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«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом

18 Марта 2018 14:48 493
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«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Амбассадор проекта «100 новых лиц» Махаббат Есен объявила о планах проекта на ближайшее будущее, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этим летом будет проведен большой и очень интересный проект, о котором вы все очень скоро узнаете. Мы также запланировали одно яркое событие, о котором я пока в силу некоторых нюансов говорить не могу. Мы расскажем о них тогда, когда будут проработаны все детали. Могу лишь сказать, что это будут очень полезные инициативы, которые будут объединять Казахстан», - сказала она на фотовыставке «Новые лица страны», которая проходит в воскресенье в Астане.

«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 

Махаббат Есен подчеркнула, что все инициативы будут практико-ориентированные, поскольку в список «100 новых лиц» кандидатуры отбирались по конкретным направлениям.

«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 

«Нам хотелось сделать вот такой приятный сюрприз в преддверии Наурыза для казахстанцев. Потому что мы все знаем, что на Наурыз из разных уголков страны прилетают гости, и наверняка, им будет здесь приятно увидеть своих земляков, родственников. И потому что это не герои других стран - это наши казахстанские личности, о которых мы чаще всего редко говорим. Это доктора, военные, это общественные деятели, полицейские», - добавила она, комментируя проходящую в столице фотовыставку.

«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 

Данная фотовыставка была презентована в прошлом году 1 декабря на форуме победителей проекта «100 новых лиц Казахстана», где Глава государства лично встретился со всеми победителями из разных регионов нашей страны.

«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 
«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 
«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 
«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 
«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 
«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 
«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 
«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 
«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом 

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Ключевые слова: 100 новых лиц Казахстана, Астана, Рухани жаңғыру, КАЗМЕДИА,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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