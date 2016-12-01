10 чиновников наказали за дискредитацию госслужбы в ВКО 

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Совет по этике департамента Агентства РК по делам госслужбы по Восточному Казахстану рассмотрел дисциплинарные дела в отношении десяти государственных служащих структурных подразделений исполнительной власти и вынес рекомендации о привлечении их к дисциплинарной ответственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, дисциплинарные взыскания рекомендовано применить в отношении заместителя руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель по ВКО Мейрамхана Ашимханова и государственного инспектора этого же управления Жаркына Аймухамбетова за нарушение требований Этического кодекса госслужащих, дискредитирующего государственную службу.

Главный специалист ДАИДГС Эльнар Турсынканов разъяснил фабулу дисциплинарного дела в отношении этих двух госслужащих, которая заключается в том, что «они подписывали бумаги, уводя от административной ответственности физическое лицо».

Второе дисциплинарное дело, рассмотренное Советом, касалось уже 5 госслужащих Уланского района, которые «заволокитили» обычную государственную услугу, за которой к ним обратилась жительница. Сагатбекова Н. обратилась с заявлением предоставить ей земельный участок. И эта история переросла в пример «классического бюрократизма» - женщину отправляли по инстанциям, где ей не оказывали государственную услугу, направляя вновь и вновь «по кругу». К примеру, ей отказали в управление земельных отношений, ЦОН и т.д.

Совет по этике рекомендовал акиму Уланского района Даулету Батырбаеву привлечь к дисциплинарной ответственности заместителя акима Дулата Кажанова, руководителя аппарата акима Нуржана Абдыкаримова, руководителя отдела земельных отношений Ануар Толеухан, заведующую отделом документообеспечения и контроля аппарата акима района Калиду Балтабаеву и заведующую государственным правовым отделом этого же госоргана Назерке Мараткызы за нарушение требований Этического кодекса.

Кстати, эта история закончилась тем, что после вмешательства женщине все-таки выделили землю под индивидуальный участок.

Еще три дисциплинарных дела, рассмотренные Советом по этике, касались заместителя управления руководителя отдела образования Кокптектинского района Нургуль Сармановой, руководителей управления государственных доходов по Урджарскому и Аягозскому районам Жунуса Кунчаева и Досжана Сабырова. К ним также будут применены дисциплинарные взыскания (на усмотрение их руководителей), так что ни один госслужащий не избежит наказания за проступок, дискредитирующий государственную службу, подчеркнул на заседании председатель Совета по этике руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы по ВКО Бахтияр Камалов.





