12 судей наказали в Алматы
28 Февраля 2018 14:48 692
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в прошлом году к дисциплинарной ответственности были привлечены 12 судей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К уголовной ответственности в судебной сфере у нас никто не привлекался. К дисциплинарной ответственности за прошлый год привлечены 12 человек. К примеру, судья Алмалинского районного суда Кусаинов привлечен к дисциплинарной ответственности за непроцессуальный контакт. Он освобожден от занимаемой должности», - рассказал председатель Алматинского городского суда Нургазы Абдиканов на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций.
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