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10-летний атырауский вундеркинд стал чемпионом РК по шашкам

10-летний атырауский вундеркинд стал чемпионом РК по шашкам
6 Апреля 2017 03:52 395

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10-летний атырауский шашист Бекарыс Жумалиев из села Аксай стал четырехкратным чемпионом страны по шашкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».    

«Молодежный чемпионат РК по шашкам  проходил в Каскелене. Бекарыс одержал победу над всеми 9 соперниками и стал победителем в номинации «Классика». Мой ученик играл с ребятами на два-три года  старше него. Несмотря на это, он оправдал все наши надежды», - рассказал  тренер юного чемпиона Берик Молдаш.

По его словам, по спортивным правилам  Жумалиев должен получить звание мастера спорта РК, но по казахстанским правилам этот  титул присуждается в возрасте от 14 лет. «В данный момент этот вопрос рассматривается»,  - сообщил Молдаш.  

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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