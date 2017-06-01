10 школ сдадут в эксплуатацию в Атырауской области в 2017 году

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области в 2017 году началось строительство 11 детских садов и 14 школ. Большую часть из них планируют сдать в эксплуатацию в текущем году, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Как сообщил заместитель руководителя управления строительства Атырауской области Мерей Жантуреев, в данный момент в регионе ведется строительство 11 детских садов и 14 школ, 10 садов и 10 школ будут сданы в эксплуатацию в 2017 году. На строительство детских садов было выделено 6 миллиардов 579 миллионов тенге, а школы обошлись в 8 миллиардов 82 миллиона тенге. Строят детские сады и школы за счет средств местного бюджета и социальных отчислений недропользователей.

- Это запланированные сроки окончания строительства, подрядчики прикладывают все усилия для того чтобы сдать свои объекты вовремя, при этом не забывая про качество работ, - сообщил Жантуреев. - Садики и школы строятся во всех районах согласно плану развития области.

В 2017 году планируется сдать в эксплуатацию 10 детских садов на 2335 мест и 10 школ на 2622 места - в Курмангазинском, Кылыкозинском, Индерском, Махамбетском и Исатайском районах, а также в городе Атырау. В 2016 году в эксплуатацию были сданы 6 детских садов и 2 школы.

Также готовится проектно-сметная документация для строительства 37 детских садов и 20 школ в разных районах области и городе Атырау.

Помимо этого, по словам Жантуреева, в данный момент управление строительства готовит проектно-сметную документацию для двух объектов отдыха - оздоровительных лагерей в которых дети смогут отдыхать зимой и летом.



