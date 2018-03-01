11-классника ранили после дискотеки в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мальчика ранили после дискотеки для 11-классников разных школ на территории столичного Дворца школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным управления образования Астаны, мальчик сейчас находится в больнице. Его состояние стабильное.
По информации департамента внутренних дел Астаны, подозреваемый установлен и задержан. Проводится досудебное расследование
«Согласно статье 201 УПК РК, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть переданы гласности только с разрешения прокурора в том объёме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц», – прокомментировали инцидент в ДВД.
Инцидент также прокомментировал заместитель директора столичного Дворца школьников Набибулла Досболов.
«Эта территория обслуживается акиматом. Это произошло не в здании Дворца школьников. Ребенок Дворец школьников не посещает. Они прогуливались, инцидент произошел на бытовой почве между учениками школ. Дети к нам отношения не имеют», – сказал он.
По его информации, дискотека была организована по заявке школы №52.
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