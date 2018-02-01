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12 судей наказали в Алматы

28 Февраля 2018 14:48 692
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12 судей наказали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 12 судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К уголовной ответственности в судебной сфере у нас никто не привлекался. К дисциплинарной ответственности за прошлый год привлечены 12 человек. К примеру, судья Алмалинского районного суда Кусаинов привлечен к дисциплинарной ответственности за непроцессуальный контакт. Он освобожден от занимаемой должности», - рассказал председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.

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Ключевые слова: Алматы, Суды,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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