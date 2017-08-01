10 млн тенге получат победители чемпионата мира по кокпару

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Объявлена сумма призовых за победу на чемпионате мира по кокпару, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом в рамках пресс-конференции, посвященной приезду американских ковбоев в Астану, сообщил президент Ассоциации национальных видов спорта Бекболат Тлеухан.

«Общий призовой фонд составляет 18 млн тенге. Победитель получит 10 млн тенге. 5 млн получат обладатели второго места, соответственно, команде, занявшей третье место, достанется 3 млн», - сказал он.



Чемпионат мира по кокпару пройдет с 22 по 28 августа на ипподроме «Казанат» в Астане. Турнир пройдет в рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО 2017». В чемпионате планируется участие более 300 спортсменов из 12 зарубежных стран. По итогам жеребьевки в группу «А» попали Кыргызстан, Турция, США, Узбекистан, Монголия и Таджикистан. В группу «В» вошли Казахстан, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай и Афганистан. В первый день чемпионата американские ковбои будут играть против турецкой команды. Согласно правилам, всадникам нужно будет завладеть резиновым муляжом туши козла, удержать его и забросить в условные ворота команды соперника. Организатором игр является Ассоциация традиционных видов спорта тюркских народов.