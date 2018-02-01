129 млн тенге сэкономили за счет приватизации в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области на приватизацию выставлено 37 организаций, в том числе 24 коммунальных и 13 - акционерного общества «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Солтүстік», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Заместитель руководителя управления финансов Наталья Дышкант проинформировала, что с 2016 года приватизировано 15 организаций на общую сумму порядка 74 миллионов тенге.
«В результате приватизации сокращение административных расходов составило 129,6 миллионов тенге. Вместе с тем созданы новые предприятия и учреждения в течение 2016-2017 годов», - сказала Н. Дышкант.
Аким области Кумар Аксакалов считает, что так не должно быть, поскольку затраты госбюджета необходимо сокращать, а не увеличивать.
«Менеджмент плохой. С каждым годом государственные затраты должны сокращаться. Нужно максимально передавать в конкурентную среду. Весь мир так работает. Государство должно финансировать образование, медицину, поддерживать культуру», - сказал К. Аксакалов.
Глава региона уверен, что информационная работа по разъяснению целей приватизации проводится недостаточно. По его мнению, нужно разъяснить населению, что это не приватизация 90-х годов, показать, как работают уже приватизированные предприятия.
«Сэкономленные средства мы можем сейчас направить в образование, медицину. И с каждым годом этих средств должно быть больше», - отметил К. Аксакалов.
Аким области поручил всем управлениям взять на контроль деятельность предприятий, переданных в конкурентную среду.
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