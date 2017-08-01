10-метровая домбра стала лучшей инсталляцией в Павлодаре 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Десятиметровая домбра стала самой популярной фотозоной этнофестиваля «Ұлы дала елi» в Павлодаре, передает pavlodarnews.kz.

Как сообщила и.о. руководителя отдела образования Экибастуза Сания Бугумбаева, при ее создании были учтены все параметры, которым должна соответствовать настоящая домбра, только в разы больше.



"Ее ширина - 2,7 метра, высота вместе с постаментом - 11 метров, основа инструмента металлическая, покрытая искусственным газоном, - рассказала Сания Бугумбаева. - Изготовление любимого казахами народного инструмента заняло три дня. Домбра состоит из двух частей, которые мы в единое целое собирали уже на месте в этноауле".



В дальнейшем планируется, что огромный инструмент найдет свое место во дворе экибастузской музыкальной школы. Еще одним подарком от города горняков стали трехметровые фигуры девушки и парня, украшенные тремя тысячами искусственных цветов.



"Мы собирали фигуры молодых людей на территории парка «Шахтер», с ними было очень интересно работать, - поделилась директор центра «Досуг» Людмила Гончарова. - Для украшения костюмов выбирали яркие цвета. За те два дня, что мы трудились над инсталляцией, к нам неоднократно подходили горожане и интересовались, куда мы готовим молодых людей. Конечно, мы очень рады, что наша работа нашла достойное место на «Ұлы дала елi». После праздника, возможно, она вернется в парк "Шахтер".





