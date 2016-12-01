10 тысяч бутылок «Боярышника» найдены в подвале колледжа в Иркутске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Иркутские полицейские в ходе рейдов изъяли 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник», разлитого в стеклянные емкости, сообщает BBC.

Согласно официальному сообщению МВД, за четыре дня рейдов и проверок изъято больше 20 тысяч литров алкоголя, находящегося в незаконном обороте.

Напомним, массовое отравление было зафиксировано в воскресенье, все отравившиеся жили в одном микрорайоне Иркутска. От употребления "Боярышника" в Иркутской области умерло 74 человека. В больницах остается еще 31 пострадавший, в общей сложности 17 пострадавших выписаны или самостоятельно покинули медицинские учреждения. В составе концентрата для ванн "Боярышник", который выпили пострадавшие, оказался метанол, который может быть смертелен даже в небольших количествах.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что люди в стране "мрут, как мухи" из-за употребления суррогатного алкоголя, поэтому нужно повышать акцизы на спиртосодержащую продукцию, даже если косметика из-за этого подорожает