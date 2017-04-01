10-летний атырауский вундеркинд стал чемпионом РК по шашкам

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 10-летний атырауский шашист Бекарыс Жумалиев из села Аксай стал четырехкратным чемпионом страны по шашкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Молодежный чемпионат РК по шашкам проходил в Каскелене. Бекарыс одержал победу над всеми 9 соперниками и стал победителем в номинации «Классика». Мой ученик играл с ребятами на два-три года старше него. Несмотря на это, он оправдал все наши надежды», - рассказал тренер юного чемпиона Берик Молдаш.

По его словам, по спортивным правилам Жумалиев должен получить звание мастера спорта РК, но по казахстанским правилам этот титул присуждается в возрасте от 14 лет. «В данный момент этот вопрос рассматривается», - сообщил Молдаш.