11 апреля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая учредила его в 1997 году. Дата этого праздника выбрана в память о докторе Джеймсе Паркинсоне, который клинически выявил заболевание ЦНС, впоследствии получившее его имя.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Отмечается с 1945 года. В этот день в 1945 году были освобождены узники концентрационного лагеря Бухенвальда. 22 апреля - узники Заксенхаузена, 29 апреля - Дахау, 30 апреля - Равенсбрюка.

День Конституции Республики Крым

11 апреля в Крыму является официальным праздником - Днём Конституции Республики Крым, согласно республиканскому закону №55-ЗРК/2014 от 29 декабря 2014 года.

Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации в марте 2014 года - знаковое событие современной истории нашего государства, воспринятое подавляющим большинством граждан России, Крыма и Севастополя, как возвращение на Родину.

11 апреля 2014 года Государственным Советом Республики Крым принят основной закон субъекта - Конституция, а на следующий день текст документа был опубликован в средствах массовой информации и вступил в силу с момента обнародования. Принятие данного документа завершило процесс вхождения Крыма в состав России на законодательном уровне. В соответствии с условиями вхождения в состав России, Крым получал статус республики, а Севастополь - города федерального значения.

День Хуана Сантамария в Коста-Рике

Исторический праздник в честь войны 1856 года против американских флибустьеров. В одном из сражений близ никарагуанского города Ривас, Хуан Сантамария добровольно вызвался совершить очень опасную миссию: тайно пробраться к форту врага и поджечь его факелом. Так благодаря Хуану Сантамария исход сражения был решен в пользу Коста-Рики, а сам он стал национальным героем страны.

Именно в день его героической смерти, 11 апреля, установлен в стране национальный праздник День Хуана Сантамария.

СОБЫТИЯ

80 лет назад (1937) основан город Балхаш. Город в Карагандинской области основан в связи со строительством медеплавильного завода (БГМК). 11 апреля 1937 года решением ЦИК Казахской ССР посёлок Прибалхашстрой преобразован в город Балхаш.

20 лет назад (1997) в Уральске образовано общественное объединение «Казахи Поволжья и Урала».

12 лет назад (2005) в Астане прошла I Международная детская конференция для одаренных детей «Открываем мир науки». Организатор - Республиканский научно-практический центр «Дарын» в рамках государственной программы «О развитии космической деятельности Республики Казахстан» на 2005-2007 годы, а также под эгидой 2005 года - Года физики, при поддержке ЮНЕСКО.

11 лет назад (2006) вышел в свет сборник «Экология Мангыстау - глазами студентов», составленный по материалам первой областной студенческой научно-практической конференции по экологии, которая проходила в Актау в ноябре 2005 года.

В сборнике - более 30 докладов мангыстауских студентов на казахском и русском языках, в которых освещаются проблемы охраны окружающей среды Мангыстауской области, Каспийского моря, загрязнения почвенного покрова в результате техногенного воздействия.

11 лет назад (2006) в рамках Года Пушкина в Казахстане в средней школе №26 г.Уральск открыт кабинет великого русского поэта. Вниманию посетителей предлагаются сборники произведений А.С.Пушкина, книги о его жизни и творчестве, портреты и картины, различные документы.

10 лет назад (2007) в Казахском национальном университете им. аль-Фараби издан сборник избранных сочинений известного казахского советского писателя и переводчика Спандияра Кобеева (1878-1956).

В сборник, предназначенный для учащихся и педагогов средних школ, студентов, аспирантов и преподавателей вузов, вошли такие произведения литератора, как «Үлгілі тәржіма» («Образцовый перевод») и «Үлгілі бала» («Примерный мальчик»).

10 лет назад (2007) в Международной профессиональной академии «Туран-профи» состоялось официальное открытие Центра информационных технологий.

Центр создан в рамках реализации проекта по обучению предпринимателей информационным технологиям при спонсорской поддержке компании «Эксон Мобил Казахстан Инк.». В нем предприниматели, зарегистрированные как субъекты малого и среднего бизнеса, получат возможность пройти курсы - «электронные формы налоговой отчетности», «бухучет», «налоги и право».

6 лет назад (2011) аниматорами студии AR-produсtion АО «Казахфильм» подготовлен к прокату мультипликационный фильм «Байконыр».

Продолжительность фильма - 12 минут. Язык казахский, есть вариант с английскими субтитрами, подготовленный для участия в фестивалях.

6 лет назад (2011) за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и активную работу по популяризации казахской культуры в России представителям казахской диаспоры вручены благодарственные письма и нагрудные знаки к 100-летию Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы.

В настоящее время в российских регионах действует более 30 казахских национально-культурных обществ, деятельность которых направлена на укрепление казахстанско-российского сотрудничества. Казахские национально-культурные центры тесно взаимодействуют с посольством Казахстана в России.

6 лет назад (2011) в Кызылорде состоялась церемония открытия центра информационной системы Государственного градостроительного кадастра. Центр создан при областном управлении архитектуры и строительства.

Государственный градостроительный кадастр является информационной системой госуправления территорией области и обеспечивает комплексное управление развитием городов. В рамках этой системы подготовлена электронная карта города Кызылорды в масштабе 1:2000, в нее внесены все объекты недвижимости областного центра, все улицы, объекты инфраструктуры, маршруты автобусов, а также полная информация по всем земельным участкам.

6 лет назад (2011) в Алматы издано учебное пособие «Казахский язык: ведение делопроизводства» и электронной программы «Образцы деловых бумаг на казахском и русском языках».

Каждый параграф книги состоит из пояснительных текстов к деловой документации, образцов, заданий и тестов, состоящих из 20 тематических вопросов.

В электронной программе, наряду с образцами деловых бумаг, содержатся слова, термины, словосочетания и предложения, часто используемые в работе исполнительных органов. С помощью автоматизированной электронной программы пользователь может заполнить образцы приказов, писем и других видов деловой документации, внося необходимые данные в специальное окно.

6 лет назад (2011) в Павлодаре завершились недельные курсы повышения квалификации синхронных переводчиков. Особое значение уделено профессиональной компетентности специалистов, осуществляющих перевод. Слушателям курсов вручены сертификаты о повышении квалификации.

5 лет назад (2012) в одном из учебных заведений Палестины прошел «круглый стол», посвященный председательству Казахстана в Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Участники «круглого стола» отметили, что благодаря выверенной внутренней и внешней политике Президента РК Н.Назарбаева Казахстан сегодня присоединился к всемирно известным странам, а также интенсивно развивается.

5 лет назад (2012) в Вашингтоне прошло первое заседание рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству между Казахстаном и США.

Представители министерства и НАТР рассказали американской стороне о действующих инструментах поддержки инноваторов в Казахстане, новой инициативе, связанной с форсайтными исследованиями и целевыми технологическими программами, реализуемыми по результатам форсайта. Во время встречи были обсуждены и перспективы дальнейшего развития Парка инновационных технологий.

5 лет назад (2012) началась реконструкция Центрального парка Шымкента, по окончании которой горожане получили обновленную зону отдыха в самом центре Шымкента. На работы по ее проведению из бюджета было выделено 92 млн. тенге.

4 года назад (2013) в Усть-Каменогорске начался бизнес-форум «Интеграция в условиях Единого экономического пространства» казахстанско-российских предпринимателей.

Церемония его открытия началась с презентации международной промышленной выставки «Сибирь-Казахстан. Содружество-2013». Свою продукцию показали более 40 российско-казахстанских предприятий строительной, энергетической, металлургической отраслей, производства продуктов питания и т.д.

4 года назад (2013) в Санкт-Петербурге состоялось заседание Бюро МПА ЕврАзЭС и пленарное заседание МПА ЕврАзЭС.

На пленарном заседании были продлены полномочия Казахстана в качестве председателя Межпарламентской ассамблеи ЕврАзЭС. Председателем Ассамблеи на последующие два года был избран спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин. Было отмечено, что Казахстан внес большой вклад в развитие организации, что отразилось на повышении ее авторитета. С учетом этого предложение о продлении полномочий Казахстана в качестве председателя было поддержано всеми представителями стран-членов ЕврАзЭС.

4 года назад (2013) городской больнице №1 акимата Астаны в торжественной обстановке вручили сертификат соответствия международному стандарту ISO 9001:2008.

Больница успешно прошла сертификационный аудит, который провела TÜV Rheinland Group (ТЮФ Рейнланд Групп).

Использование ISO 9001:2008 гарантирует, что потребители получат продукцию и услуги стабильно хорошего качества, что, в свою очередь, принесет много преимуществ учреждению.

4 года назад (2013) КазНУ им. аль-Фараби вступил в состав Международной ассоциации ректоров университетов - International Association of University Presidents (IAUP), что позволит стать полноправным участником и инициатором мероприятий, проводимых под эгидой ассоциации в сфере устойчивого развития, науки и инноваций, человеческого капитала и многих других.

3 года назад (2014) Указом Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева принято решение о передислокации Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) в Астану.

Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан - казахстанское государственное научно-исследовательское учреждение, главной задачей которого является научно-аналитическое обеспечение деятельности главы государства и Администрации Президента Казахстана.

3 года назад (2014) юные артисты хора детской студии Astana Opera дебютировали в премьере оперы Дж.Пуччини «Богема».

3 года назад (2014) воспитанница школы-интерната для одаренных детей «Озат» г.Костаная Роза Дощанова, представившая на суд жюри научный проект «Влияние атмосферных загрязнений на комплекс анатомо-морфологических и фотосинтетических особенностей сосны обыкновенной», стала победителем престижного Всероссийского конкурса им. Вернадского, призванного стимулировать интеллектуальное и личностное развитие школьников, участвующих в исследовательской деятельности, а также развивать их творческие интересы в области фундаментальных наук, наук о Земле, биосфере, человечестве.

Всероссийский конкурс им. В.И.Вернадского, который проходил в Москве, собрал 500 талантливых старшеклассников из России, Казахстана, Беларуси, Чехии и Словакии.

3 года назад (2014) в Алматы Московский международный комитет защиты наследия Рерихов вручил Государственному музею РК Знамя мира.

Вручение состоялось на выставке, посвященной 140-летию со дня рождения художника Николая Рериха и 80-летию со дня подписания Международного договора об охране художественных, научных учреждений и исторических памятников, вошедшего в историю как Пакт Рериха.

3 года назад (2014) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Акорде провел заседание Совета национальных инвесторов, в рамках которого обсуждены актуальные вопросы развития отечественного предпринимательства.

3 года назад (2014) в Петропавловске создан центр военно-патриотического воспитания, который объединил все военные клубы региона.

Год назад (2016) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Иран. В рамках визита прошли встречи с Президентом Х.Рухани, духовным лидером А.Хаменеи, а также представителями холдингов и компаний Ирана.

Год назад (2016) в Алматы в Казахском национальном университет им. аль-Фараби начался V Международный студенческий форум «Зеленый мост через поколения», посвященный продвижению инициатив Президента РК Нурсултана Назарбаева - «Глобальной энергоэкологической стратегии устойчивого развития в XXI веке» и «Зеленый мост».

Основная цель форума - привлечение студентов и молодых ученых в процессы продвижения «зеленой» экономики, экологических инициатив и укрепления базы по взаимодействию и обмену опытом молодежных организаций в области реализации ресурсо- и энергосбережения и обеспечения устойчивого развития.

Год назад (2016) в рамках внедрения новых почтовых индексов, АО «Казпочта» совместно с BI Group запустило пилотный проект по присвоению индивидуальных сайтов каждому зданию.

Сайты жилых домов, строений и зданий будут создаваться на основе новых почтовых индексов следующим образом: https://новый-индекс-здания.post.kz (пример - https://z05k6x7.post.kz).

На данных сайтах жители домов смогут узнать контактные данные обслуживающих организаций, вести обсуждение с соседями, оплачивать коммунальные услуги и размещать объявления, а также отправлять электронные обращения в акимат и КСК.

Год назад (2016) Организация Объединенных Наций опубликовала альбом с посланиями исследователей космоса будущим поколениям.

Этот альбом с автографами содержит копии подписанных листов, которые были получены от исследователей̆ космоса 20 стран, а также их послания на официальных языках Организации Объединенных Наций.

Среди них есть послание первого казахского и последнего советского космонавта Тохтара Аубакирова. Короткая надпись с подписью космонавта, оставленная им 5 сентября 2011 года, гласит: «Мир без границ!».

160 лет назад (1857) император Александр II утвердил государственный герб России - двуглавого орла. Также был утвержден весь комплект государственных гербов - Большой, Средний и Малый, которые должны были символизировать собой единство и могущество России. В мае 1857 года Сенат опубликовал Указ с описанием новых гербов и норм их употребления, которые без особых изменений просуществовали до 1917 года.

149 лет назад (1868) в Японии упразднен сёгунат - государственный строй, при котором власть в стране принадлежала военному лидеру. Сегуны в Японии правили почти беспрерывно с 1192 года. Пятнадцатым и последним сегуном стал Токугава Ёсинобу, правивший с 10 января 1866 по 3 января 1868 года.

123 года назад (1894) Великобритания объявила протекторат над Угандой. До этого по договору 1890 года между Германией и Британией последняя имела право свободно действовать на территории данной африканской страны. Ныне Уганда входит в Содружество наций.

118 лет назад (1899) остров Пуэрто-Рико передан Испанией во владение США. Испанская колонизация Пуэрто-Рико началась в 1508 году и таким образом продлилась почти 4 века.

108 лет назад (1909) основан город Тель-Авив. Однако это название он получил только через год. Название Тель-Авив встречается в Танахе и буквально переводится с иврита как «холм весны». Изначально же Тель-Авив основывался как северный пригород города-порта Яффо.

98 лет назад (1919) создана Международная организация труда (МОТ), целью которой стало продвижение принципов социальной справедливости, международно-признанных прав человека и прав в сфере труда.

15 лет назад (2002) совершена попытка государственного переворота в Венесуэле. К перевороту привели реформы президента страны Уго Чавеса, которые вызвали в среде деловой венесуэльской элиты и среди зажиточных граждан недовольство. Переворот длился всего 47 часов, после чего власть была возвращена Уго Чавесу.

ИМЕНА



69 лет назад (1948) родился ШОПАНАЕВ Кайырлы Аменович - генеральный директор ТОО «Келешек».

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт, инженер-строитель.

Трудовая деятельность: с 1966 года - ученик плотника, плотник-паркетчик, бригадир плотников, бригадир комплексной бригады СМУ-17 «Алматыкультбытстроя».

На занимаемой должности - с 1991 года.

Награжден орденом Трудового Красного знамени (1981), медалью в ознаменование 100-летия В.И. Ленина (1970), медалью «Астана» (1998). Удостоен звания «Заслуженный строитель Казахской ССР» (1980).

Основные объекты, возведенные компанией в г.Алматы: цирк, гостиницы «Алатау» и «Отрар», Каздрамтеатр им.М.Ауэзова, Дом политпросвещения, Республиканский дворец пионеров и школьников, индивидуальный жилой дом космонавта РК Мусабаева Т.А., спортивное сооружение «Центральный теннисный клуб» с 16-ю открытыми и 4-мя закрытыми кортами, жилые дома коттеджного типа в ущелье Ремизовка, торговый центр «Гигрохауд», жилой и общественно-деловой комплекс «Керемет»; в г. Астана: Кардиологический центр, облицовка набережной реки Ишим, 25 индивидуальных домов в Восточно-Казахстанской области в рамках помощи в ликвидация последствий землетрясения.



68 лет назад (1949) родился НУРАЛИЕВ Сагындык Каримович - директор филиала британской нефтяной компании «Canamens Energy».

Уроженец города Алматы. Окончил Казахский государственный университет (Казахский национальный университет им. аль-Фараби), Всесоюзную академию внешней торговли. Трудовая деятельность: инженер, младший научный сотрудник Казахского научно-исследовательского гидрометеорологического института; младший научный сотрудник Института экономики мировой социалистической системы Академии наук СССР (1982-1986); старший инженер, инженер 1-й категории Алматинского производственно-технического предприятия «Гранит» (1986-1989); главный специалист отдела внешних связей Управления делами Совмина КазССР (1989-1990); старший референт, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом внешних связей Аппарата Президента и Кабинета Министров Республики Казахстан (1991-1992); первый секретарь отдела Среднего, Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1992); первый секретарь посольства Республики Казахстан в Турции (1992-1995); начальник управления Национального агентства по иностранным инвестициям, Комитета по использованию иностранного капитала Республики Казахстан (1995); заместитель заведующего отделом внешних связей аппарата Правительства Республики Казахстан (1995-1997); заведующий отделом внешних связей и протокола аппарата Правительства, канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (1997); начальник управления многостороннего сотрудничества в СНГ - заместитель директора 2-го департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-1998); глава представительства компании «British Petroleum (BP)» в Казахстане (с 1999 года); председатель правления ассоциации «Kazakhstan Petroleum» (с 2003 года).

На занимаемой должности - с 2009 года.



60 лет назад (1957) родился БИСМИЛЬДИН Файзула Букеевич - заместитель руководителя департамента по защите прав потребителей на транспорте Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный медицинский институт, санитария (1981).

Трудовой стаж: заведующий отделением Павлодарской областной санитарно-эпидемиологической станции; врач-инспектор Министерства здравоохранения Казахской ССР, помощник министра здравоохранения Республики Казахстан, заместитель начальника управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения, начальник управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора агентства (1985-2001); консультант, заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2001-2005); главный государственный санитарный врач г.Астана, директор департамента ГСЭН по г.Астана (2005-2007); советник министра здравоохранения Республики Казахстан (2007-2009); директор департамента административно-правовой работы Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2009-2014).

На занимаемой должности - с 2014 года.



57 лет назад (1960) родился ЕРШОВ Сергей Михайлович - депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Карагандинской области, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Узбекской ССР. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, инженер-строитель (1982); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Трудовой стаж: директор по корпоративной социальной ответственности ТОО «Корпорация Казахмыс» (2014); депутат Карагандинского областного маслихата, член постоянной комиссии по социально-культурному развитию и социальной защите населения (2012-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.







56 лет назад (1961) родился РЕПИН Алексей Юрьевич - заместитель главного директора по управлению активами АО «ФНБ «Самрук-Казына», председатель Совета директоров АО «КОРЭМ», член Совета директоров компании «Forum Muider B.V.», член СД АО «ГРЭС-2».

Окончил Челябинский политехнический институт, инженер-электрик (1988); Всероссийский финансово-экономический институт (г.Москва), экономист (2002).

Трудовая деятельность: электрослесарь (1981-1986); диспетчер ЦДС РЭУ «Кустанайэнерго» (1986-1993); начальник планово-экономического отдела РЭУ «Кустанайэнерго» (1993-1996); заместитель директора по экономике и сбыту ГКП «Костанайские тепловые сети», заместитель директора ГКП «Костанайская ТЭК» (1996-2001); заместитель генерального директора, генеральный директор АО «Костанайская РЭК» (ГКП «Костанайская электросетевая компания», ТОО «Костанайский энергоцентр») (2001-2004); директор ТОО «Энергоконтракт» (г.Костанай) (2004-2006); заместитель председателя правления АО «Астанаэнергосервис» (2006-2007); начальник отдела энергетики, директор департамента привлечения инвестиций АО «НК «СПК «Тобол» (г.Костанай) (2007-2010); управляющий директор, заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ» (г.Астана) (2010-2011); директор ТОО «КазРесурсКонсалтинг ЖКХ» (г.Астана) (2011-2012); главный эксперт дирекции по управлению электроэнергетическими активами (г.Астана) (с 2012 года).



56 лет назад (1961) родился МУСИНОВ Аскар Ахметович - казахстанский государственный деятель, дипломат.

Уроженец г.Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет им. А.Жданова.

Трудовая деятельность: военный переводчик в Ливии (1984-1987); второй, первый секретарь Министерства иностранных дел Казахской ССР (1987-1991); второй секретарь посольства России в Саудовской Аравии (1991-1992); старший референт международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан (1993); начальник консульского управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1996); первый секретарь - заведующий консульским отделом посольства Республики Казахстан в Великобритании (1996); начальник главного консульского управления, директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан. (1996-1997); шеф протокола Президента Республики Казахстан (1997-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Египте, а также в Марокко, Тунисе и Алжире по совместительству (1999-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия и странах Персидского залива (ОАЭ, Оман, Катар, Кувейт и Бахрейн) по совместительству (2002-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2006-2008); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южной Африканской Республике по совместительству (2008-2013); ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан. (2013-2014); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2014-2016).

Награжден орденом «Достық» II степени (2005), юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Республикасының Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); отмечен благодарностью Премьер-Министра (2012), «Орден независимости ОАЭ» І степени» (2013).

50 лет назад (1967) родился СЕЙТКАЗИНОВ Кайрат Бабирович - начальник департамента по исполнению судебных актов Алматинской области.

Родился в Акмолинской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правовед.

Трудовой стаж: работал в прокуратуре Кокшетауской области (1992-1997); старший инспектор по ОВД отдела контроля и организации административной практики ДНП Министерства финансов Республики Казахстан (1997-1998); старший следователь по ОВД отдела организации предварительного следствия следственного управления ДНП Министерства финансов Республики Казахстан (03.1998-05.1998); старший следователь по ОВД управления по производству следственной работы - следственной части главного следственного управления КНП Министерства государственных доходов Республики Казахстан (05.1998-06.1998); начальник отделения административной практики управления правового обеспечения ГОПУ КНП Министерства государственных доходов Республики Казахстан (06.1998-10.1998); начальник управления налоговой практики и правового обеспечения ГОПУ КНП Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1998-2000); начальник управления правового обеспечения и международных связей Агентства финансовой полиции Республики Казахстан (2000-2001); начальник управления налоговой практики и правового обеспечения ГОПУ КНП Министерства государственных доходов Республики Казахстан (02.2001-06.2001); заместитель начальника управления - начальник отдела правового обеспечения ОПУ АФП Республики Казахстан (06.2001-07.2001); начальник следственного управления ДФП Акмолинской области (07.2001-09.2001); заместитель начальника департамента по следственной работе департамента финансовой политики Акмолинской области (2001-2003); в распоряжении департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Акмолинской области (2003-2004); заместитель начальника управления организации и координации выявления, предупреждения, пресечения коррупционных преступлений и правонарушений в государственных органах и организациях ДРПДК Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (2004-2006); начальник управления зонального контроля следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (2006-2007); заместитель начальника департамента по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (2007-2008); заместитель начальника департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Карагандинской области (2008-2010); заместитель начальника управления по расследованию коррупционных и должностных преступлений следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (2010-2012); заместитель начальника первого управления следственного департамента Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан (2012-2013); начальник управления по обеспечению исполнительного производства Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции Республики Казахстан (01.2013-03.2013).

На занимаемой должности - с марта 2013 года.



47 лет назад (1970) родился ЖУСУПОВ Шалкар Амангосович - председатель правления ТОО «Микрокредитная организация «KazMicroFinance».

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, г.Алматы, инженер-строитель (1994); Институт рынка при КазГАУ (Государственная академия управления), г.Алматы, экономист (1997).

Трудовой стаж: специалист по компьютерам, старший специалист операционного отдела (отдел бухгалтерии) рассчетно-кассового центра Национального банка Республики Казахстан, п.Сарыозек; старший специалист отдела инвестиций областного филиала Национального банка Республики Казахстан, Талдыкорган; ревизор, старший ревизор областного филиала Бюджетного банка Республики Казахстан, Талдыкорган; специалист по возврату кредитов АО «Казтрансбанк», ликвидационная комиссия (1994-1997); главный бухгалтер Казахстанского фонда кредитования г.Талдыкорган; генеральный директор корпоративного фонда «Казахстанский фонд кредитования», Алматы (с 1997); председатель Совета директоров Ассоциации микрофинансовых организаций Республики Казахстан (с 2004).

На занимаемой должности - с декабря 2006 года.



37 лет назад (1980) родился УМБЕТАЛИЕВ Аскар Ерболатович - заместитель директора Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Казахский государственный юридический университет (2002), правоведение; Алматинский экономический университет (2006), бакалавр финансов.

Трудовой стаж: монтажник ПМК-65 АО «КазЮжВодСтрой» (1997-2002); юрисконсульт ЗАО «ПМК-65 БурВодСтрой» (2002-2003); инспектор департамента финансовой полиции г.Астана (01.2003-09.2003); старший инспектор по ОВД департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью г.Алматы (2003-2007); инспектор налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (06.2007-10.2007); главный эксперт налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан, заместитель начальника региональной научно-производственной лаборатории судебной экспертизы г.Алматы ЦСЭ Министерства юстиции Республики Казахстан (2009-2011); заместитель начальника региональной научно-производственной лаборатории судебной экспертизы г.Астана ЦСЭ Министерства юстиции Республики Казахстан (2011-2012); начальник центральной (республиканской) научно-производственной лаборатории судебной экспертизы ЦСЭ Министерства юстиции Республики Казахстан (03.2012-06.2012).

На занимаемой должности - с июня 2012 года.



28 лет назад (1989) родился КАМБАРОВ Кайрат Тельманович - заместитель руководителя управления внутренней политики г.Астана.

Родился в г.Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, международные отношения (2010); Университет «Туран-Астана» (2014).

Трудовая деятельность: и.о. главного специалиста отдела анализа, мониторинга и методической работы управления внутренней политики г.Астана (2010-2011); главный специалист отдела анализа, мониторинга и методической работы управления внутренней политики г.Астана (2011-2012); главный специалист организационно-инспекторского отдела аппарата акима г.Астана (04.2012-11.2012); главный специалист - шеф протокола организационно-инспекторского отдела аппарата акима г.Астана (2012-2013); консультант административного отдела Астанинского городского филиала партии «Нұр Отан»(2013-2014); главный инспектор-главный контролер отдела контроля № 2 Ревизионной комиссии по г.Астана (2014-2015); руководитель отдела по работе с молодежью и вопросам трудоустройства управления молодежной политики г.Астана (07.2015-10.2015); руководитель отдела по работе с политическими партиями и общественно-политическими организациями ГУ «Управление внутренней политики г.Астана» (10.2015-12.2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.