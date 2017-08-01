12 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Международный день молодежи

Отмечается в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1999 года, одобрившей рекомендации Всемирной конференции министров по делам молодежи (Лиссабон, 8-12 августа 1998 года).

Дидгороба в Грузии

12 августа 1121 года на Дидгорском поле в сражении с армией сельджуков одержал победу грузинский царь Давид Агмашенебели. Эта победа имела большое значение для Грузии, и ее дата сохранилась в народной памяти до сих пор.

День рождения королевы в Таиланде или День матери

12 августа в Таиланде отмечается сразу два праздника: День матери и День рождения королевы Сирикит. Такое совпадение не является случайным, ведь королева для тайского народа действительно является воплощением образа любящей и заботливой матери, которая всегда поможет своим детям.

Всемирный день слона

Отмечается ежегодно. Его задача - распространение информации о необходимости защиты и сохранения популяции американских и азиатских слонов.

СОБЫТИЯ

47 лет назад, в 1970 году в Алматы было завершено строительство уникального по своей красоте здания Казахского цирка. В 1979 году программа «Земля чудес» заняла первое место на Всесоюзном конкурсе циркового искусства. В 1991 году Казахский цирк вышел из состава «Союзгосцирка» и стал самостоятельным.

46 лет назад, в 1971 году населенному пункту Лисаковск, основанному в 1950 году, был присвоен статус города. Город расположен на правом берегу реки Тобол между водохранилищами Верхне-Тобольское и Каратомарское в Костанайской области. Один из центров добычи железной руды в Казахстане.

20 лет назад, в 1997 в Душанбе прошли торжественные мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня рождения великого казахского писателя Мухтара Ауэзова.

Мухтар Омарханулы Ауэзов (1897-1961) - выдающийся писатель, общественный деятель, доктор филологических наук, профессор, академик Академии наук Казахстана, заслуженный деятель науки. Родился в Чингизской волости Семейского уезда. Ныне это Абаевский район, Восточно-Казахстанская область.

13 лет назад, в 2004 году вышла в свет книга академика Национальной академии наук Казахстана Абдуали Хайдара «Халық даналығы» («Народная мудрость»). Книга состоит из разделов, посвященных вопросам происхождения и формирования казахских пословиц и поговорок, их природы и развития, а также применения и систематизации.

8 лет назад в Астане состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Центром международных программ и Национальным центром по управлению персоналом государственной службы.

7 лет назад Национальный архив Казахстана провел документальную выставку об истории Основного закона Казахстана - Конституции РК. Выставка, организованная на основе архивных документов и материалов, ознакомила с историей подготовки и принятия Конституции Казахстана. Для экспонирования отобрано свыше 200 документов и материалов из фондов Архива Президента РК и Национального архива Казахстана.

В 2010 году в Шымкенте на улице, носящей имя известного художника и исследователя Гани Иляева, установлен его бюст. Медный мемориал выполнен скульптором из Кыргызстана Базарбеком Сыдыковым по эскизу шымкентских мастеров этого жанра - Даурена Альдекова и Насыра Рустемова. Место выбрано не случайно - когда-то Иляев жил на этой улице. В советские годы Иляев собирал и систематизировал казахские народные орнаменты, в его коллекции 5 тыс. видов этого уникального культурного наследия.

6 лет назад Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев принял участие в неформальной встрече глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, которая состоялась в Астане в отеле «Rixos». Для участия во встрече «без галстуков» в Астану прибыли президенты России - Дмитрий Медведев, Беларуси - Александр Лукашенко, Таджикистана - Эмомали Рахмон, Кыргызстана - Роза Отунбаева, Армении - Серж Саргсян.

В 2011 году в Усть-Каменогорске началась работа по установке приборов экологического мониторинга. Усть-Каменогорск стал первым городом в Казахстане, где установлены подобные приборы определения качества воздуха. Стоимость проекта 150 миллионов тенге - деньги на анализаторы предоставили промышленные предприятия города.

6 лет назад музей-заповедник Усть-Каменогорска пополнился новым экспонатом - советским вертолетом МИ-4. Пятитонная машина выпуска 50-х годов прошлого века установлена теперь на вечную стоянку.

4 года назад в Монреале прошло заседание 23-го Всемирного горного конгресса, одним из пунктов повестки которого являлась заявка Республики Казахстан на проведение 25-го Всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году. Выступая на мероприятии, посол Казахстана в Канаде Константин Жигалов представил казахстанскую заявку, а также проинформировал об актуальных вопросах политического и экономического развития РК, включая приоритеты Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития РК и роль металлургического комплекса в данном направлении. Члены организационного комитета конгресса единогласно проголосовали в поддержку заявки Казахстана.

В 2013 году в Караганде на совместном предприятии «КазБелАЗ» состоялась презентация первого карьерного самосвала БелАЗ-7547 отечественной сборки. Стоимость самосвала БелАЗ отечественной сборки составляет около 40 млн. тенге.

4 года назад специалисты Института археологии им. А.Маргулана, ведя раскопки в древнем городище Культобе в Южно-Казахстанской области, обнаружили уникальный архитектурный комплекс, построенный в первые века нашей эры. Высота комнат, связанных между собой проходами и арками, достигает 3-4 метров. Центральное сооружение выполнено в форме креста. На месте раскопок археологи также обнаружили наконечники стрел, бронзовые изделия и остатки керамики. Именно эти находки позволили предположить, что комплекс был возведен не позднее I-II веков н.э.

В 2013 году по инициативе областного филиала АО «РТРК «Казахстан» и при поддержке областного акимата начались съемки нового проекта «Хазардан - Қазаққа дейін».

Основная цель проекта - широкое освещение культурных традиций Атырауской области на основе исторически бесценного наследия - Великого Шелкового пути.

2 года назад в Павлодаре запущен крупный объект стройиндустрии - домостроительный комбинат, мощностью 40 тыс. кв. м изделий в год. Он создан ТОО «ЗЖБИ ТемiрТас Павлодар» на модернизированном заводе ЖБИ по программе «Даму Өндіріс II». Инвестиции в новое предприятие составили более 1,3 млрд. тенге.

В 2015 году Президенты Казахстана и Кыргызстана Нурсултан Назарбаев и Алмазбек Атамбаев в режиме телемоста официально объявили об отмене таможенного контроля на казахстанско-кыргызском участке границы.

Год назад звезда отечественного балета, ведущий солист театра Astana Opera Бахтияр Адамжан произвел фурор, одержав победу на XIII Международном конкурсе танца в Сеуле (Республика Корея). Артист завоевал 1 место в старшей группе в категории «Классический танец» среди мужчин, покорив виртуозной техникой и высокопрофессиональным исполнением не только публику, но и авторитетное жюри.

Год назад (2016) в Южно-Казахстанской области начались съемки фильма «Жанұя». Полнометражный фильм снимали в рамках проекта «Оңтүстік жастары» по заказу КГУ «Молодежный ресурсный центр» управления по вопросам молодежной политики Южно-Казахстанской области. Целью этого проекта являются пропаганда семейных ценностей, традиций, правильное взаимоотношение детей с родителями, уважение подрастающего поколения к взрослым и т.д. Съемки проходили в городе Шымкент, режиссер данного фильма - Серик Таласов.

ИМЕНА



80 лет назад (1937-2011) родился СЫДЫХАНОВ Абдрашит Аронович - заслуженный деятель искусств Республики Казахстан, лауреат Государственной премии в области культуры и искусства РК. Родился в Гурьевской области. Окончил Московскую художественную студию при Доме народного творчества им. Н.К. Крупской (1956); Алма-Атинское художественное училище им. Н.В. Гоголя, живописец (1965). Виды изобразительного искусства - живопись, просветительный авангард «Номадо». Автор произведений «знаковой живописи». С 1965 по 1990 годы - работа на киностудии «Казахфильм», создал более 1 000 эскизов к фильмам «Выстрел на перевале Караш», «Кулагер», «Любимая», «Чудаки на солнечной поляне», «Красавица в трауре», «Орнамент», «Крылья песни», «Чокан Валиханов» и др. Эскизы к фильмам были впервые показаны на выставке «Неизвестный Сыдыханов», прошедшей в Государственном музее искусств им. А. Кастеева в 2000 году. Участвовал в выставках Европы, США, ОАЭ. Работы выставлялись в Государственном музее искусств им. А.Кастеева г.Алматы, Восточно-Казахстанском музее изобразительных искусств г.Усть-Каменогорск, Атырауском областном музее декоративно-прикладного искусства, областных государственных музеях гг.Караганда, Петропавловск и Павлодар, Государственной Третьяковской галерее г.Москва, музее Хута Катавице (Польша) и музее Зиммери (США).

Лауреат Государственной премии РК за работу «Чокан Валиханов» (1986), Государственной премии им. К.Байсеитовой, премии «Тарлан» (2000). Заслуженный деятель искусств КазССР (1990).

Награжден орденом «Құрмет» (1996).



66 лет назад (1951) родилась ЖУНУСОВА Жанылжан Касымовна - историк, академик Академии политических наук Республики Казахстан. Уроженка Петропавловска. Окончила Казахский национальный университет имени аль-Фараби, аспирантуру Московского государственного университета им. Ломоносова. Трудовая деятельность: стажер-исследователь, аспирант Московского государственного университета имени Ломоносова (1976-1981); старший преподаватель, доцент Петропавловского педагогического института (1981-1986); лектор Северо-Казахстанского обкома партии, доцент Алматинской высшей партийной школы, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП) (1986-1992); заведующий отдела Института востоковедения Академии наук Казахстана (1992-1997); заведующий кафедры социально-политических наук Дипломатической академии Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 2000 года - Евразийского национального университета им. Льва Гумилева) (1997-2004); заведующая отделом по работе с депутатскими объединениями аппарата Мажилиса Республики Казахстан (2004-2010); координатор программы «Политология» национальной школы государственной политики при Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (с 2010 года).

Награждена юбилейными медалями «10 лет Конституции Республики Казахстан », «10 лет Парламенту Республики Казахстан», почетным знаком Министерства образования и науки Республики Казахстан «За заслуги в развитии науки в Республики Казахстан», Почетной грамотой министра образования и науки Республики Казахстан, грамотой министра иностранных дел Республики Казахстан.



63 года назад (1954) родился АБДИКУЛОВ Созакбай Исаулы - начальник управления земельных отношений в Южно-Казахстанской области.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1975). Трудовой стаж: старший агроном колхоза, старший агроном совхоза (1975-1981); старший агроном, начальник отдела Чимкентского облсельхозуправления (1981-1982); инструктор Сузакского райкома партии (1982-1984); инспектор Сузакского райкома КНК (1984-1986); главный агроном, начальник Сузакского РСХУ (1986-1997); первый заместитель акима (1997-1999); аким Сузакского района Южно-Казахстанской области (1999-2006); начальник управления земельных отношений в Южно-Казахстанской области (2006-2008); аким Сузакского района Южно-Казахстанской области (2008-2010); начальник управления земельных отношений в Южно-Казахстанской области (2010-2015); заместитель руководителя управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель Южно-Казахстанской области (2015-2016).

На занимаемой должности - с февраля 2016 года.



60 лет назад (1957) родился МУСИНОВ Серикбол Рахимканович - исполняющий обязанности председателя правления ТОО «СК-Фармация». Родился в Семипалатинской области. Окончил Семипалатинский медицинский институт, врач-педиатр (1974); Южно-Казахстанскую медицинскую академию, провизор (2005); Восточно-Казахстанский технический университет им. Д.М. Серикбаева, экономист (2005). Трудовая деятельность: врач-интерн Аягузской ЦРБ (1980-1981); врач-педиатр поликлиники Жанасемейского районного медицинского объединения (1981-1983); заместитель главного врача по Абайской ЦРБ (1983-1986); главный врач детского противотуберкулезного санатория «Сосна» (1986-1990); главный врач областной детской клинической больницы (1990-1992); первый заместитель начальника Семипалатинского областного управления здравоохранения (1992); заведующий Семипалатинским городским отделом здравоохранения (1992-1994); начальник департамента здравоохранения Семипалатинской области (1994-1997); проректор Школы общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (1997-1998); заместитель начальника, начальник управления, заместитель директора, директор департамента организации и контроля качества медицинской помощи населению Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения (1998-2001); директор коммерческого центра, вице-президент ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат» (2001-2002); начальник управления фармацевтического контроля г.Астана (2002-2003); начальник управления фармацевтического контроля и лекарственной политики, директор административного департамента Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2003-2004); заместитель директора РГП «Научно-практический центр медико-социальных проблем наркомании» (2004-2006); директор департамента стратегического развития, заместитель генерального директора РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» (2006-2007); уполномоченный представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан по реализации инвестиционного проекта «Строительство Республиканского диагностического центра на 500 посещений в смену города Астаны», директор РГП «Республиканский диагностический центр» (2007-2008); начальник управления здравоохранения Мангистауской области (2008-2011); ответственный секретарь Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2011-2014); заместитель министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (08.2014-12.2014); генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗСР РК (2015-2016); управляющий директор - член правления ТОО «СК-Фармация» (2016-2017); исполняющий обязанности заместителя председателя правления - член правления ТОО «СК-Фармация» (01.2017-02.2017). На занимаемой должности - с февраля 2017 года.



48 лет назад, в 1969 году родился МУРЗАБАЕВ Ержан Жиксангалиевич - заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии А.В. Хрулева (1990); Военный финансово-экономический факультет при Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации (1999). Трудовой стаж: начальник финансовой службы, инспектор-ревизор инспекции, заместитель начальника департамента, начальник главной финансовой инспекции, главного финансового управления Пограничной службы КНБ Республики Казахстан. На занимаемой должности - с ноября 2014 года. Награжден медалями «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001), «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011), «10 лет Вооружённых сил Республики Казахстан», «20 лет Вооружённых сил Республики Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан», «20 лет Конституции Республики Казахстан» (2015).









52 года назад (1965) родилась ТЛЕУХАН Наркес Тулеккызы - заведующая отделом законодательства аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Родилась в Семипалатинской области. Окончила Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, правовед. Трудовой стаж: инспектор отдела социального обеспечения Ауезовского райисполкома г.Алматы (1987-1988); бухгалтер-ревизор, инспектор пенсионного сектора, начальник пенсионного отдела Алматинского горсобеса (1988-1991); начальник сводно-аналитического отдела, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства социальной защиты населения Республики Казахстан (1991-1994); заведующая сектором отдела законодательной экспертизы Аппарата, руководитель группы по работе с законопроектами временного рабочего аппарата Верховного Совета Республики Казахстан (1994-1995); заместитель заведующего отделом законодательства и правовой экспертизы, заведующая отделом законодательства аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (1995-2000); заместитель директора Центра законотворческой деятельности и мониторинга, директора Центра законопроектной работы, заведующей отделом информационно-аналитической работы аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2000-2004). На занимаемой должности - с 2004 года. Награждена орденом «Құрмет» (2011); юбилейными медалями, медалью «Ерен еңбегі үшін».