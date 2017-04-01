12 апреля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Всемирный день авиации и космонавтики

12 апреля 1961 года состоялся знаменитый полет советского космонавта Юрия Гагарина. Стартовав с космодрома «Байконур», космический корабль «Восток» совершил орбитальный облет планеты в околоземном космическом пространстве. Продолжительность полета составила 108 минут.

Год спустя указом Президиума Верховного Совета СССР установлен памятный день - День космонавтики. А международный памятный день, получивший название Всемирный день авиации и космонавтики, установлен Международной авиационной федерацией несколько лет спустя.

Международный день полета человека в космос

В 2011 году в честь пятидесятой годовщины первого полета человечества в космос Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

День работников науки в Казахстане

Установлен Указом Президента страны в 2011 году и впервые отмечался в 2012 году.

Высшей научной организацией Казахстана и республиканским центром фундаментальной науки является Национальная академия наук Республики Казахстан. Она была основана в 1946 году на базе Казахского филиала АН СССР (КазФАН СССР). Центральный офис академии расположен в городе Алматы.

День работников ракетно-космической отрасли Украины

13 марта 1997 года президент Украины Леонид Кучма подписал указ «О Дне работников ракетно-космической отрасли Украины».

Этот праздник установлен для того, чтобы отметить важный вклад работников ракетно-космической отрасли страны в научные исследования, создание современной ракетно-космической техники и внедрение в народное хозяйство высоких технологий.

День детей в Боливии

Боливии, как и другим странам Южной Америки, приходится сталкиваться с проблемами насилия над детьми и нарушения прав детей. День детей в Боливии учрежден для того, чтоб обратить внимание на эти проблемы и консолидировать усилия по борьбе с ними. Отмечается ежегодно.

Национальный день искупления в Либерии

Официальный праздник в Либерии, который отмечается в память о перевороте Сэмюэла Доу и установлении в Либерии Второй Республики.

Международный день розового в Канаде

Во вторую среду апреля миллионы людей надевают розовое, чтобы продемонстрировать свою солидарность с борьбой против всех форм дискриминации, включая гомофобию, трансфобию, расизм, антисемитизм, сексизм, эйджизм и др.

СОБЫТИЯ

26 лет назад (1991) на Байконуре состоялся крупный Международный фестиваль «Звезды космоса, спорта, эстрады», почетным и главным гостем которого был Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

22 года назад (1995) в печати опубликован Указ Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «О дополнительных мерах по социальной поддержке вдов воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

22 года назад (1995) в российских городах Москве, Санкт-Петербурге прошли торжества, посвященные 150-летию со дня рождения великого казахского поэта и просветителя Абая (1845-1904).

12 лет назад (2005) компания ИНТАЛЕВ-Казахстан открыла общедоступную линию онлайн-консультаций по вопросам менеджмента и постановки системы управления предприятием. С помощью бесплатного сервиса на сайте компании можно получать ответы на вопросы непосредственно от профессиональных консультантов компании, участвующих в реальных проектах по постановке и автоматизации системы управления организацией некоторых российских предприятий.

11 лет назад (2006) в Алматы в честь 45-летия освоения космоса человеком заложен парк «Казгарыш». В посадке деревьев приняли участие сотрудники НК «Казкосмос», ветераны космической отрасли, которым было предоставлено почетное право начала закладки парка.

7 лет назад (2010) в Павлодаре открыт памятник великому сыну казахского народа, первому президенту Академии наук страны Канышу Сатпаеву.

Бронзовая скульптура Каныша Сатпаева стоит на постаменте из гранита Кордайского месторождения (Жамбылская область), который опирается на полусферу из зеленого камня, олицетворяющую Землю. Ступени из камня различных пород - символ пути к богатствам недр, который проложил ученый. Высота монумента 8,5 метров.

6 лет назад (2011) начал свою работу портал «электронного правительства» - единая точка доступа к государственным услугам, посредством которого оказывается более 70 электронных и 2 тысяч информационных услуг. Ежедневно портал посещают более 10 500 человек, выдается около 10 тысяч электронных справок.

5 лет назад (2012) в Алматы на специальной пресс-конференции компания VISA объявила об открытии своего офиса в нашей стране и подвела промежуточные итоги своей деятельности на казахстанском рынке.

5 лет назад (2012) Министерство науки и образования РК заключило меморандум о сотрудничестве с ведущим научным издательством «Elsevier» из Нидерландов.

Данное соглашение позволит увеличить число казахстанских публикаций за рубежом и существенно повысит уровень исследовательских работ в целом по республике.

4 года назад (2013) Астана третьей из городов постсоветского пространства вошла в состав авторитетной международной организации - Всемирной федерации туристических городов (World Tourism Cities Federation - WTCF).

Из городов постсоветских стран участниками WTCF являются только Москва и Минск, теперь уже и Астана, которая все больше завоевывает популярность среди туристов всего мира.

4 года назад (2013) в Берлине ТОО «Samruk-Green Energy» (100% дочерняя организация АО «Самрук-Энерго») и немецкая компания KD Stahl- und Maschinenbau GmbH подписали рамочное соглашение о создании совместного предприятия по производству ветровых электрических станций малой мощности.

Цель проекта - на первоначальном этапе - сборка малых ветроустановок, и в последующем - локализация производства комплектующих частей ветроустановок на территории Казахстан.

3 года назад (2014) Главой государства Нурсултаном Назарбаевым подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о применении Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года между его Сторонами и Республикой Узбекистан».

Участниками Договора о зоне свободной торговли являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина.

В рамках Протокола Казахстан закрепил перечень товаров, в отношении которых предусмотрено применение экспортных пошлин при вывозе их в Узбекистан. Такие же меры предусмотрены со стороны Узбекистана.

3 года назад (2014) Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», направленный на совершенствование законодательства в области гражданской обороны, промышленной и пожарной безопасности, а также формирования государственного материального резерва, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ предусматривает создание единой службы спасения «112».

3 года назад (2014) впервые в Алматы в Международной академии бизнеса (МАБ) прошел День юрт.

В рамках праздника на территории вуза раскинулся яркий аул из десяти настоящих казахских юрт на фоне величественной панорамы алматинских гор. Все «строители» аула получили возможность самому поднять шанырақ с помощью бақан (специального шеста), узнать о том, что такое уық и ощутить запах кошмы. Затем в рамках акции «Алма-Qala - возрождаем город-сад» были высажены саженцы яблонь, которыми когда-то славился самый зеленый город СССР.

2 года назад (2015) в Москве в Российском Университете Дружбы народов (РУДН) состоялся молодежный концерт, приуроченный к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана, а также 10-летию Центра международных программ «Болашак».

Организаторами мероприятия выступили представительство Центра международных программ «Болашак» в Москве и казахстанские студенты, обучающиеся в российских вузах культуры и искусства при активном содействии посольства Республики Казахстан в Российской Федерации.

Цель данного мероприятия заключается в укреплении дружбы народов на примере Казахстана, а также сплочении молодого поколения.

Год назад (2016) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Стамбул. В ходе визита Глава государства принял участие в XIII Саммите Организации исламского сотрудничества.

Год назад (2016) в Актау представители Бухарестского завода электрических машин (UMEB Elektromotoren) провели презентацию для предприятий Мангистауской области, в ходе которой объявлено, что в Актау будет создана совместная казахстанско-румынская компания по сбору и ремонту низковольтных электрических моторов и генераторов.

Необходимо отметить, что за 113-летнюю историю румынская компания «UMEB» впервые приняла решение об открытии совместного предприятия за пределами своей страны, и тот факт, что в качестве партнера выбран Казахстан, безусловно, говорит о многом.

156 лет назад (1861) издан именной Указ Александра II «Об учреждении в Санкт-Петербурге Александровской больницы для рабочего населения в память 19 февраля 1861 года».

По проекту архитектора А.Штрома в 1866 году было построено здание на набережной Фонтанки, рассчитанное на 400 мест. В этой больнице есть единственный в Петербурге музей, где можно проследить историю стационара и его подразделений со дня основания. Там сохранился медицинский инструментарий XIX века, меню больничного обеда, истории болезней, описание посещений императором и другие документы, а в вестибюле больницы установлен бюст Александра II.

146 лет назад (1871) Парижская Коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны - колонны на Вандомской площади в 1-м округе Парижа, которая была воздвигнута по декрету Наполеона I в память о победах, которые он одержал в кампанию 1805 года.

98 лет назад (1919) в России прошел первый коммунистический субботник, инициаторами которого выступили коммунисты депо Москва-Сортировочная Московско-Казанской железной дороги, вернувшиеся после рабочего дня в цех для ремонта паровозов. В первом субботнике участвовало 15 человек - 13 коммунистов и 2 сочувствующих.

74 года назад (1943) вице-президент АН СССР Александр Байков подписал распоряжение о создании лаборатории № 2 АН СССР, в дальнейшем преобразованной в Курчатовский институт. Коллективом института разработан и создан первый в Европе атомный реактор, первая советская атомная бомба, первая в мире термоядерная бомба и др.

36 лет назад (1981) состоялся первый пилотируемый полет шаттла «Колумбия» - многоразового транспортного космического корабля НАСА и первого экземпляра корабля системы «Спейс Шаттл», летавшего в космос. Первый шаттл отправился в космос ровно через 20 лет после первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

25 лет назад (1992) в городе Марн-ля-Вале, расположенном на 32 км восточнее Парижа, состоялось открытие парка развлечений названия Euro Disney Resort. В разные периоды времени парк носил различные названия, но большинство людей знают его как парижский Диснейленд. В среднем за год его посещают более 12 млн. человек.

ИМЕНА



118 лет назад (1899-1964) родился САТПАЕВ Каныш Имантаевич - выдающийся ученый-геолог, общественный деятель, доктор геолого-минералогических наук, профессор, основатель школы геологических наук и металлогении Казахстана. Почетный член Академии наук Таджикистана, почетный гражданин города Жезказган, первый президент Академии наук Казахстана и первый союзный академик-казах.

Уроженец Павлодарской области. Окончил факультет горного дела Томского технологического института.

Трудовая деятельность: руководитель геологического отдела треста «Атбасцветмет» (1926-1929); начальник и главный геолог геологоразведочного отдела Карсакбайского комбината (1929-1941); директор Института геологических наук КазССР, заместитель председателя, председатель президиума Казахского филиала Академии наук СССР, президент Академии наук Казахской ССР (1941-1952); президент Академии наук республики (1955-1964).

С его именем связана одна из самых ярких страниц истории геологического изучения и раскрытия богатств недр Казахстана, организации широких комплексных исследований, направленных на скорейшее выявление месторождений полезных ископаемых и расширение минерально-сырьевой базы страны.

Неоднократно избирался депутатом в Верховные Советы страны и республики, удостаивался высоких наград. Большинство научных трудов К.Сатпаева посвящено вопросам изучения геологии рудных месторождений и минеральных ресурсов Казахстана, в частности Жезказганского медного месторождения.

Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени. Именем К.Сатпаева названы ледник и пик в Жетысуском Алатау, город в Карагандинской области; минерал «сатпаевит», открытый в Каратауском месторождении; гладиолус «Академик Сатпаев»; малая планета. Имя К.Сатпаева присвоено Институту геологических наук Академии наук Казахстана, крупнейшему учебному заведению - Казахскому национальному техническому университету, горно-металлургическому комбинату в городе Жезказган, несколько аулам, более 40 школам. На доме в Алматы, где жил Каныш Сатпаев, установлена мемориальная доска.

71 год назад (1946) родился БАЛТАБЕКОВ Жолтай Балтабекович - председатель ОО «Профсоюз служащих акимата Алматинской области, бюджетных и банковских структур», почетный гражданин Алматинской области.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1969).

Трудовая деятельность: тракторист фермы № 2 с-за «Куйганский» Балхашского района Алма-Атинской области (1963-1964); студент КазСХИ (1964-1969); гг.- заведующий МТМ совхоза «Куйганский» Балхашского района Алма-Атинской области (1969-1971); второй, первый секретарь Балхашского райкома ЛКСМ Казахстана Алма-Атинской области (1971-1975); секретарь Балхашского райкома партии (1975-1980); инструктор, заместитель заведующего сельхозотделом Алма-Атинского обкома партии (1980-1984); председатель Енбекшиказахского райисполкома Алма-Атинской области (1984-1986); инспектор орготдела ЦК Компартии Казахстана (1986-1988); председатель Алматинского обкома профсоюза работников АПК (1988-2003); директор департамента сельского хозяйства Алматинской области (с 2003 года).

Награжден медалью, Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана.



68 лет назад (1949) родился КОСЖАНОВ Турехан Бекболович - представитель партии «Нур Отан» в Правительстве Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1970).

Трудовой стаж: инженер, младший научный сотрудник Казахского научно-исследовательского и проектного института автотранспорта при Министерстве автомобильного транспорта Казахской ССР (1972); старший научный сотрудник, заведующий сектором строительного комплекса Научно-исследовательского экономического института планирования и нормативов при Госплане Казахской ССР (1972-1992); главный специалист, заместитель начальника департамента экономики и планирования Казахской государственной корпорации электротехнических и машиностроительных предприятий оборонного комплекса «КЭМПО» (1992-1993); консультант отдела экономической политики Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1993-1994); консультант сводного экономического отдела, заместитель заведующего отделом по делам СНГ управления делами Кабинета министров Республики Казахстан, государственный инспектор организационно-контрольного управления Администрации Президента Республики Казахстан (1994-1996); советник Государственного секретаря Республики Казахстан (1996); государственный инспектор организационно-контрольного управления Администрации Президента Республики Казахстан (1996-1997); заведующий секретариатом высшего экономического совета при Президенте Республики Казахстан (1997); заведующий секретариатом Национального совета по устойчивому развитию при Президенте Республики Казахстан (1997-1998); заведующий секретариатом руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (1998-2000); заместитель заведующего отделом социально-экономического анализа, первый заместитель заведующего отделом социально-экономического анализа, главный инспектор отдела социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2000-2006); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2006-2011); советник председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (с 2011 года).

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2003), «Астана» (1998), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл».



67 лет назад (1950) родился МУКАШЕВ Тулеубек Тулеуович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от г.Алматы, член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органа.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахский педагогический институт им.Абая, учитель черчения и рисования (1975); Алма-Атинский институт народного хозяйства, бухгалтер-экономист (1985).

Трудовой стаж: рабочий-монтажник треста «Балхашпромстрой» (1967); преподаватель Казахского государственного женского педагогического института (1975-1976); начальник Алма-Атинского городского студенческого отряда проводников (1976-1979); председатель профкома вагонного депо № 7 Алма-Атинского отделения железной дороги (1979-1987); директор Алматинского городского производственного художественно-оформительного комбината (1987-1994); президент ГАО «Алматыгороформление» (1994-2002); секретарь маслихата города Алматы II-го, III-го и IV-го созывов (2002-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.

Председатель РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», член Республиканской комиссии по государственным символам при Президенте Республики Казахстан.

Награжден орденом «Парасат» (2005); медалями «Астана», «10 лет Независимости Республики Казахстан», «10 лет Конституции Республики Казахстан» (2005), «10 лет Парламенту Республики Казахстан», «Астананың 10 жылдығы», «Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері», медаль НДП «Нур Отан» - Белсенді қызметі үшін», «Қазақстан Тәуелсіздігіне 20 жыл».



64 года назад (1953) родился МУКАНОВ Серик Мейрханович - первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Нур Отан».

Родился в Талдыкорганской области. Окончил Талдыкорганский зооветеринарный техникум, ветеринарный фельдшер (1972); Алматинский институт народного хозяйства, планирование сельского хозяйства (1981).

Трудовой стаж: председатель рабочего комитета совхоза «Кызылжарский» (1974-1979); председатель исполкома Кызылжарского сельского Совета народных депутатов (1979-1986); секретарь парткома племовцезавода «Сарыбулакский» (1986-1990)»; секретарь парткома совхоза «Архарлинский» Кербулакского района (1990-1991); первый заместитель директора совхоза (1991-1992); заместитель главы Кербулакской районной администрации (1992-1996); заведующий отделом внутренней политики и социальной сферы аппарата Акима Талдыкорганской области (1996-1997); главный специалист отдела внутренней политики и социальной сферы аппарата акима Талдыкорганской области (1997-1998); специалист отдела социально- культурной сферы, образования и здравоохранения аппарата акима Алматинской области (1998-2001); советник акима Алматинской области (2001-2006); заместитель акима Алматинской области (2006-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».



55 лет назад (1962) родился ИГЕМБАЕВ Кусаин Абзалбекович - начальник второго департамента Генеральной прокуратуры.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1984).

Трудовой стаж: следователь прокуратур г.Жезказган и Жанааркинского района (1986-1987); исполняющий обязанности следователя прокуратуры Жезказганской области (1987-1988); старший следователь прокуратуры г.Балхаш (1988-1992); судья Балхашского городского суда, старший помощник природоохранного прокурора (1992-1993); заместитель прокурора г.Балхаш, начальник отдела прокуратуры Карагандинской области (1993-1998); прокурор Жанааркинского района Карагандинской области (1998-2001); прокурор Бухар-Жырауского района Карагандинской области (2001-2002); прокурор г.Темиртау (2001-2006); первый заместитель прокурора Карагандинской области (2006-2008); заместитель главного военного прокурора (2008-2010); военный прокурор Восточного региона (2010-2012); первый заместитель главного военного прокурора (2012-2015); начальник департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генеральной прокуратуры РК (с 2015 года).

Награжден орденом «Айбын» ІІ степени (2013).



54 года назад (1963) родился АЙТУГАНОВ Кайрат Капарович - первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Кокчетавский сельскохозяйственный институт; Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном; Алматинский институт энергетики и связи, экономист; аспирантуру ВНИИЭСХ.

Трудовой стаж: ассистент СХИ, агроном, старший агроном, главный экономист совхоза, заместитель председателя РАПО, председатель райплана, работа в коммерческих компаниях, заведующий отделом аппарата акима области, заместитель начальника областного управления экономики, начальник отдела Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, финансовый директор, заместитель председателя правления ОАО «Акмолинская распределительная электросетевая компания», директор департамента, руководитель аппарата Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководитель проекта «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства» МБРР; директор департамента, финансовый директор, заместитель председателя, первый заместитель председателя правления (2007); председатель правления АО «Национальная компания «СПК «Оңтүстік» (2007-2011); заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (2011-2012); заместитель акима Карагандинской области (2012-2014); заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2014-2016).

На занимаемой должности - с июля 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями.

51 год назад (1966) родился ЕРГЕШБАЕВ Мурат Нальхожаевич - управляющий директор АО «КазАгроПродукт».

Родился в г.Кзыл-Орда. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист; Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы

Трудовой стаж: экономист совхоза (1989-1990); начальник ПЭО Сырдарьинского агропромобъединения (1990-1993); специалист, начальник кредитного отдела, заместитель начальника Кызыл-Ординского областного управления АБ «Alem Bank Kazakhstan» (1993-1996); советник заместителя акима Кызылординской области (1996-1998); директор Кызылординского областного филиала АО «Народный банк Казахстана» (1998-2001); заместитель начальника управления труда, занятости и социальной защиты населения Кызылординской области (2002-2004); начальник отдела финансов аппарата акима г.Кызылорда (2004-2006); вице-президент по экономике и финансам АО «Өрт сөндіруші» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2006-2008); аким г.Кызылорда (2008-2010); начальник управления финансов Кызылординской области (2010-2011); аким Кармакшинского района Кызылординской области (2011-2013); аким Шиелийского района Кызылординской области (2013-2014); заместитель руководителя департамента защиты прав потребителей по г.Алматы Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2015).

На занимаемой должности - с марта 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011).



49 лет назад (1968) родился КОЙШИБАЕВ Галымжан Тельманович - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в г.Кызылорда. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1991); аспирантуру Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, философ (1994).

Трудовой стаж: корректор ГПИ «Каззапсельпроект» (1985); референт, атташе, третий, первый секретарь, советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (1994-2004); главный инспектор Центра внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2006); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Литовской Республике (с 2008 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Латвийской Республике, Эстонской Республике и Финляндской Республике по совместительству (с 2009 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Финляндской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике по совместительству (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.



40 лет назад (1977) родился ЖАКСЫЛЫКОВ Галымбек Жаксылыкович - директор Палаты предпринимателей Кызылординской области.

Родился в Кызылординской области. Окончил Кызылординский сельскохозяйственный техникум Министерства сельского хозяйства РК, экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности (1995); Кызылординский государственный университет им.Коркыт-ата, экономика и менеджмент в агробизнесе (1999) Алматы Менеджмент Университет, магистр делового администрирования.

Трудовая деятельность: журналист ТОО «Темирхан ТВ» (с 1996 года); тренер по каратэ-до (1996-2008); занимался индивидуальной предпринимательской деятельностью (с 1999 года); руководитель ТОО «Аквалайн», председатель ОО «Федерация каратэ-до и боевых искусств Кызылординской области» (с 2005 года); представитель по Кызылординской области ТОО «Скиф Трейд (2008-2010); заместитель директора по работе с филиалами ТОО «Скиф трейд» (с 2010 года); депутат Кызылординского городского маслихата (с 2012 года); заместитель председателя регионального совета Палаты предпринимателей Кызылординской области (с 2013 года); председатель регионального Общественного совета по поддержке предпринимателей при областном филиале партии «Нур Отан» (с 2015 года).



38 лет назад (1979) родился УМАРОВ Ерхан Булатжанович - главный инспектор канцелярии Премьер-Министра РК.

Родился в КазССР. Окончил Казахскую государственную академию транспорта и коммуникаций, инженер-механик; Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист.

Трудовой стаж: ведущий специалист, главный специалист отдела строительства и инженерных коммуникаций аппарата акима г.Актюбинск; директор ТОО «Ремсервис»; директор КГП «Тазалык»; советник акима г.Актобе; заместитель начальника, начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе»; заместитель акима г.Актобе (2008-2011); заместитель акима Актюбинской области (2011-2012); первый заместитель акима Актюбинской области (01.2012-02.2012); аким г.Актобе (2012-2015).

На занимаемой должности - с октября 2015 года.

35 лет назад (1982) родился КАБДУШЕВ Асет Дауренбекович - управляющий директор по правовому обеспечению (член правления) АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг».

Родился в Кокчетавской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2004).

Трудовая деятельность: и.о. помощника прокурора, помощник прокурора, старший помощник прокурора прокуратуры Щучинского района Акмолинской области (2005-2008); помощник прокурора прокуратуры г.Петропавловск Северо-Казахстанской области (2008-2009); главный менеджер сектора претензционно-исковой работы департамента правового обеспечения АО «КазМунайГаз Өнімдері» (2009-2011); главный специалист департамента правового обеспечения и международных контрактов, менеджер департамента правового обеспечения, и.о. директора департамента правового обеспечения, директор департамента правового обеспечения, и.о. управляющего директора по правовому обеспечению (2011-2014).

На занимаемой должности - с 2014 года.

32 года назад (1985) родился ДАУЛЕТОВ Ален - директор департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Родился в г.Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международные отношения.

Трудовой стаж: сотрудник Министерства иностранных дел РК; сотрудник Министерства энергетики РК; сотрудник Комитет атомной энергии МИНТ РК; руководитель управления информации МИР РК; руководитель управления инвестиционного сотрудничества Комитета по инвестициям МИР РК; заместитель директора департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с января 2017 года.



28 лет назад (1989) родился КУЗИН Денис Валерьевич - казахстанский конькобежец. Участник Олимпийских игр 2010, чемпион Азиатских игр 2011 на 1500 м. Чемпион мира 2013 года на дистанции 1000 м. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса.

Уроженец Костанайской области. Специалист в длинном спринте и в беге на средние дистанции в 1998 году начал заниматься у Н.П. Пастушенко. С 2006-го - в группе П.П. Пастушенко. В 2007 году отобрался на чемпионат мира среди юниоров, с этого времени - в составе сборной РК. В 2009 году участвовал во Всемирной универсиаде, где занял 4-е и 6-е места. В Кубке мира дебютировал в сезоне 2008/2009.

На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере участвовал на двух дистанциях, стал 23-м на 1500 и 1000 метров. В 2011 году на Зимних Азиатских играх в Астане стал чемпионом на дистанции 1500 метров. В 2013г. - чемпион мира. Чемпион РК по классическому многоборью, шестикратный чемпион Казахстана.