186 на базе КазААГ образована Национальная компания «Казахское информационное агентство» - АО «НК «Казинформ». В 2008 году АО «Национальная компания «Казахское информационное агентство» вошло в состав АО «Национальный информационный холдинг «Арна Медиа». Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 августа 2011 года № 887 акционерное общество «НК «Казахское информационное агентство» реорганизовано путём присоединения его к акционерному обществу «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан». В 2013 году на основании решения правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» 16 октября зарегистрировано Товарищество с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ». 6 января 2014 года международное информационное агентство «Казинформ» начало фактическую деятельность.

75 лет назад из Алма-Аты на фронт отбыла 100-я стрелковая бригада. В основном она состояла из воинов-казахов. Их было 4 890 человек. Среди них было 2 казашки - врач Мариям Сарлыбаева и Маншук Маметова.

43 года назад, в 1974 году был принят Закон Казахской ССР «О государственном нотариате».

18 лет назад, в 1999 году были опубликованы законы «О сертификации», «О стандартизации», «Об антидемпинговых мерах» и Указ Президента «О государственных наградах Республики Казахстан».

14 лет назад, в 2003 году в Павлодаре вышел в свет первый номер молодежного журнала «Дневник аутсайдера». Издатель «Дневника аутсайдера» - независимый корпоративный молодежный фонд, объединивший начинающих художников, поэтов и литераторов, фотографов и журналистов.

14 лет назад в Бекетайских песках, в 130 километрах от центра Жанакалинского района Западно-Казахстанской области установлен памятник в честь сражения повстанцев Исатая-Махамбета с царскими войсками. Именно здесь 15 ноября 1837 года произошло историческое Тастюбинское сражение, в котором борцы за свободу от колониального ига противостояли царским войскам. Повстанцев возглавляли Исатай Тайманов и Махамбет Утемисов. Вес нового сооружения высотой около 5 метров составляет примерно 3 тонны. На стене памятника высечены слова, повествующие о героическом сражении сарбазов Исатая и Махамбета с иноземными захватчиками.

В 2003 году в Семипалатинске с участием Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева открыт аквапарк. Стоимость аквапарка оценивается в 295 млн тенге. Финансирование объекта осуществлялась из средств республиканского бюджета.

13 лет назад, в 2004 году в Алматы, на кладбище «Кенсай», состоялось торжественное открытие надгробного памятника видному государственному и общественному деятелю Казахстана Сауыку Такежанову. Академик Международной инженерной академии, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный изобретатель и рационализатор, был депутатом нескольких созывов Верховного Совета республики. Принимал активное участие в создании национальной валюты «тенге». С его именем связано создание в Казахстане Национальной инженерной академии.

10 лет назад, в 2007 году в результате археологических и краеведческих работ, проведенных под руководством акима села Базартобе Акжайыкского района Западно-Казахстанской области Аманжола Салимова в соседнем населенном пункте Атамекен обнаружена дверь темницы, в которую в свое время был заключен Махамбет Утемисов - выдающийся казахский поэт и участник антифеодального и антиколониального восстания под предводительством Исатая Тайманова.

10 лет назад в Китайской Народной Республике состоялась презентация книги казахского писателя и драматурга, уроженца Атырауской области Рахимжана Отарбаева «Последняя бомба войны» на китайском языке. Переведена книга по инициативе общества казахов, проживающих в КНР.

8 лет назад, в 2009 году в Уральске вышел в свет новый сборник стихов поэта Сагата Абдугалиева (1948-1984) под названием «Жанымның жалғыз бұлбұлы». В сборник вошли как ранние, так и последние стихотворения поэта. Издание содержит воспоминания современников Сагата Абдугалиева, статьи самого поэта.

В 2010 году в Алматы впервые в Казахстане в эксплуатацию сдан специализированный жилой дом, предназначенный для проживания семей с инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках. Из местного бюджета на строительство этого 25-квартирного дома было выделено 227 млн тенге.

7 лет назад в рамках рабочего визита в Алматинскую область Президент РК Нурсултан Назарбаев принял участие в открытии памятника жертвам кызылагашской трагедии и возложил цветы к его подножию. Основание монумента облицовано гранитом, сама композиция изготовлена из гранита и бетона. В центре установлено гранитное дерево, за которое держится мать, спасающая своего ребенка. Бетонные волны передают мощь разгулявшейся стихии. Высота монумента - 7 м, ширина - 14 метров. Автор монумента - член Союза архитекторов Казахстана Каби Баулыков.

5 лет назад культурное представительство посольства Исламской Республики Иран при сотрудничестве с Духовным управлением мусульман РК и мечетью Нур Астана в Алматы и столице провело Фестиваль и неделю Священного Корана с участием двух деятелей искусства по каллиграфии и ажурной резьбе по дереву, группы чтецов Корана «Таваших».

В этой программе представлены 24 работы по каллиграфии Хасана Минаи и 22 работы по ажурной резьбе по дереву Мухаммад Реза Тавваби. Другие работы, представленные на этой выставке, являются фотографиями коранических работ фонда области Годреса Разави и Национального музея.

В 2012 году казахстанский боксер Серик Сапиев стал обладателем Кубка Вэла Баркера, который вручается самому техничному боксеру Олимпиады. Боксер во всех поединках ХХХ летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне продемонстрировал высочайшую технику. Серик Сапиев стал третьим казахстанцем, который получил Кубок Вэла Баркера. В 1996 году по итогам Олимпиады в Атланте этот почетный приз был вручен олимпийскому чемпиону Василию Жирову. В 2004 году Кубок достался олимпийскому чемпиону Афин-2004 представителю таразской школы бокса Бахтияру Артаеву. В Лондоне награда нашла достойного - Серика Сапиева.

4 года назад Глава государства Нурсултан Назарбаев в Астане посетил выставочный центр «Көрме», где ознакомился с архитектурными эскиз-идеями выставочного комплекса «ЭКСПО-2017». Президенту Казахстана были представлены работы архитектурного конкурса, в котором приняли участие около 50 специалистов из разных стран мира. Их идеи включали видение будущего выставочного комплекса, а также символа Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

3 года назад впервые в истории Берлинского симфонического оркестра его солистом выступил представитель РК. В рамках проходящего в Берлине музыкального фестиваля классической музыки «Audi Klassik Open Air» состоялся сольный концерт всемирно известной казахстанской скрипачки, лауреата международных премий, народной артистки Казахстана Айман Мусахаджаевой в сопровождении Берлинского симфонического оркестра под управлением дирижера Лиора Шамбадала.

Год назад в авторитетной азербайджанской газете правящей в стране партии Yeni Azerbaycan вышла статья о 25-летии независимости Казахстана. В статье излагается, что благодаря успешной политике, проводимой Президентом Нурсултаном Назарбаевым, Казахстан стал ведущим государством региона.

Год назад в Филлах, на самом большом Европейском фестивале «Villacher Kirchtag» артистами Южно-Казахстанской филармонии им. Ш.Калдаякова, фольклорным ансамблем «Тумар» и танцевальным ансамблем «Казына» впервые был представлен Казахстан. В течение двух дней в рамках фестиваля перед пятидесятитысячной публикой, приехавшей из разных окрестностей Европы, выступали австрийские и зарубежные фольклорные ансамбли. Участие в фестивале, который завершился парадом-шествием более 3000 участников в национальных костюмах, позволило европейской общественности познакомиться с национальными культурными ценностями Казахстана.

В 2016 году в Шардаре Южно-Казахстанской области заново запущен простоявший много лет рыбопитомник. В пруду на общей площади 68,2 гектаров выращено 15,7 млн. рыбных личинок.

ИМЕНА



66 лет назад (1951) родился КОЖАХМЕТОВ Решат Файзрахманович - народный художник Казахстана, керамист, лауреат Государственной премии КазССР.

Окончил факультет «Градостроительство» Московского архитектурного института, архитектор (1976). Трудовая деятельность: с 1976 года - ведущий архитектор проектного института «Каздорпроект»; с 1978 года - архитектор-дизайнер, художник-монументалист художественного комбината «Өнер» Художественного фонда КазССР; с 1990 года работает исключительно в направлении современной керамики. В 2000 году в течение 3 месяцев работал в Международном центре керамики (Shigaraki Ceramic Cultural Park, Япония). В 2009 году в течение 2 месяцев работал в A.I.R. (Artist International Residence) Vallauris с последующей выставкой в галерее Aqui Siam Ben (Франция).

Член Союза художников РК (c 1988 года), член World Crafts Council-Europe (с 1997 года). Лауреат 1-й премии в области керамики Международного фестиваля декоративных и прикладных искусств (г.Исламабад, Пакистан, 1997). Награжден медалью и дипломом 4-й Каирской Международной биеннале керамики (г.Каир, Египет, 1998); серебряной медалью Международной выставки керамики «Keramika Sisak 1700» (г.Загреб, Хорватия, 2003).



52 года назад (1965) родилась АКТАЕВА Лязат Мейрашевна - вице-министр здравоохранения РК. Родилась в Талды-Курганской области. Окончила Алма-Атинский медицинский институт, акушер-гинеколог (1988); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер госслужбы (2003); проходила обучение в Японии, Турции, Венгрии, Великобритании. Трудовая деятельность: врач-интерн родильного дома №3 г.Алматы (1988-1989); врач-акушер родильного дома №5 г. Алматы (1989-1993); ассистент кафедры медицинского института г.Алматы (1993-1997); главный акушер-гинеколог городского управления здравоохранения г.Алматы (1997-2000); и.о. главного врача родильного дома №1 г.Алматы (2000-2002); заместитель начальника управления, директора департамента здравоохранения г.Астана по родовспоможению и детству (2003-2009); советник председателя правления Национального медицинского холдинга, директор по медицинским вопросам Республиканского диагностического центра, заместитель генерального директора, управляющий директор Национального научного центра материнства и детства г.Астана (2009-2015); руководитель центра развития служб здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Министерства здравоохранения РК (2013-2014); медицинский директор, директор диагностической клиники «Город здоровья» г.Астана (2014-2015); руководитель программы «Менеджмент в здравоохранении» НОУ «Алматы менеджмент университет» (2015); директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2015-2016); заместитель директора, директор Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии Министерства здравоохранения РК, г.Алматы (2016-2017). На занимаемой должности - с февраля 2017 года.



50 лет назад (1967) родился ГУБАШЕВ Асыланбек Зиннатулы - директор телеканала «Қазақстан-Орал» АО «РТРК «Қазақстан». Родился в Западно-Казахстанской области. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С.М.Кирова. Трудовая деятельность: редактор областного телерадиокомитета (1989-1992); главный редактор (1993-2001). На занимаемой должности - с февраля 2001 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл».















36 лет назад (1981) родился САРКУЛОВ Абай Серикович - председатель правления АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Окончил Актюбинский государственный университет им. К.Жубанова, банковское дело. Трудовая деятельность: менеджер по валютным операциям АО «Международный банк «Алма-Ата» (2003-2006); и.о. заместителя директора в филиале АО «Международный банк «Алма-Ата» (2006-2007); менеджер департамента кредитования проектов, главный менеджер, начальник управления, заместитель руководителя проектной дирекции, руководитель проектной дирекции, управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (2007-2014); член Совета директоров АО «БРК-Лизинг» (2014-2015); управляющий директор - член правления АО «БРК» (2015-2016); заместитель председателя правления АО «БРК» (2016-2017). На занимаемой должности - с февраля 2017 года.











35 лет назад (1982) родился БАЛЫКБАЕВ Кайрат Такирович - вице-министр информации и коммуникаций РК. Родился в г.Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, экономическая кибернетика (2003); получил диплом MBA Международной академии бизнеса (2005); Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева, нефтегазовое дело (2009). Трудовая деятельность: менеджер ЗАО «Холдинговая компания «Куат» (2003-2004); менеджер департамента информационных технологий АО «НК «КазМунайГаз» (2004-2007); руководитель службы информационных технологий АО «КазТрансГаз», директор департамента информационных технологий АО «НК «КазМунайГаз» (2007-2009); супервайзер ЧКОО «KMG Kashagan B.V.» (2010-2011); директор представительства в ТОО «Alatau Innovations» г.Астана (02.2011-11.2011); директор департамента, управляющий директор, вице-президент по информационным технологиям АО НК «КазМунайГаз» (2011-2016); заместитель генерального директора ФКОО «КМГ «Глобал Солюшенс Би.Ви.» (2016-2017). На занимаемой должности - с мая 2017 года.





24 года назад (1993) родился РАХИМОВ Ниджат - олимпийский чемпион по тяжелой атлетике 2016 года. Уроженец г.Баку. В мае 2010 года в отборочном туре чемпионата Европы среди юношей, проходившем в Валенсии (Испания), Ниджат с результатом в 290 кг занял первое место. 17 августа 2010 года стал победителем летних юношеских Олимпийских игр, прошедших в Сингапуре. Тренером Ниджата был двукратный чемпион мира Низами Пашаев. В 2013 году Рахимов представлял Азербайджан на летней Универсиаде в Казани, на церемонии открытия которой был знаменосцем сборной Азербайджана. В этом же году на юниорском чемпионате мира в Перу занял второе место.

В августе 2014 года Ниджат Рахимов принял гражданство Казахстана, согласившись выступать в составе сборной страны под именем Нижат Рахимов. В ноябре 2015 года на чемпионате мира в Хьюстоне в составе сборной Казахстана по тяжелой атлетике стал чемпионом мира, показав лучший результат в толчке и в сумме двоеборья. В 2016 году, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, установил мировой рекорд в толчке - 214 кг.13 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»