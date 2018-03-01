100-летие журнала «Абай» отметили в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Известные казахстанские журналисты собрались на литературно-историческую встречу в библиотеке им.А. С. Пушкина, посвященную 100-летия журнала «Абай», передает корреспондент МИА «Казинформ».

На литературные «посиделки» приехали редактор журнала «Абай» Муратбек Оспанов, старший преподаватель кафедры журналиститики КазНУ имени аль-Фараби, исследователь истории печати начала 20 века, PhD-докторант Алтын Акынбекова с коллегой по университету Ризагуль Бакеновой.

Онлайн-участие приняла президент общественного фонда «Центр образования и культуры имени Каюма Мухамедханова» Дина Мухамедханова. На встречу с ними пришли студенты и преподаватели ВКГУ, преподаватели казахского языка школ города, работники культуры, писатели, журналисты, артисты казахской молодежной труппы драматического театра, акыны.





Алтын Акынбекова поделилась своими исследованиями по истории журнала.

Она отметила, что авторы журнальных материалов - это известные люди своего времени, прогрессивно настроенная интеллигенция, многие из них - алашординцы: Шакарим Кудайбердиев, Султанмахмут Торайгыров, Сабит Донентаев, Турагул Кунанбаев, Магжан Жумабаев, Идрис Мустанбаев, Турар Рыскулов, Халел Досмухамедов и другие. Активное участие в работе журнала принимал Мухтар Ауэзов.

На заре независимости, в 1992 году, Каюм Мухамедханов, основоположник научного абаеведения, текстолог, сподвижник Мухтара Ауэзова, инициировал и вместе с коллегой Рысханом Мусиным возродил выпуск журнала «Абай».

Долгое время считалось, что в 1918 году было выпущено всего 11 номеров журнала. Алтын Акынбекова, занимающаяся изучением казахских журналов начала 20 века и нашедшая недавно неизвестный 12-ый номер, поведала подробности своей находки.

Кстати, библиограф «пушкинки» Жанна Сакпанова сообщила, что их библиотека ежегодно выписывает республиканский фольклорно-этнографический, литературно-художественный журнал «Абай».











«Почему именно «Абай»? Жусупбек Аймаутов, основатель издания в первом номере журнала писал: «Абай - не только великий поэт казахского народа, он - философ-гуманист, основоположник современной казахской письменной литературы, композитор, просветитель, призывавший казахов к знаниям и образованию...».

Уже тогда, в начале прошлого века, отмечалась исключительная роль Абая в культурной и духовной жизни казахского народа, в формировании основы для построения будущего. Журнал, первый номер которого увидел свет 4 февраля 1918 года, поднимал насущные вопросы общественной и духовной жизни, в частности, проблемные статьи о литературе, социальном устройства, взаимоотношениях мужчин и женщин, и даже - о банковском деле», - подробно рассказала библиограф.

Редактор журнала «Абай» Муратбек Оспанов высказал слова благодарности в адрес библиотеки им. А. С.Пушкина за организованную на высоком уровне встречу, а директор библиотеки и глава региональной ассоциации библиотек Кабиба Ажигитова поздравила журналистов с вековым юбилеем их издания.





«Мы поздравляем редакцию журнала «Абай», в настоящее время возглавляемую президентом одноименного республиканского фонда, журналистом, поэтом, абаеведом Муратбеком Оспановым, с юбилеем издания и желаем творческих успехов и процветания», - сказала Кабиба Ажигитова.

Как сообщили организаторы, литературно-историческая встреча прошла в рамках программы «Духовное возрождение - Рухани жаңғыру».





