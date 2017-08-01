121 млрд долларов прямых выплат получено от Тенгизского проекта

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С 1993 по первую половину 2017 года прямые финансовые выплаты ТОО «Тенгизшевройл», разрабатывающего в Атырауской области Тенгизское месторождение, составили 121 млрд. долларов США, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первой половине 2017 года прямые выплаты государству составили более 4,3 млрд. долларов США. Они включают заработную плату казахстанским сотрудникам, закупки товаров и услуг отечественных товаропроизводителей и поставщиков, платежи государственным предприятиям, выплаты дивидендов казахстанскому партнеру, а также налоги и роялти, перечисляемые в государственный бюджет. В первом полугодии ТШО приобрел товары и услуги казахстанских поставщиков на сумму более 1 млрд. долларов США, включая 384 миллиона долларов США в рамках ПБР-ПУУД. А всего с 1993 года ТШО закупил товаров и услуг у казахстанских поставщиков на сумму более 22,9 млрд. долларов США», - сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Напомним, на Тенгизском месторождении за январь-июнь добыто 14,59 млн. тонн нефти. Это на 1,3 процента больше показателя первого полугодия 2016 года, когда было добыто 14,4 млн. тонн нефти. С 2016 года компания приступила к расширению производства. После завершения строительства третьего завода добыча на Тенгизе возрастет с нынешних 27,5 млн. тонн в год до 39 млн. тонн.



Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Общие разведанные запасы Тенгизского коллектора составляют 3,2 млрд. тонн и 200 млн. тонн в Королевском месторождении.