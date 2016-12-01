АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 12 пассажирских поездов задерживаются из-за схода вагонов в Акмолинской области, сообщила пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В связи со сходом грузовых вагонов в настоящее время задерживаются 12 пассажирских поездов: №55 Кызылорда-Кокшетау, №63 Арысь-Астана, №705 Алматы-Петропавловск, №701 Алматы-Астана, №707 Чимкент-Астана, №83 Караганды-Москва, №853 Караганды-Астана, №857 Караганды-Астана, №328 Костанай-Караганды, №86 Астана-Сарыагаш, №46 Павлодар-Алматы и 3 электропоезда отправлением из Караганды», - говорится в сообщении.

АО «Пассажирские перевозки» приносит свои извинения за причиненные неудобства. По прибытию в пункт назначения, все пассажиры опоздавших поездов смогут получить полную компенсацию в соответствии с Законом РК «О железнодорожном транспорте» и «Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом РК».

Для получения более подробной информации просят обращаться в справочные железнодорожных вокзалов или на единую справочную службу 105.

Напомним, сход грузовых вагонов произошел 27 декабря на станции Бабатай в Акмолинской области. В тот же день в 23:00 движение поездов по станции Бабатай на участке Караганды - Астана восстановлено.

Специальная комиссия АО «НК «ҚТЖ» продолжает расследование причин схода.