12 медалей привезли казахстанские спортсмены с мирового первенства по муайтай

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 по 11 августа прошел Чемпионат мира по муайтай среди юношей и молодежи в столице Королевства Таиланд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации муайтай РК.

От сборной Казахстана на чемпионате мира выступили 18 бойцов муайтай, из них успешными оказались выступления 12 спортсменов. В частности, чемпионом мира стал Иван Партала. Серебряные медали вручили: Шамилю Ермагамбетову, Чингисхану Ибрай, Хусеину Абдулаеву, Рымбеку Сеитбек, Бауржану Мухамедали, Давиду Исакову, Рахату Биназар. Почетные бронзовые медали получили: Ердана Ертуганов, Александр Цариков, Нурсултан Аюпов и Дмитрий Комар.









Столь успешному выступлению способствовали 18-дневные учебно-тренировочные сборы под руководством тайских

тренеров на острове Кох Самуй.









Во время соревнований нашим спортсменам конкуренцию составили представители России и сборной Таиланда. Всего в Чемпионате мира приняло участие более 1000 спортсменов из 79 стран мира.



