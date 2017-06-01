12 июня. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с детским трудом

Учрежден Международной организацией труда после конференций по борьбе с наихудшими формами детского труда и по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.

Всемирный день борьбы с детским трудом призван привлечь внимание населения планеты к проблеме использования детского труда в разных странах.

День России

Официально учрежден в 1992 году в честь принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, которая была принята 12 июня 1990 года.

Является нерабочим днем для учреждений страны, он стал таковым с 1991 года.

День науки в Туркменистане

Отмечается с 2008 года. Праздник установлен в стране в честь того, что 12 июня 2007 года президент Туркменистана подписал законы «О совершенствовании научной системы Туркменистана» и «О деятельности Академии наук Туркменистана», что дало старт реформам науки страны.

День работника фондового рынка на Украине

Об учреждении Дня работника фондового рынка на Украине издал 11 марта 2008 года соответствующий указ президент государства. В указе отмечено, что данный профессиональный праздник вводится в связи с тем, что необходимо отметить значительный вклад работников фондового рынка в дело привлечения в экономику Украины инвестиций.

Нузул аль-Куран

Государственным праздником в Брунее и некоторых штатах и территориях Малайзии является Нузул аль-Куран. Он отмечается 17 числа месяца Рамадан в честь открытия первой суры Корана пророку Мухаммеду.

День рождения королевы в Австралии

Официальный день рождения британского монарха является государственным праздником в Соединенном Королевстве и некоторых королевствах Содружества.

День рождения монарха Великобритании впервые отмечали в Австралии в 1788 году. Праздник был учрежден губернатором Артуром Филлипом. Изначально официальный день рождения совпадал с реальным днем рождения царствующего монарха. После смерти короля Георга V в 1936 году правительство Австралии постановило отмечать его во второй понедельник июня.

День подписания перемирия в Чакской войне

Памятная дата установлена в честь фактического окончания Чакской войны 12 июня 1935 года, ставшей самым кровопролитным латиноамериканским военным конфликтом XX века. Она разразилась между Парагваем и Боливией за обладание частью области Гран-Чако, на территории которой, как считалось, были большие запасы нефти.

Национальный день Филиппин

Праздник установлен в честь обретения Филиппинами независимости от Испании в 1898 году, когда была провозглашена Декларации о независимости Филиппин.

День независимости на Филиппинах праздновали 4 июля (вместе с США) до 1962 года. Лишь потом дата празднования Дня независимости в этой стране закрепилась за 12 июня.

День влюбленных в Бразилии

Дата приурочена к кануну Дня Святого Антония, «santo casamenteiro» - «святого покровителя брака». У этого святого женщины всегда просили помочь найти хорошего мужа. Эта католическая традиция пришла в Бразилию с португальскими колонистами в 1500 г.

Святой Антоний - очень почитаемый святой как в Португалии, так и в Бразилии. Его день в Бразилии празднуется с танцами, сладостями и сценками весёлой свадьбы.

День Хельсинки в Финляндии

Начали отмечать в конце 1950-х годов по инициативе мэра города Лаури Ахо и секретаря Общества Хельсинки Йормы Варонен. Впервые его праздновали в 1959 году, в 409-ю годовщину со дня основания города.

День Лавинг в США

Памятная дата посвящена закрытию судебного процесса «Лавинг против Виргинии», в результате которого в США установлена свобода смешанных браков.

12 июня 1967 года Верховный суд США единогласно принял историческое решение: запрет смешанных браков в Виргинии и еще 15 штатах США признан неконституционным.

СОБЫТИЯ

93 года назад (1924) принято Постановление ЦИК СССР о национально-государственном размежевании Средней Азии. Казахские земли воссоединены в составе КАССР.

92 года назад (1925) секретариат Казахского краевого комитета РКП (б) принял решение о создании ассоциации пролетарских писателей (КазАПП). Создано организационное бюро в составе Сакена Сейфуллина, Николая Феоктистова, Беимбета Майлина, Абдрахмана Байдильдина. Этому бюро вменены в обязанность «организация пролетарских писателей Казахстана, ведение пропагандистской работы и созыв Всеказахстанской конференции пролетарских писателей». С.Сейфуллин был назначен председателем организационного бюро по созданию Казахской ассоциации пролетарских писателей (КазАПП).

83 года назад (1934) за три месяца до открытия первого съезда писателей СССР, состоялся Первый съезд писателей автономной Казахской Республики (входившей в то время в состав Российской Федерации), который объединил всех благонадёжных литераторов в Союз советских писателей Казахстана. Вступительное слово произнёс основатель Союза Сакен Сейфуллин (в 1938 году арестован как «буржуазный националист» и расстрелян 28 февраля в застенках Алма-Атинского НКВД). Первым председателем избран Ильяс Джансугуров (репрессирован и расстрелян в 1937 году).

60 лет назад (1957) Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР рабочий поселок Экибастузуголь получил статус города областного подчинения с образованием в нем горкома КП Казахстана, горисполкома и других городских учреждений, а также присоединением к нему близлежащих рабочих поселков, сел и аулов и был переименован в город Экибастуз.

31 год назад (1986) в №4 и №5 журнала «Простор» опубликована первая книга романа Сатимжана Санбаева «Площадка», рассказывающая об одной из важнейших и невероятно трудных стройках первых пятилеток - медном гиганте на Балхаше.

Архивные документы, воспоминания первостроителей стали основой романа о подвиге, который совершили строители у озера Балхаш, построив в условиях безводья, бездорожья, удаленности от промышленных центров и железных дорог первенец цветной металлургии страны.

27 лет назад (1990) в СССР принят закон о печати и средствах массовой информации, отменивший цензуру. Разработан Михаилом Федотовым, Юрием Батуриным и Владимиром Энтиным.

25 лет назад (1992) установлены дипломатические отношения Казахстана с Итальянской Республикой.

20 лет назад (1997) создан западный филиал АО «КазТрансОйл», основными функциями которого являются транспортировка нефти с месторождений Западного Казахстана на Атырауский НПЗ и на экспорт по магистральным нефтепроводам.

17 лет назад (2000) на пересечении улиц Муканова и Толе би открылся памятник Сабиту Муканову по случаю столетия со дня рождения.

10 лет назад (2007) на Экибастузской ГРЭС-1 после модернизации введен в работу энергоблок № 4 мощностью 500 тысяч киловатт.

8 лет назад (2009) в Казахстане впервые исполнено произведение гениального австрийского композитора Франца Шуберта - «Октет фа мажор» - самое масштабное произведение из всех его камерных сочинений.

Концерт организован членом Международной ассоциации фаготистов (IDRS), лауреатом международных конкурсов, выпускником Казахской национальной консерватории им. Курмангазы Жамбулом Мухамбетжановым при поддержке официального дилера Nissan в Алматы компании «А-Моторс».

7 лет назад (2010) Президент Республики Казахстан подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трансфертного ценообразования и налогообложения», направленный на дальнейшее совершенствование механизма контроля трансфертного ценообразования, а также законодательства в сфере налогообложения.

7 лет назад (2010) в Астане в рамках государственного визита в Республику Казахстан Председателя КНР Ху Цзиньтао подписан договор о строительстве второго участка газопровода Бейнеу - Бозой - Шымкент и расширении газопровода Центральная Азия-Китай.

5 лет назад (2012) в Астане в многофункциональном научно-аналитическом и гуманитарно-просветительском государственном учреждении «Назарбаев центр» состоялось официальное открытие выставки «Карты и путешествия: знакомство Европы с Казахстаном - от Александра Великого до королевы Виктории», где представлены старинные европейские карты в оригинале из частной коллекции доктора политических наук Найджела Гулд-Дэвиса.

4 года назад (2013) в Париже казахстанская делегация приняла участие в 153-й сессии Генеральной Ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ). Это первая презентация Астаны в качестве города-победителя.

Презентация включала в себя информацию об учреждении и функциях Государственной комиссии и Национальной компании; финансировании проекта; планируемой работе с международными странами-участниками; определении местоположения выставки; предполагаемом использовании объектов ЭКСПО после проведения выставки.

4 года назад (2013) Всемирная ассоциация казахов (ВАК) открыла для этнических казахов зарубежья новый сайт - www.qazaq-alemi.kz.

По просьбе казахской диаспоры созданы разделы о Казахстане - «Қазақ елі», по миграционной политике «Көші-қон», о казахском (родном) языке «Ана тілі», о молодежи «Жастар». На форуме предполагается обсуждение актуальных проблем диаспоры и ее исторической родины.

3 года назад (2014) при раскопках сарматского кургана в районе села Акжайик Махамбетского района обнаружены уникальные находки - золотые браслет и серьга, многочисленные золотые клепки, находившиеся на одежде, а также железные меч, кинжал, бронзовое зеркало, фрагменты керамической посуды, наконечники для стрел. Погребение датируется V веком до нашей эры - V веком нашей эры.

3 года назад (2014) в ходе 27-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте РК под председательством Главы государства Нурсултана Назарбаева состоялся запуск проекта «Тойота моторс» - полного цикла сборки внедорожников «Тойота Фортунер» в Костанае.

Сборка автомобилей будет проводиться на костанайском заводе «СарыаркаАвтоПром». Процесс производства будет включать сварку комплектующих кузова, покраску и сборочный процесс.

3 года назад (2014) в рамках встречи высокого уровня WSIS 2014 в Женеве (Швейцария) предложено создать в Казахстане Центр компетенции «электронного правительства».

Основная задача такого центра заключается в передаче казахстанского опыта в развитии электронного правительства странам СНГ и центрально-азиатского региона.

3 года назад (2014) пять учеников школы для одаренных детей «Мурагер» Анел Тілеген, Айқаракөз Әбжан, Яна Третьякова, Виктор Ким и Лоберт Ли стали победителями международной программы «FLEX/ACCELS», дающей право на обучение в США.

3 года назад (2014) в Боровом Акмолинской области открылось 27-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева.

На заседании были обсуждены вопросы участия иностранных инвесторов в реализации второй пятилетки Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

2 года назад (2015) в Амстердаме Казахстан принял участие в крупнейшей европейской выставке «Power Gen», посвященной развитию технологий в энергетической отрасли.

Презентация казахстанского стенда вызвала большой интерес у посетителей выставки, в особенности у представителей компаний «E-on», «SiemensAG» и других.

2 года назад (2015) при активном содействии посольства Казахстана во Вьетнаме Международное информационное агентство «Казинформ» и Вьетнамское новостное агентство (VietnamNewsAgency, VNA) подписали соглашение о сотрудничестве, нацеленное на установление и развитие связей в сфере обмена информацией.

Стороны намерены тесно сотрудничать в организации и обеспечении информационной поддержки визитов глав государств и официальных делегаций, а также иных межгосударственных акций и мероприятий, проводимых на территории двух стран.

2 года назад (2015) Совет управляющих МАГАТЭ одобрил соглашение с Казахстаном по созданию и управлению банком низкообогащенного урана в стране.

Банк предусматривает хранение низкообогащенного урана для производства топливных элементов для АЭС в газообразной форме, не представляющей радиационной опасности. Любое государство, желающее развивать атомную энергетику, сможет обратиться в Казахстан с заявкой на топливо для своих АЭС.

ИМЕНА



62 года назад (1955) родился ВОЛКОВ Владимир Васильевич - заместитель руководителя аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в г.Кустанай. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист (1982).

Трудовой стаж: инструктор Госкомспорта Казахской ССР, тренер СО «Буревестник», «Динамо», «Трудовые резервы» (1974-1982); стажер-исследователь, ассистент, заместитель декана вечерне-заочного обучения юридического факультета Казахского государственного университета (1982-1990); старший референт, заведующий сектором, помощник заместителя председателя Верховного Совета Республики Казахстан (1990-1993); член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (1993-1994); консультант, государственный инспектор организационно-контрольного управления, отдела Аппарата, Администрации Президента Республики Казахстан (1994-1996); заведующий организационным отделом, заведующий административным отделом, заместитель заведующего отделом экспертизы аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (1996-2016).

На занимаемой должности - с января 2016 года.



58 лет назад (1959) родился АБДИКЕРОВ Рыскали Калиакбарович - депутат Карагандинского областного маслихата VI созыва, секретарь Карагандинского областного маслихата.

Уроженец Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, историк (1981); Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, преподаватель истории и обществоведения (1988); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991); Жезказганский агротехнический колледж (1999).

Трудовой стаж: учитель Босагинской средней школы, инструктор Агадырского райкома, инструктор Джезказганского обкома ЛКСМК (1981-1983); декан университета марксизма-ленинизма Джезказганского обкома партии (1985); первый секретарь Джезказганского райкома ЛКСМК (1985-1989); заместитель председателя Агадырского райисполкома, заместитель, первый заместитель главы администрации, акима Агадырского района (1991-1997); первый заместитель, заместитель акима Шетского района (1997-2001); аким Актогайского района (2001-2005); заместитель акима г.Караганды (2005-2006); аким Улытауского района Карагандинской области (2006-2007); аким Шетского района Карагандинской области (2007-2008); заместитель акима Карагандинской области (2008-2009); аким Осакаровского района Карагандинской области (2009-2011); аким Шетского района Карагандинской области (2011-2016).

На занимаемой должности - с 2016 года.



56 лет назад (1961) родился МУСАЛИМОВ Игорь Идеалович - генеральный консул Республики Казахстан в г.Кишинев (Республика Молдова).

Родился в г.Караганда. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1988).

Трудовая деятельность: работал в государственных органах Республики Казахстан (1988-1993); третий, второй секретарь договорно-правового управления МИД РК (с 1994 года); второй секретарь посольства РК в Республике Беларусь (с 1996 года); второй, первый секретарь посольства РК в Литовской Республике (с 1997 года); начальник отдела по приему зарубежных делегаций Службы госпротокола МИД РК (с 2000 года); заместитель заведующего секретариатом - руководитель протокольной службы Премьер-Министра РК (с 2001 года); временный поверенный в делах Республики Казахстан в Чешской Республике (с 2004 года); временный поверенный в делах РК в Грузии (2006-2011); руководитель представительства МИД РК в г.Алматы (2011-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.



56 лет назад (1961) родился АЙТМАГАМБЕТОВ Марат Темиргалиевич - директор благотворительного фонда «Асыл Мирас».

Родился в г.Алма-Ата. Окончил институт и аспирантуру 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова, медицинская биофизика (1988).

Трудовая деятельность: старший научного сотрудник лаборатории биохимии республиканского научно-исследовательского центра охраны здоровья матери и ребенка МЗ РК (с 1988 года); консультант по развитию неправительственных организаций в международной организации «Каунтерпарт Интернешнл» (с 1995 года); директор «Каунтерпарт Интернешнл» по Казахстану, затем по приглашению этой же организации работал в Афганистане на должности директора по тренингам и организационному развитию (2000-2005); президент ОФ «Фонд Ержана Татишева» (2006-2011).



54 года назад (1963) родился УТЕМИСОВ Шавкат Анесович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва от партии «Нұр Отан», член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Уроженец Уральской области. Окончил Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина, учитель истории и обществоведения (1985); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2000).

Трудовой стаж: учитель истории средней школы №1 г.Чапаева (1985); инструктор Чапаевского райкома ЛКСМК, заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Уральского обкома ЛКСМК (1987-1991); второй секретарь Западно-Казахстанского Союза молодежи Казахстана (1991-1992); начальник областного управления по делам молодежи, туризма и спорта Западно-Казахстанской области (1992-2000); председатель областной телерадиокомпании Западно-Казахстанской области (2000-2001); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); аким Акжаикского района (2002-2006); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию(2007-2011); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользования 2012-2016).

На занимаемой должности - с 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).



53 года назад (1964) родился КАРАСАЕВ Багдат Абилмажинулы - аким г.Талдыкорган.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения (1986); Казахский экономический университет им.Т. Рыскулова, бакалавр государственного управления.

Трудовой стаж: преподаватель, заместитель директора, директор Дзержинского ПТУ-1 (1987-2001); директор ТОО «Алаколь-Агро» (2001-2002); региональный директор ТОО «ТSС-Агро» (2001-2002); директор ТОО «Компания «Тау-Самал Ltd.» (2002); директор ТОО «Кайынды» (2002-2004); заместитель акима Алакольского района (10.2004-11.2004); аким Алакольского района (2004-2011); руководитель аппарата акима Алматинской области (2011-2015).

На занимаемой должности - с ноября 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011); медалью.



51 год назад (1966) родился НАСИРДИНОВ Галымжан Патшаханович - председатель суда района «Алматы» г.Астана.

Родился в Чимкентской области. Окончил Казахский государственный университет им.аль-Фараби (1993), филолог, преподаватель казахского языка и литературы; Международную академию права и рынка (2000), юрист.

Трудовой стаж: разнорабочий 1-го разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области (1983-1984); монтажник 2-го разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области, разнорабочий колхоза имени Калинина (1987-1989); заместитель директора по торговле малого предприятия «Канат» г.Шымкент (1993-1996); консультант Международной арбитражной ассоциации г.Алматы (1996-1997); главный специалист управления по делам общественных объединений и религиозных организаций, главный специалист отдела рассмотрения обращения граждан и организации внутренней администрации Министерства юстиции Республики Казахстан (1997-2002); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); председатель Астраханского районного суда Акмолинской области (2004-2008); председатель Целиноградского районного суда Акмолинской области (2008-2013).

На занимаемой должности - с февраля 2013 года.



51 год назад (1966) родился САПАРОВ Айдарбек Сейпеллович - первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил бухгалтерскую школу (1984); Омский сельскохозяйственный институт (1992); Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева (2006).

Трудовой стаж: бухгалтер совхоза (1985); зоотехник-реализатор, коммерческий директор совхоза (1992-1995); директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай» (1995-2003); заместитель, первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация» (2003-2005); начальник Северо-Казахстанского областного территориального управления (инспекции) Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (03.2006-11.2006); аким района Шал акына Северо-Казахстанской области (2006-2008); аким района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (2008-2010); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2010-2011).

На занимаемой должности - с сентября 2011 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008); юбилейной медалью «Астанаға 10 жыл» (2008).



50 лет назад (1967) родился НУРМУЛДИН Дулат Нурахметович - секретарь Акмолинского областного маслихата.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Омский сельскохозяйственный институт; Московский современный гуманитарный институт; Кокшетауский гуманитарно-экономический университет.

Трудовой стаж: рабочий совхоза «Образцовый» (1984); государственный налоговый инспектор отдела по налогообложению доходов населения, старший налоговый инспектор, главный налоговый инспектор отдела по налогообложению предпринимательской деятельности Налогового комитета по г.Петропавловск Северо-Казахстанской области (1992-1998); заведующий сектором налогового аудита физических лиц Налогового комитета по г.Петропавловск Северо-Казахстанской области (1998-1999); начальник отдела налогового аудита физических лиц управления налогового аудита Налогового комитета по Северо-Казахстанской области (1999-2000); заместитель председателя Налогового комитета по Северо-Казахстанской области Налогового комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан (2000-2002); заместитель председателя Налогового комитета по Северо-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2002-2008); начальник Налогового департамента по Южно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2008-2010); начальник Налогового департамента по Акмолинской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (2010-2014); заместитель акима Акмолинской области (2014-2015).

На занимаемой должности - с августа 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями; нагрудными знаками «Отличник налоговой службы», «Отличник финансовой службы».



32 года назад (1985) родился ХАНАЛИЕВ Жасулан Рахымбаевич - заместитель акима г.Тараз.

Окончил Казахский национальный педагогический университет, международная экономика, юриспруденция.

Трудовая деятельность: помощник маркетолога, менеджер ТОО M&M Logistics в Алматы (с 2006 года); управляющий директор ТОО «ТАККО», директор ТОО «CRUZ Logistics», руководитель ТОО «Takko Logistics»; помощник акима Жамбылской области (2014-2015); заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области (2015-2017).

На занимаемой должности - с апреля 2017 года.