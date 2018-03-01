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100-летие журнала «Абай» отметили в Усть-Каменогорске

19 Марта 2018 14:05 290
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100-летие журнала «Абай» отметили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Известные казахстанские журналисты собрались на литературно-историческую встречу в библиотеке им.А. С. Пушкина, посвященную 100-летия журнала «Абай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На литературные «посиделки» приехали редактор журнала «Абай» Муратбек Оспанов, старший преподаватель кафедры журналиститики КазНУ имени аль-Фараби, исследователь истории печати начала 20 века, PhD-докторант Алтын Акынбекова с коллегой по университету Ризагуль Бакеновой.

Онлайн-участие приняла президент общественного фонда «Центр образования и культуры имени Каюма Мухамедханова» Дина Мухамедханова. На встречу с ними пришли студенты и преподаватели ВКГУ, преподаватели казахского языка школ города, работники  культуры, писатели, журналисты, артисты казахской молодежной труппы драматического театра, акыны.

100-летие журнала «Абай» отметили в Усть-Каменогорске 

Алтын Акынбекова поделилась своими исследованиями по  истории журнала.

Она отметила, что авторы журнальных материалов - это известные люди своего времени, прогрессивно настроенная интеллигенция, многие из них - алашординцы: Шакарим Кудайбердиев, Султанмахмут Торайгыров, Сабит Донентаев, Турагул Кунанбаев, Магжан Жумабаев, Идрис Мустанбаев, Турар Рыскулов, Халел Досмухамедов и другие. Активное участие в работе журнала принимал Мухтар Ауэзов.

На заре независимости, в 1992 году, Каюм Мухамедханов, основоположник научного абаеведения, текстолог, сподвижник Мухтара Ауэзова, инициировал и вместе с коллегой Рысханом Мусиным возродил выпуск журнала «Абай».

Долгое время считалось, что в 1918 году было выпущено всего 11 номеров журнала. Алтын Акынбекова, занимающаяся изучением казахских журналов начала 20 века и нашедшая недавно неизвестный 12-ый номер, поведала подробности своей находки.  

Кстати, библиограф «пушкинки» Жанна Сакпанова сообщила, что их библиотека ежегодно выписывает республиканский фольклорно-этнографический, литературно-художественный журнал «Абай».

100-летие журнала «Абай» отметили в Усть-Каменогорске


100-летие журнала «Абай» отметили в Усть-Каменогорске 

«Почему именно «Абай»?  Жусупбек Аймаутов, основатель издания в первом номере журнала писал: «Абай - не только великий поэт казахского народа, он - философ-гуманист, основоположник современной казахской письменной литературы, композитор, просветитель, призывавший казахов к знаниям и образованию...».  

Уже тогда, в начале прошлого века, отмечалась исключительная роль Абая в культурной и духовной жизни казахского народа, в формировании основы для построения будущего. Журнал, первый номер которого увидел свет 4 февраля 1918 года, поднимал насущные вопросы общественной и духовной жизни, в частности, проблемные статьи о литературе, социальном устройства, взаимоотношениях мужчин и женщин, и даже - о банковском деле», - подробно рассказала библиограф.

Редактор журнала «Абай» Муратбек Оспанов высказал слова благодарности в адрес библиотеки им. А. С.Пушкина за организованную на высоком уровне встречу, а директор библиотеки и глава региональной ассоциации библиотек Кабиба Ажигитова поздравила журналистов с  вековым юбилеем их издания.  

100-летие журнала «Абай» отметили в Усть-Каменогорске 

«Мы  поздравляем редакцию журнала «Абай», в настоящее время возглавляемую президентом одноименного республиканского фонда, журналистом, поэтом, абаеведом Муратбеком Оспановым, с юбилеем издания и желаем творческих успехов и процветания», - сказала  Кабиба Ажигитова.

Как сообщили организаторы, литературно-историческая встреча прошла в рамках программы «Духовное возрождение - Рухани жаңғыру». 


100-летие журнала «Абай» отметили в Усть-Каменогорске 

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Ключевые слова: Дата, Культура, Восточно-Казахстанская область, Рухани жаңғыру,
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Автор:

Людмила Малько

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