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12 медалей привезли казахстанские спортсмены с мирового первенства по муайтай

12 медалей привезли казахстанские спортсмены с мирового первенства по муайтай
14 Августа 2017 14:30 359

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 по 11 августа прошел Чемпионат мира по муайтай среди юношей и молодежи в столице Королевства Таиланд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации муайтай РК.  

От сборной Казахстана на чемпионате мира выступили 18 бойцов муайтай, из них успешными оказались выступления 12 спортсменов. В частности, чемпионом мира стал Иван Партала. Серебряные медали вручили: Шамилю Ермагамбетову, Чингисхану Ибрай, Хусеину Абдулаеву, Рымбеку Сеитбек, Бауржану Мухамедали, Давиду Исакову, Рахату Биназар. Почетные бронзовые медали получили: Ердана Ертуганов, Александр Цариков, Нурсултан Аюпов и Дмитрий Комар.

12 медалей привезли казахстанские спортсмены с мирового первенства по муайтай


12 медалей привезли казахстанские спортсмены с мирового первенства по муайтай
Столь успешному выступлению способствовали 18-дневные учебно-тренировочные сборы под руководством тайских
тренеров на острове Кох Самуй.

12 медалей привезли казахстанские спортсмены с мирового первенства по муайтай

12 медалей привезли казахстанские спортсмены с мирового первенства по муайтай

Во время соревнований нашим спортсменам конкуренцию составили представители России и сборной Таиланда. Всего в Чемпионате мира приняло участие более 1000 спортсменов из 79 стран мира.

12 медалей привезли казахстанские спортсмены с мирового первенства по муайтай

Ключевые слова: Спорт,
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