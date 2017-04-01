13 апреля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Всемирный день памяти жертв Катыни

Имеет статус национального праздника, однако не является официальным выходным днем. Весной 1940 года в Катынском лесу (Смоленская область) сотрудниками НКВД СССР были расстреляны пленные офицеры польской армии. Решение о расстреле польских военнопленных было принято в марте 1940 года, а казни начались в первой половине апреля и длились до середины мая. 13 апреля 1943 года официально объявлено об обнаружении немецкой полевой полицией захоронений расстрелянных польских офицеров в Катыни.

Всемирный день рок-н-ролла

13 апреля 1954 г. американский певец Билли Хейли записал композицию «Rock Around the Clock». Именно этот день и принято считать днем рождения рок-н-ролла.

День несправедливо преследуемых в Словакии

Этот памятный день был учрежден в память о роспуске мужских монастырей в 1950 году. Имеет статус официального памятного дня. В этот день по всей стране проводятся специальные мероприятия, однако он не является выходным.

День мецената и благотворителя

Дата праздника связана с днем рождения Гая Цильния Мецената - известного римского аристократа, покровителя художников, артистов, музыкантов. Основное торжество, посвященное празднику, проходит в Санкт-Петербурге в музее «Эрмитаж». На фоне картины Тьеполо «Меценат представляет Августу свободные искусства» чествуют тех, кто вкладывает силы, время и деньги в культурные и социальные проекты. Первый такой праздник состоялся в 2005 году.

День учителя в Эквадоре

Учрежден в 1920 году в честь Хуана Монтальво, выдающегося эквадорского писателя и политического деятеля. Отмечается ежегодно.

Вайсаки - Новый год сикхов

Один из самых любимых сикхских праздников отмечают в первый день первого месяца Вайсакх Нанакшахи солнечного календаря в индийском штате Пенджаб. Это одновременно и религиозный праздник, и праздник урожая, и новогодний день.

Новый год в странах Южной и Юго-Восточной Азии

Это семейный праздник почтения и любви, день очищения и начала новой жизни. Корнями новогодние праздники в странах Южной и Юго-Восточной Азии уходят в Древнюю Индию. Оттуда, кстати, и заимствовано название тайского нового года - Сонгкран: в переводе с санскрита оно означает «переход» (в данном случае имеется в виду смена времен года).

День рождения Томаса Джефферсона

13 апреля в Соединенных Штатах Америки отмечают день рождения Томаса Джефферсона - третьего президента страны. Он считается одним из отцов-основателей США и принимал участие в написании Декларации независимости.

СОБЫТИЯ

73 года назад (1944) в рамках советского МИДа образован предшественник внешнеполитического ведомства независимого Казахстана - Народный комиссариат иностранных дел Казахской ССР.

21 год назад (1996) Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева создан Высший экономический совет при Президенте Республики Казахстан, призванный способствовать решению экономических проблем стратегического характера.

12 лет назад (2005) как универсальный источник информации по PR-отрасли и единая информационная площадка, открытая для каждого PR-агентства Казахстана, PR-менеджеров компаний, молодых PR-специалистов и студентов в Алматы начал свою работу первый профессиональный PR-портал ProPR.kz. Любой может войти в инициативную группу ProPR.kz и влиять на его содержание.

10 лет назад (2007) Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Подготовительной комиссией Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний о проведении мероприятий, включая постсертификационные мероприятия, на объектах по международному мониторингу в поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

10 лет назад (2007) состоялось торжественное вручение диплома, нагрудного знака и мантии действительного члена Международной академии меценатства Сапару Искакову. Сапар Искаков является президентом общественного благотворительного фонда имени аль-Фараби и Султана Бейбарса, в рамках которого инициировал осуществление в Сирии и Египте ремонтно-восстановительных и реставрационных работ на мавзолее и мемориальном комплексе, где захоронены названные исторические личности.

Отличительные знаки Международной академии меценатства вручил советник-посланник посольства Российской Федерации в Республике Казахстан Валерий Швец.

8 лет назад (2009) сотрудники научно-исследовательских центров «Шәкәрімтану» и «Алаштану» при Семипалатинском государственном университете им.Шакарима в Семее совместно с работниками Центра документации новейшей истории обнаружили новый фотоснимок Шакарима Кудайбердиева (1858-1931). На фотографии Шакарим запечатлен на фоне западных склонов Чингизских гор. Фотография была найдена в приложениях к отчету о работе специальной комиссии Семипалатинского губернского земельного управления Наркомзема Казахской Автономной Советской Социалистической Республики, организованной в 1924-1925 годах. В приложениях к архивному делу эта фотография зарегистрирована под №37. Надпись к фотографии гласит: «Т.№37 Хребет Чингиз. Верховья речек. На переднем плане казахский поэт и писатель Шакерим Кудайбердин».

7 лет назад (2010) Правительство РК утвердило план мероприятий по реализации Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития страны на 2010-2014 годы.

7 лет назад (2010) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие и выступил в рамках дискуссии на Глобальном саммите по ядерной безопасности в столице США г.Вашингтоне.

В Глобальном саммите участвовали главы государств и правительств 43 стран мира, в том числе США, России, Франции, Великобритании, Китая, Индии, Пакистана, Австралии, Бразилии, Германии, Испании, Израиля, Саудовской Аравии и других.

Выступая перед участниками дискуссии, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан является активным приверженцем обеспечения ядерной безопасности и внес ряд предложений, направленных на сокращение ядерной угрозы.

7 лет назад (2010) на главной странице портала «электронного правительства» Республики Казахстан www.egov.kz заработал баннер автоматизированной программы «Справочник по судебным делам». Уникальность программы в том, что теперь казахстанцы через Интернет могут узнать движения дела и ознакомиться с судебными актами.

6 лет назад (2011) в Карагандинской области дан старт курсу дистанционного обучения судей. Первое занятие в режиме онлайн, посредством видеоконференцсвязи, было проведено для судей Темиртауского, Жезказганского и Балхашского городских судов.

6 лет назад (2011) в Карагандинской области водные спасатели г.Балхаша получили современную технику - шестиместный катер-амфибию «Хивус-6» на воздушной подушке. Катер-амфибия «Хивус-6» способен двигаться по мелководью, болотам, глубокому снегу, битому льду и преодолевать пологие склоны, промоины и отмели. Схема воздушной подушки обеспечивает высокий уровень безопасности движения за счет повышенной маневренности и устойчивости.

5 лет назад (2012) казахская моторная компания «Астана Моторс» открыла в столице монобрендовый автоцентр премиум-класса BMW. «Автоцентр Бавария Астана» располагается в престижной деловой части города на левом берегу столицы. Как и все автоцентры КМК «Астана Моторс», работает по принципу «трех S»: Sales (продажа автомобилей), Service (сервисное обслуживание), Spare parts (продажа оригинальных запчастей).

Общая площадь автоцентра BMW - 1 тыс. 460 кв. м. Он включает в себя шоурум, сервисную зону и склад запасных частей, мойку, офисные помещения. Объем инвестиций в строительство составил более $4 млн.

5 лет назад (2012) компания PROMT, ведущий российский разработчик лингвистических IT-решений для корпораций и частных пользователей, объявила о добавлении казахского в список поддерживаемых языков. На сегодня решения по переводу текстов PROMT поддерживают английский, русский, немецкий, французский, испанский, итальянский, португальский, китайский, украинский, казахский, латышский и польский языки.

5 лет назад (2012) в рамках государственного визита Президента РК Нурсултана Назарбаева в Республику Индонезия подписаны два коммерческих соглашения. Между фондом и индонезийской компанией «Мультистрада» подписано соглашение о создании в Казахстане совместного предприятия по производству автомобильных шин с участием сторон 50 на 50. Стоимость проекта составляет 100 миллионов долларов США. Между казахстанской компанией «Берекет» и индонезийской компанией «Индофуд» подписано соглашение о поставках казахстанского зерна в Индонезию.

4 года назад (2013) в Шымкенте по электронному адресу www.zht.kz появилась электронная биржа труда - «Нашел работу!». В первый же день работы сайта на нем было зарегистрировано около 6 тысяч выпускников с высшим и средне-специальным образованием. На их электронные адреса будет поступать информация о свободных вакансиях. Помимо этого соискателям будут предоставляться образцы заполнения документов, необходимых для приема на работу.

3 года назад (2014) в Бишкеке на сцене Кыргызского Академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева состоялась премьера пьесы «Жануран» казахского писателя, лауреата Государственной премии РК Сабита Досанова о декабрьских событиях 1986 года в Алматы.

Главным героем пьесы являлся народный герой Казахстана Кайрат Рыскулбеков. В спектакле сыграли кыргызские актеры Нурматулы Бахтыбек (Кайрат), Майрамкуль Бегманкызы (Фатима), Нурбек Урматжанулы (поэт Алмаз), Эрлан Бекчороулы (Колбин).

3 года назад (2014) с целью пропаганды казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия в Объединенных Арабских Эмиратах, на территории которых проживают представители более двухсот национальностей, посольство Казахстана в Абу-Даби выпустило журнал на арабском языке «Казахстан - полиэтничная страна».

Издание знакомит арабских читателей с полным текстом Закона РК «Об Ассамблее народа Казахстана», подписанного Президентом страны Назарбаевым Н.А. 20 октября 2008 года. Кроме того, в журнале подробно описывается международная роль Казахстана в диалоге цивилизаций.

2 года назад (2015) в Петропавловске на заводе «Изолит» запустили новое производство. Помимо изоляционных материалов здесь стали изготавливать мебель - столы, кухонные гарнитуры, двери.

2 года назад (2015) в селе Коксарай Отырарского района Южно-Казахстанской области началось строительство солнечной электростанции. Первый этап начался с торжественной закладки капсулы.

2 года назад (2015) в Семее на мясоконсервном комбинате начали выпуск пакетов индивидуального рациона для армии и спецслужб исключительно на основе отечественного сырья и отечественных продуктов.

Продукты в рационе упакованы по приемам пищи в три набора: для завтрака, для обеда и для ужина. В комплектацию ИРП входят продукты питания, которые по своей пищевой и энергетической ценности позволяют обеспечить потребности человека на одни сутки.

2 года назад (2015) АО «Алтел», дочерняя компания АО «Казахтелеком», зарегистрировала 2-миллионного абонента, подключенного к первой в Казахстане мультитехнологической сети LTE/GSM/UMTS.

Двухмиллионным абонентом и обладателем двух главных призов - суперсовременного смартфона LG G Flex2 и золотого номера АЛТЕЛ, стал Сауруков Алтай Мухтарович, главный врач Центральной районной больницы села Аса (пригород г.Тараз).

Год назад (2016) железнодорожные ведомства Казахстана, Азербайджана и Грузии договорились о создании Международного транскаспийского транспортного консорциума.

Соответствующее соглашение подписано в Баку в ходе встречи компаний-операторов по грузоперевозкам по Транскаспийскому транспортному маршруту. Членами консорциума стали азербайджанские ООО ADY Express и ACSC Logistics, казахстанское АО KTZ Express и грузинское ООО Trans Caucasus Terminals.

Год назад (2016) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли совместную декларацию по исламскому примирению. В документе главы государств подтвердили приверженность принципам, направленным на поддержание международного мира и безопасности и развитие дружественных отношений между государствами.

Год назад (2016) начала свою деятельность госкорпорация «Правительство для граждан», созданная путем реорганизации РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра», РГП «Центр по недвижимости», РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» и РГП «Центры обслуживания населения».

Год назад (2016) в Казахстане учреждена первая ежегодная национальная премия в области туризма «Кең дала».

Премия учреждена как отраслевая награда, которая присуждается по итогам открытого конкурса за определенный вклад в развитие индустрии туризма. Определено 12 номинаций: лучший проект событийного туризма, национальная туристская компания, региональная туристическая компания, лучшие направления для путешествия по Казахстану, лучший детский и семейный туризм, лучший интернет-сервис для туристов, лучшее СМИ и лучший ТВ-проект по освещению темы туризма.

Год назад (2016) на металлопрокатном заводе АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение», входящего в состав Евразийской Группы (ERG), изготовлена пробная партия блюмсов, которые используются в технологии изготовления алюминия.

Новая продукция уже успешно опробована единственным в стране производителем первичного алюминия - АО «Казахстанский электролизный завод».

Год назад (2016) ученица гимназии №38 из Караганды Дарья Андрейченко стала первой казахстанкой, получившей грант Билла Гейтса, который является одним из основателей стипендиальной программы. Получены приглашения на обучение от самых авторитетных вузов мира, в том числе - и в университет Дьюка.

122 года назад (1895) при раскопках г.Помпей найдены горы сокровищ. Здесь были и великолепные браслеты, перстни, золотые цепочки, серебряный столовый сервиз из 108 предметов, среди которых - кубки, чаши, тарелки, ложки и даже ситечки. Более тысячи золотых монет невероятной нумизматической ценности сверкали, как только что отчеканенные. В целом же, мастерство изготовления этих ювелирных изделий потрясало.

115 лет назад (1902) в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса, который еще называли «электрическим автомобилем». Весил троллейбус 820 килограммов. А электрическое оборудование для него изготавливалось по проекту барона Шуленбурга. В основу токосъемника была положена французская конструкция изобретателя Ломбар-Жерена - по проводам катилась «контактная тележка с троллей». Новинка прижилась не сразу - лишь три десятка лет спустя в Москве были введены троллейбусные маршруты.

101 год назад (1916) в Фили переведён Русско-Балтийский автомобильный завод (ныне ГКНПЦ им. М.В. Хруничева)

98 лет назад (1919) в Мюнхене советом рабочих и солдатских депутатов была провозглашена Баварская Советская Республика - кратковременное государственное образование. Главой правительства стал писатель и революционер, член Социал-демократической партии Германии Эрнст Толлер.

94 года назад (1923) в Лондоне торжественно открыт стадион Уэмбли.

92 года назад (1925) образовано Всесоюзное общество слепых.

76 лет назад (1941) спустя два года после пограничного конфликта на реке Халхин-гол СССР и Япония подписали Пакт о нейтралитете. Пакт был денонсирован в мае 1945 года, а де-факто его действие было прекращено с началом Советско-японской войны в августе 1945 года.

57 лет назад (1960) Францией проведено испытание ядерной бомбы в пустыне Сахара. Франция становится четвёртой ядерной державой мира.

ИМЕНА



91 год назад (1926) родился ГОЛЬДБЕРГ Моисей Михайлович - председатель ОО «Еврейское культурно-просветительное общественно-политическое общество «Алеф», известный казахстанский журналист, ветеран Великой Отечественной войны.

Родился в г.Мелитополь Украинской ССР. Окончил факультет журналистики Казахского государственного университета им. С. Кирова (1953).

Трудовая деятельность: в 1941 году вместе с семьей эвакуирован в Казахстан; ученик токаря Шевченковской МТС (1942-1943); ушел на фронт, был серьезно ранен, получил инвалидность (1943-1945); корреспондент Павлодарской областной газеты «Большевистский путь» (1945-1953); корреспондент информационного агентства ТАСС по Акмолинской области (1953-1965); главный редактор Целиноградского областного радио (1965-1979); корреспондент районной газеты «Призыв» Целиноградского района (с 1979 года).

Автор первого альбома о первоцелинниках «Хлеб» и первого альбома о новой столице - Астане. Заслуженный работник культуры КазССР. Почетный гражданин Целиноградского района.

Награжден медалями «За Победу в Великой Отечественной войне», «100-летие В.И. Ленина», «За освобождение Украины», «100 лет газеты «Правда» (Россия). За заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов награжден медалью Пушкина.



70 лет назад (1947) родился КАСЫМОВ Магзам Есенгельдинович - заместитель председателя Общественного совета партии «Нур Отан» по противодействию коррупции, первый вице-президент Федерации волейбола Республики Казахстан.

Родился в г.Акмолинск. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, инженер-энергетик (1971); Алма-Атинский институт народного хозяйства, товаровед (1985).

Трудовой стаж: физрук пионерского лагеря, библиотекарь восьмилетней школы, секретарь средней школы (1962-1965); старший лаборант НИИ «Стромпроект» (1965-1967); инженер, старший инженер Минмясомолпрома КазССР (1967-1972); старший инженер-программист Республиканского ВЦ (1973); главный инженер спецконторы «Главэлектроснабсбыта», главный экономист Главснаба КазССР (1973-1978); старший консультант, заведующий кабинетом, заместитель заведующего отделом Верховного Совета Республики Казахстан (1978-1992); руководитель аппарата Конституционного суда Республики Казахстан (1992-1994); директор ТОО «Сара» (1994-1995); начальник управления Комитета по использованию иностранного капитала при Министерстве финансов Республики Казахстан (1995-1996); заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1996); руководитель Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1996-1999); государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (1999-2004); заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2004-2006); руководитель Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2006-2007); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2007-2008); начальник управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель дисциплинарного совета по г.Алматы (2008-2012).

Награжден орденом «Құрмет» (2005); медалями.



59 лет назад (1958) родился МАМАЛИНОВ Шагурашид Калиевич - заместитель акима Карагандинской области по сельскому хозяйству.

Родился в Карагандинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, зооинженер (1984); Университет им. Д.А.Кунаева, бакалавр юриспруденции (2006).

Трудовая деятельность: рабочий, машинист дорожно-эксплуатационного участка поселка Токаревка (с 1975 года); служба в рядах Советской Армии (1977-1979); заведующий организационным отделом, второй секретарь Тельманского райкома ЛКСМ Казахстана Карагандинской области (1982-1985); старший зоотехник-селекционер Тельманского районного агропромышленного объединения (1985-1986); инструктор, заведующий сельскохозяйственным отделом Тельманского райкома Компартии Казахстана (1986-1988); главный зоотехник Тельманского районного агропромышленного объединения, главный зоотехник совхоза «Туздинский» Тельманского района (1988-1992); директор племенного совхоза «Топарский» Мичуринского района (1992-1997); председатель правления АО «Алтай и К», директор правления ТОО АО «Алтай и К», глава фермерского хозяйства «ШОН» Абайского района (1997-2007); директор департамента сельского хозяйства, начальник управления сельского хозяйства Карагандинской области (2007-2010); аким Бухар-Жырауского района Карагандинской области (2010-2013); руководитель управления природных ресурсов и природопользования Карагандинской области (2013-2015).

На занимаемой должности - с августа 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет».



56 лет назад (1961) родилась ШАЛГИМБАЕВА Галина Николаевна - президент консалтинговой компании «GALA Invest Consulting».

Родилась в г.Богданович Свердловской области (РСФСР). Окончила Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, экономист (1983).

Трудовой стаж: экономист, старший, ведущий, главный экономист управления государственных налогов и доходов Министерства финансов Казахской ССР (1983-1991); начальник отдела новых форм хозяйствования, денежного обращения и ценных бумаг, начальник управления ценных бумаг и финансового рынка Министерства финансов Республики Казахстан (1991-1995); член Национальной комиссии по ценным бумагам, исполнительный директор Национальной комиссии по ценным бумагам Республики Казахстан (1995-2001); директор департамента регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Республики Казахстан (2001-2002); заместитель директора департамента финансового надзора Национального банка Республики Казахстан (2002-2004); директор департамента надзора за субъектами рынка ценных бумаг и накопительными пенсионными фондами Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (01.2004-08.2004); советник председателя Национального банка Республики Казахстан (2004-2006).

На занимаемой должности - с апреля 2006 года.



56 лет назад (1961) родился КУРИШБАЕВ Ахылбек Кажигулович - председатель правления АО «Казахский агротехнический университет им.С.Сейфуллина».

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном, почвовед-агроном (1983).

Трудовой стаж: помощник комбайнера Талгарского межрайспецхозобьединения, с.Чингельды Талгарского района Алматинской области (1977); воспитатель интерната Чингельдинской средней школы, Алматинской области (1977-1978); аспирант, младший, старший научный сотрудник, заместитель директора по науке КазНИИ земледелия им. Вильямса (1983-1997); директор КазНИИ зернового хозяйства им. А.И. Бараева (1997-2002); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2002-2005); директор департамента науки МСХ Республики Казахстан (2006); вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2007-2008); министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2008-2011).

На занимаемой должности - с октября 2011 года.

Награжден юбилейной медалью «10 лет Астане» (2008). Удостоен почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2006). Лауреат премии им. А.И. Бараева.



55 лет назад (1962) родился МАГАВИН Дауыт Кабдуллинович - генеральный директор АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения».

Родился в г.Караганда. Окончил Карагандинский политехнический институт, горный инженер-механик (1984); КГТУ, электроэнергетика (2008).

Трудовая деятельность: инженер лаборатории Карагандинского научно-исследовательского, проектно-инструкторского и экспериментального института «Гипроуглегормаш» (1984-1985); младший научный сотрудник НИСа кафедры сопротивления материалов Карагандинского политехнического института (1985-1986); служба в рядах Советской Армии (1986-1988); и.о. младшего научного сотрудника НИЛ «Механизация производства трудоемких вспомогательных и ручных работ Карагандинского политехнического института») (04.1988-12.1988); аспирант Карагандинского политехнического института (1988-1991); ассистент кафедры Карагандинского политехнического института (преподаватель дисциплины «Теоретическая механика») (1991-1993); директор ТОО «Дина» (1993-1997); директор МЧП «АДЕКА» (1998-2000); генеральный директор ГКПП «Саранькоммунсервис» (2000-2002); генеральный директор ПК «Энергоуголь» (06.2002-10.2002); заместитель директора, директор Карагандинских электрических сетей ТОО «Караганда Дистрибьюшн» (2002-2003); директор, генеральный директор ТОО «Караганды Жарык» (2003-2007); директор ТОО «ҚарағандаЖылуСбыт» (07.2007-11.2007); советник генерального директора ТОО «КарагандаЖылу» (2007-2008); исполняющий обязанности начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области» (07.2008-09.2008); начальник ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области» (2008-2010); заместитель руководителя территориального органа (инспекции) комгосэнергонадзора по Карагандинской области Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (01.2010-09.2010); вице-президент по техническим вопросам АО «Казэнергоэкспертиза» (2010-2014).

На занимаемой должности - с сентября 2014 года.

Награжден орденом «Звезда славы. Экономика Казахстана»; медалью 70 лет Вооруженных Сил СССР (1988); «Заслуженный энергетик Республики Казахстан» (2013).



54 года назад (1963) родилась АБУОВА Каламкас Аскеровна - советник генерального директора по вопросам государственной информационной политики ТОО «МИА «Казинформ».

Родилась в Северо-Казахстанской области. Окончила Сумский государственный педагогический институт им. А.С. Макаренко (филолог), КИМЭП (социолог).

Трудовой стаж: секретарь Сергеевского райкома комсомола Северо-Казахстанской области (1989-1991); начальник отдела кадров Республиканского государственного казенного предприятия «Казахстанское информационное агентство» КазААГ (1993-1997); заведующий корреспондентской сетью КазААГ, главный редактор (1997-2009); заместитель председателя правления АО «НК «Казинформ» (2009-2012); заместитель директора по творчеству ИА «Казинформ»; заместитель генерального директора по творчеству ТОО «МИА «Казинформ» (2014-2016).

На занимаемой должности - с 2016 года.

Награждена медалями «10 лет Конституции РК», «Ерен еңбегі үшін», благодарственными письмами Главы государства, Премьер-Министра РК, спикеров палат Парламента РК, а также министерств и ведомств.



41 год назад (1976) родился ИЛМУХАНБЕТОВ Нурлан Лазарулы - директор департамента административных и социальных вопросов АО «Мангистаумунайгаз».

Родился в г.Жанаозен Мангистауской области. Окончил Актауский государственный университет им.Ш.Есенова, преподаватель информатики (1998).

Трудовая деятельность: специалист сектора развития банковских карточек МФ ОАО «Народный Банк» (2000-2002); финансовый директор ТОО «НБН-Сервис» (2002-2003); глава представительства, региональный директор МФ АО «БТА Банк» (2003-2004); заместитель директора управления делами акимата Мангистауской области (2009-2011); помощник генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» (2011-2012); заместитель директора департамента административных и социальных вопросов АО «Мангистаумунайгаз» (04.2012-11.2012).

На занимаемой должности - с ноября 2012 года.



40 лет назад (1977) родилась АЮБАЕВА Назипа Алтынбековна - заместитель председателя правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».

Родилась в Жамбылской области. Окончила Высший колледж Кыргыз Жер (г.Бишкек), магистр делового администрирования; Институт менеджмента MP Birla, Бангалорский университет (г.Бангалор).

Трудовой стаж: учитель английского языка средней школы №39 г.Тараз (1997-1998); преподаватель английского языка, заместитель директора по маркетингу Института восточных языков и культур государственного педагогического университета им.Арабаева г.Бишкек, преподаватель английского языка в Кырыгзско-Турецком университете «Манас» (1998-2000); тренер по развитию человеческих ресурсов проекта ТАСИС «Содействие Евразийскому центру обучения государственных служащих Казахстана», руководитель международных проектов Всемирного торгового института, Европейской Комиссии, Американского агентства по международному развитию (2005-2008); менеджер проекта АО «Национальный аналитический центр при Правительстве и Национальном банке РК» (2008-2009).

На занимаемой должности - с октября 2009 года.



36 лет назад (1981) родился ЖИТКЕЕВ Асхат Расулович - заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, мастер спорта по қазақша күрес, мастер спорта международного класса по дзюдо и самбо.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахскую академию туризма и спорта. Последние 10 лет выступал за Астану, Первым тренер - Саяхат Кудайбергенов. Тренировался под руководством Жексембая Саламатова и Саяна Хамитжанова, член клуба единоборств «Астана батыры» город Астана.

В Афинах был знаменосцем Олимпийской сборной Республики Казахстан, занял седьмое место. Неоднократный чемпион Республики Казахстан, трехкратный чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата мира 2001 года, серебряный призер «Супер Кубка Мира» (Германии), участник Олимпийских игр 2004 года в Афинах, двукратный бронзовый призер Азиатских игр 2002-2006 годов, серебряный призер чемпионата Азии 2005 года. Чемпион лицензионного международного турнира в г. Циндао (Китай) - 2007 года. Серебряный призер Олимпийских игр 2008 года.

Награжден орденом «Барыс».



33 года назад (1984) родился КАРМАНОВ Кайрат Жарылкасымович - заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Окончил Флоридский Атлантический университет, магистратура; по программе «Болашак» Мичиганский государственный университет (США), городское и региональное развитие; Евразийский национальный университет им. Л.Гумилева, международное право.

Трудовой стаж: консультант ТОО «Центр устойчивого развития столицы» при ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата г.Астаны»; консультант департамента по работе с иностранными инвесторами и ТНК ТОО «Центр экономической политики агропромышленного комплекса» АО «Казагроинновация» при МСХ РК (2009-2010); директор департамента инвестиционного сотрудничества, управляющий директор АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» (2010-2011); заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» (2011-2016); советник председателя правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «Kaznex Invest» (2016-2017).

На занимаемой должности - с января 2017 года.



29 лет назад (1988) родился ЕСТЕКБАЕВ Абай Галымович - руководитель аппарата акима г.Аркалык.

Родился в г.Актобе. Трудовая деятельность: помощник инженера ТБ и ООС ТОО «Батыс Мунай» г.Актобе (с 2008 года); ведущий, главный специалист отдела специальных учетов УКПС и СУ ГП РК по Костанайской области (2010-2012); ведущий юрисконсульт, начальник отдела кадров филиала АО «Локомотив» - «Костанайское эксплуатационное локомотивное дело» (2013-2015); начальник юридического отдела ГКП «Костанай-Су» (03.2015-10.2015).

На занимаемой должности - с октября 2015 года.