«100 новых лиц» удивят казахстанцев новым проектом
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Амбассадор проекта «100 новых лиц» Махаббат Есен объявила о планах проекта на ближайшее будущее, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Этим летом будет проведен большой и очень интересный проект, о котором вы все очень скоро узнаете. Мы также запланировали одно яркое событие, о котором я пока в силу некоторых нюансов говорить не могу. Мы расскажем о них тогда, когда будут проработаны все детали. Могу лишь сказать, что это будут очень полезные инициативы, которые будут объединять Казахстан», - сказала она на фотовыставке «Новые лица страны», которая проходит в воскресенье в Астане.
Махаббат Есен подчеркнула, что все инициативы будут практико-ориентированные, поскольку в список «100 новых лиц» кандидатуры отбирались по конкретным направлениям.
«Нам хотелось сделать вот такой приятный сюрприз в преддверии Наурыза для казахстанцев. Потому что мы все знаем, что на Наурыз из разных уголков страны прилетают гости, и наверняка, им будет здесь приятно увидеть своих земляков, родственников. И потому что это не герои других стран - это наши казахстанские личности, о которых мы чаще всего редко говорим. Это доктора, военные, это общественные деятели, полицейские», - добавила она, комментируя проходящую в столице фотовыставку.
Данная фотовыставка была презентована в прошлом году 1 декабря на форуме победителей проекта «100 новых лиц Казахстана», где Глава государства лично встретился со всеми победителями из разных регионов нашей страны.
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