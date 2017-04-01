10 апреля. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

10 АПРЕЛЯ

ДАТЫ

Международный день движения сопротивления

Посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

Движение сопротивления было организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.

День строителя в Азербайджане

Учрежден согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2009 года, отмечается ежегодно.

Данный праздник устанавливается с целью воздать должное уважение азербайджанским строителям, которые играют большую роль в развитии экономики своей страны. Указ вступил в силу в 2009 году, а впервые праздник отмечен в 2010 году.

День братьев и сестер

10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник - День братьев и сестёр. Не слишком известный, он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сёстры.

Традиция отмечать День братьев и сестёр пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля - день рождения её сестры.

Национальный день здоровья в Кирибати

Отмечается в марте или апреле (точная дата устанавливается ежегодно постановлением правительства). Призван привлечь внимание общественности к многочисленным проблемам здравоохранения и подтолкнуть к поиску путей их решения.

День рождения имама Али в Иране

Отмечается ежегодно 13 раджаба по исламскому лунному календарю - одному из трех календарей, используемых в Иране.

Государственная религия Ирана - ислам шиитского толка. Шииты почитают Али как первого имама, праведника, воина, вождя и святого, связанного с Мухаммедом особыми узами близости. Он вошел в историю ислама как трагическая фигура. Дни его рождения и смерти имеют в религиозном календаре мусульман-шиитов особый статус и объявлены в Иране государственными праздниками.

Песах

Праздник установлен в память об Исходе евреев из Египта под предводительством Моисея (Моше). Начинается в четырнадцатый день месяца Нисан. Его празднование длится в течение семи дней в Израиле, а евреи диаспоры празднуют его на один день дольше.

День отца в мусульманских странах

В некоторых мусульманских странах (Иране, Сомали, Судане и Мавритании) отмечается в 13-й день месяца раджаб по исламскому календарю. Такая дата была выбрана в честь Али ибн Абу Талиба, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда.

Все мусульмане уважают Али за честность, веру, мудрость, храбрость, верность Мухаммеду и приверженность исламу. Неудивительно, что его день рождения отмечается в ряде мусульманских стран как День отца.

СОБЫТИЯ

25 лет назад (1992) районный центр Жамбылской области Жуалинского района Бурное Постановлением Верховного Совета Республики Казахстан переименован в село Бауржана Момышулы.

25 лет назад (1992) приказом по Казахскому государственному национальному университету в соответствии с постановлением Совета Министров Казахской ССР от 24 июля 1990 года № 295 образован научно-исследовательский институт экспериментальной и теоретической физики (НИИЭТФ).

27 мая 2003 года институт реорганизован в дочернее государственное предприятие Казахского национального университета им. аль-Фараби.

21 год назад (1996) в Алматы состоялось официальное открытие представительства Европейской комиссии в Республике Казахстан.

15 лет назад (2002) на территории Республики Казахстан введены в обращение две почтовые марки серии «День космонавтики», посвященные теме «Первый в мире международный полет с космическим туристом на борту». В этой связи в Алматы с частным визитом пребывал первый в мире космонавт-турист Дэннис Тито, изъявивший желание лично присутствовать на церемонии гашения марок.

Первая марка: цветная фотография экипажа «Союз ТМ-32» с изображением летчиков-космонавтов Талгата Мусабаева, бортинженера Юрия Батурина и участника космического полета и оператора систем - Дениса Тито. В левом нижнем углу марки специально разработанная эмблема с изображением корабля «Союз ТМ-32» с перечислением фамилий всех космонавтов.

Вторая марка: в центре изображена планета Земля с развевающимися на ее фоне флагами Казахстана, России и США. Автор марок - С.Маршев.

11 лет назад (2006) в горняцком городе Каратау Жамбылской области заложен новый парк. Новый городской парк, территория которого занимает почти семь гектаров, получил название «Наурыз», в его закладке приняли участие многие предприятия и организации Каратау, горожане - люди разных возрастов.

11 лет назад (2006) в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке при содействии постоянного представительства Казахстана при ООН состоялась презентация книги депутата Европарламента Струана Стивенсона «Вечная скорбь» и фотовыставка известной актрисы Кимберли Джозеф, посвященных жертвам Семипалатинского полигона.

Доходы от продажи книги о Семипалатинске, 50 тысяч долларов США, депутат пожертвовал онкологической клинике в городе Семипалатинск (Семей).

9 лет назад (2008) в центральный филиал Национального банка поступила коллекционная монета из серии «Олимпийские игры 2008 года». Монета «Пятиборье» из серебра 925 пробы, массой - 31,1 грамма, номиналом в 100 тенге. Качество изготовления - proof. На лицевой стороне (аверсе) - герб Казахстана, стилизованное изображение футбольного стадиона, на оборотной стороне (реверсе) - изображение пяти спортивных игр и число «2008», обозначающее год проведения Олимпиады. Стоимость монеты - 5 тыс. тенге.

8 лет назад (2009) в Киеве посольство Республики Казахстан провело презентацию второй по счету книги известного казахского поэта и писателя Олжаса Сулейменова на украинском языке «Тюрки в доистории».

7 лет назад (2010) рассекреченные документы военных лет вошли в сборник, который готовил Карагандинский областной архив к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Эта книга адресована тем, кто желает узнать, как развивалась Карагандинская область в годы Великой Отечественной войны. В нее вошли документы, в которых отражены промышленность и сельское хозяйство, суды, прокуратура, то есть жизнь области с 1941 по 1945 годы. В том числе впервые опубликованы документы, с которых только в конце 1990-х годов был снят гриф «секретно».

7 лет назад (2010) в областной библиотеке им.А.С.Пушкина прошел литературный вечер, посвященный 70-летию Евгения Васильевича Курдакова, чье имя широко известно не только как поэта, ученого-исследователя, скульптора, флориста, но и лучшего переводчика творческого наследия Абая, который донес до русскоязычного читателя красоту поэтического слова великого казахского классика конца XIX века.

Накануне литературного вечера, в доме по улице Ворошиловой, где жил и работал поэт, прошла церемония открытия мемориальной доски.

7 лет назад (2010) Атырауский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил современные тест-системы для определения ВИЧ-инфекции.

Эти системы, предназначенные для СПИД-лаборатории, будут использованы при обследованиях на ВИЧ-инфекцию лиц, прибывающих в Республику Казахстан из стран ближнего и дальнего зарубежья на постоянное место жительство, а также на временное проживание на срок более 6 месяцев.

5 лет назад (2012) Глава государства подписал Указ «О проведении внеочередной аттестации сотрудников правоохранительных органов РК».

5 лет назад (2012) в Казахстане запущен ультрановый музыкальный проект «KazakhstanChosenMusicAwards» (КСМА).

Уникальная музыкальная премия, направленная на продвижение казахстанских исполнителей на международную арену, присуждается по 27 номинациям по итогам интернет- и СМС-голосования и решения международной аудиторской компании. Лауреат премии получает возможность записать совместные композиции с музыкантами из различных региональных зон Азии, Африки, Европы, США.

5 лет назад (2012) российский актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев за символический гонорар снялся в фильме «Территория Джа» усть-каменогорского режиссера Алексея Пантелеева.

Это первый в стране комедийный фильм-катастрофа, где роли играют известные актеры, а спецэффекты делают лучшие в России киношники. Комедия сдобрена черным юмором, приправлена элементами ужаса, но очень легкая и динамичная.

4 года назад (2013) в посольстве Российской Федерации в Республике Казахстан прошла торжественная церемония вручения боевых наград воинам-афганцам, которые были представлены к государственным наградам СССР, но так и не получили их.

В ходе мероприятия посол Российской Федерации в Республике Казахстан Михаил Бочарников от имени В.Путина в торжественной обстановке вручил медали «За боевые заслуги» Александру Вылобкову и Гафуру Шайхутдинову.

4 года назад (2013) на 1-м заседании Казахстанско-швейцарского Делового совета, проходящем в гостинице «Риксос», обсужден вопрос о создании в Казахстане совместного предприятия по разработке танталовых месторождений и строительству перерабатывающих мощностей.

В ходе заседания были утверждены структура и Устав Делового совета, обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества.

3 года назад (2014) Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о взаимной правовой помощи по гражданским делам».

Цель Соглашения - оказание правовой помощи по гражданским делам гражданам двух государств на основе принципов взаимности уважения суверенитета.

3 года назад (2014) ратифицировано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в строительстве совместного объединенного гидроузла «Достык» на реке Хоргос.

Совместный гидроузел будет являться собственностью государств-сторон, владеющих им равными долями. Финансирование строительства осуществляется сторонами солидарно, по 50% от общей стоимости совместного гидроузла.

3 года назад (2014) в рамках Дней культуры Казахстана при поддержке посольства РК впервые в Лондоне состоялась премьера спектакля по пьесе Дулата Исабекова «Транзитный пассажир». Пьеса не только познакомила с казахской культурой, традициями, нормами общения и быта, но и, прежде всего, заставила задуматься о важности семейных ценностей и духовной связи. Спектакль прошел в театре «Lion & Unicorn» с аншлагом. Главные роли исполнили английские актеры Кэти Тривилиан и Марк Стантон.

3 года назад (2014) города Зыряновск и Аягоз Восточно-Казахстанской области отнесены к категории городов районного значения. Соответствующий Указ подписал Глава государства Нурсултан Назарбаев.

2 года назад (2015) во Дворце Независимости прошел Форум молодежи «С Лидером нации к новым победам!» с участием Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В форуме учсаствовало более 2000 человек из всех регионов страны: активисты молодежного крыла «Жас Отан» партии «Нур Отан», молодые депутаты маслихатов, предприниматели, ученые, известные спортсмены и лидеры крупнейших молодежных организаций.

2 года назад (2015) в г.Хельсинки прошла встреча посла Казахстана Галымжана Койшыбаева с генеральным директором Национального архива Финляндии Юсси Нуортевой, в ходе которой финская сторона официально передала сведения о судьбе 268 военнопленных-уроженцах Казахстана, погибших в годы Великой Отечественной войны и похороненных на территории Финляндии.

Работа по выявлению воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Финляндии, была проведена архивом Финляндии по просьбе казахстанского диппредставительства в Хельсинки.

Год назад (2016) в Тегеране подписаны соглашения о сотрудничестве между АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» с тремя иранскими инвестиционными компаниями «Ghadir Industry & Mine Development International Co», «Sadr Tamin Investment Co» и «SUNIR» (Iran Power & Water Equipment and Services Export Company).

Стороны намерены совместно реализовать проекты по поиску твёрдых полезных ископаемых на перспективных участках недр, их оценке, по привлечению инвестиций в разведку полезных ископаемых в Казахстане. Общий объем инвестиций в геологоразведку планируется на уровне 30 млн.$.

307 лет назад (1710) в Англии вступил в силу закон об авторском праве «Статут королевы Анны».

Согласно этому документу сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении этого срока это право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок. Закон установил ряд фундаментальных принципов охраны исключительного права на произведения, которые были впоследствии восприняты законодательством других буржуазных стран.

185 лет назад (1832) в России введены звания Почетных граждан для некоторых категорий лиц недворянского происхождения. Звание Почетный гражданин присваивалось только именным указом императора и могло быть личным и потомственным. Потомственное гражданство давалось по рождению детям дворян, а также детям православного духовенства, окончившего духовную академию или семинарию. По ходатайству оно могло быть присвоено советникам, купцам, а также ученым и художникам, имеющим ученую степень.

95 лет назад (1922) состоялось открытие Генуэзской конференции - международной встречи по экономическим и финансовым вопросам в итальянском городе Генуя, в которой принимали участие представители 29 государств и 5 британских доминионов. Она имела большое значение для правительства РСФСР, не имевшего на тот момент международного признания.

36 лет назад (1981) в Москве состоялось открытие Мемориального музея космонавтики, приуроченное к 20-летию полета в космос Юрия Гагарина. Этот музей космической тематики располагается в цокольной части монумента «Покорителям космоса» на аллее Космонавтов.

7 лет назад (2010) во время посадки на аэродром «Смоленск-Северный» в условиях сильного тумана потерпел катастрофу президентский самолет Ту-154 польских ВВС. Погибли все находившиеся на борту, в том числе президент Польши Лех Качиньский и его жена, почти все высшее военное командование Польши, политические, общественные и религиозные деятели.

ИМЕНА

67 лет назад (1950) родился ВУКОЛОВ Владимир Николаевич - директор НИИ туризма университета «Туран», мастер спорта международного класса по спортивному туризму.

Уроженец Талды-Курганской области. Окончил исторический факультет Казахского государственного педагогического института им. Абая.

Автор книг «Халыкаралык туризмнің тарихы және теориясы» («История и теория международного туризма») (2005), «Основы техники и тактики активных видов туризма» (2005), учебного пособия «По Северному Тянь-Шаню. Горные туристские маршруты по Заилийскому Алатау и Кунгей Алатау» (2006); 208 статей.

Мастер спорта СССР (1977). Член президиума Федерации туризма КазССР (с 1980), член горной комиссии Федерации туризма СССР (с 1991), член президиума Федерации спортивного туризма г. Алматы (с 1994), один из учредителей КазТурАссоциации (с 1991).

Заслуженный путешественник России. Почетный работник туризма РК (2002). Заслуженный инструктор туризма РК (2005).

66 лет назад (1951) родилась ТАЖИБАЕВА Ирина Лашкаровна - заместитель директора Института атомной энергии Национального ядерного центра РК, исполнительный директор центра безопасности ядерных технологий.

Родилась в г.Алматы. Окончила кафедру ядерной физики физического факультета Казахского государственного университета (1973).

Трудовая деятельность: сотрудник лаборатории радиационно-гетерогенных процессов кафедры ядерной физики (с 1973 года); руководитель лаборатории конструкционных материалов ядерных энергетических установок (с 1988 года); ученый секретарь, заместитель директора НИИЭТФ КазГУ (с 1992 года); директор НИИЭТФ КазГУ им. Аль-Фараби (1996-2000); заместитель генерального директора Национального ядерного центра (НЯЦ РК) (с 2000 года); председатель правления ядерного общества Республики Казахстан (с 2002 года); представитель-эксперт в МАГАТЭ от Республики Казахстан по выводу из эксплуатации объектов атомной энергетики и промышленности (с 2003 года); официальный эксперт в комитете НАТО «Наука во имя мира и безопасности» (с 2007 года);

Является членом редколлегии международного журнала «Plasma Devices and Operation», членом редколлегии журнала «Вопросы атомной науки и техники», сер. «Термоядерный синтез», выпускаемом в РНЦ «Курчатовский институт», г. Москва, членом организационных и программных комитетов многих международных конференций.

Награждена золотой медалью «Заслуженный работник атомной отрасли РК» (2007); почетными грамотами Министерства науки, Академии наук и Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

61 год назад (1956) родился ДУБОВЦЕВ Георгий Федорович - главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Свердловское суворовское военное училище (1973); Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище им. Конева И.С., командная тактическая мотострелковых войск (1977); Военную академию им. М.В. Фрунзе (г.Москва), командно-штабная оперативно-тактическая (1988); Европейский центр исследований проблем безопасности им. Дж. Маршалла (г. Партен-Кирхен, Германия) (1997).

Трудовой стаж: заместитель начальника Военно-научного центра МО Республики Казахстан; начальник аналитического центра Комитета начальников штабов МО Республики Казахстан; начальник департамента военного образования и науки Министерства обороны осуществлял перспективное и текущее планирование, руководил проведением в Вооруженных Силах Республики Казахстан научных исследований в области военной безопасности государства, военного строительства и военного искусства (1973-2009); вице-президент; президент; вице-президент-ученый секретарь АО «Центр военно-стратегических исследований» (2009-2012); профессор кафедры стратегии Национального университета обороны (2012-2013).

58 лет назад (1959) родился ТАСТЕМИР Кайрат Орнекулы - руководитель территориального департамента Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК по Алматинской области.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет (1981).

Трудовая деятельность: имеет большой стаж работы в правоохранительных структурах; работал в органах прокуратуры Жамбылской области, начальником Следственного управления КНБ по Алматы и Алматинской области, в государственно-правовом отделе Администрации Президента РК, прокурором Медеуского, Бостандыкского и Жетысуского районов; председателем комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РК, начальником управления по борьбе с контрабандой Таможенного комитета МФ РК, в прокуратуре Жамбылской области; советником председателя правления по безопасности АО «Альянс банк».

На занимаемой должности - с марта 2015 года.

57 лет назад (1960) родился ТУРЛАШОВ Лаззат Махатович - первый заместитель акима Алматинской области.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер-строитель (1984).

Трудовой стаж: рабочий стройучастка совхоза (1977); методист по спорту, бригадир, мастер, старший прораб стройучастка совхоза (1986-1988); прораб Каскеленского межрайонного промышленного объединения (1988-1989); начальник участка кооператива «Тургай» (1989-1990); прораб Чемолганского АТО «Сельхозхимия» (1990-1994); председатель кооператива «Строитель-2» (1994-1995); начальник ТЭО, начальник хозрасчетного строительного участка АО «Алматыагрохим» (1995-1997); аким Горносадоводческого сельского округа (1997-1998); аким Гульдалинского сельского округа (1998-2006); заместитель акима Карасайского района (2006-2007); аким Жамбылского района Алматинской области (2007-2009); аким Карасайского района Алматинской области (2009-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан от Алматинской области, член Комитета по финансам и бюджету (2011, 2014-2016).

На занимаемой должности - с апреля 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2012); медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасының Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2012).

54 года назад (1963) родился КОШАНОВ Убайдулла Кайрлович - судья районного суда №2 Алматинского района г.Астана.

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский техникум железнодорожного транспорта (1978-1982); Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР (1989).

Трудовой стаж: старший сержант отдела по охране общественного порядка ЛОВД г.Актюбинск (1984-1985); следователь, старший следователь, начальник следственного отдела, заместитель начальника ЛОВД г.Актюбинск Западно-Казахстанского управления внутренних дел на транспорте - начальник следственного отдела (1989-1993); судья военного суда Актюбинского гарнизона (1993-1998); судья военного суда Республики Казахстан (1998-2002); главный консультант в управлении кадровой работы Верховного суда Республики Казахстан (07.2002-07.2002); советник председателя Верховного суда Республики Казахстан, заведующий отделом по обеспечению деятельности надзорной коллегии Верховного суда Республики Казахстан (2002-2006); заведующий отделом по обеспечению деятельности коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан (2006-2008); председатель суда г.Рудный Костанайской области (2008-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Костанайской области (2012).

На занимаемой должности - с июля 2012 года.

Награжден медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл»; Почетными грамотами председателя Верховного суда Республики Казахстан, министра юстиции Республики Казахстан, Министерства внутренних дел СССР.

53 года назад (1964) родился АЛЬМЕНОВ Марат Беркутбаевич - заместитель председателя правления АО «Народный банк Казахстана»

Окончил Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит.

Трудовая деятельность: банкир управления кредитования юридических лиц АО «Народный банк Казахстана» (1997); риск-менеджер, начальник управления розничного бизнеса департамента кредитных рисков (2001- 2003), заместитель директора филиала по РБ Акмолинского, Астанинского филиалов (2003-2005), начальник управления продаж стандартных продуктов, директора департамента поддержки розничных продаж (2005-2009), директор департамента банковских продуктов и агентских услуг, директор Алматинского областного филиала (2009-2010).

На занимаемой должности - с июля 2010 года.

47 лет назад (1970) родился БАКБЕРГЕН Кайрат Бакбергенович - вице-президент по экономике и финансам АО «Центр транспортных услуг».

Родился в г.Кзыл-Орда. Окончил Кзыл-Ординский институт инженеров агропромышленного производства им. И. Жахаева, инженер-строитель; Московский экономико-статистический институт, юрист; Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М.Тынышпаева, инженер-экономист.

Трудовой стаж: инженер Кызылординской сети тепловой системы, заместитель начальника, начальник отдела акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2000-2002); начальник отдела Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, начальник управления транспортного контроля Актюбинской области (2002-2006); заместитель директора ТОО «Rolla Company» (2006-2008); начальник отдела туризма управления предпринимательства и промышленности Актюбинской области, заместитель акима Каргалинского района (2008-2009); заместитель начальника управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области (2009-2010); начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Актюбинской области (2010-2011); заместитель начальника территориальной земельной инспекции Акмолинской области (04.2012-10.2012); начальник территориальной инспекции Агентства по управлению земельными ресурсами Акмолинской области (2012-2015).

44 года назад (1973) родилась ТУРАЛИЕВА Ирина Игоревна - заместитель председателя правления, член правления ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан).

Родилась в КазССР. Окончила Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби психология (1994); Казахстанский институт управления экономики и прогнозирования при Президенте РК, магистр экономики (1997); Университет Рейдинга (Великобритания), магистр банковского дела (1999).

Трудовой стаж: специалист бухгалтерии, казначейства и отдела международных платежей ОАО «ABN Amro Банк Казахстан», г.Алматы (1997-1998); консультант ЕБРР (EBRD), г.Лондон (1999-1999); менеджер по работе с финансовыми институтами JSC «Bank of America», г.Лондон (2001-2002); младший дилер, заместитель начальника казначейства ОАО «Демир Казахстан Банк», г.Алматы (2004-2006); начальник управления активами и пассивами банка JSC «ABN Amro Банк», г.Дубаи (2006-2007); финансовый директор, члена правления АО «HSBC Банк Казахстан», г.Алматы (2008-2011).

На занимаемой должности - с декабря 2011 года.

39 лет назад (1978) родился КИЛЫБАЙ Нурдаулет Игликулы - президент (председатель правления) АО «Пассажирские перевозки».

Родился в Мангышлакской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер (1999); Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, экономист (2003).

Трудовой стаж: дежурный по станции Атырауского отделения перевозок (1999-2000); приемосдатчик, старший приемосдатчик грузов по подъездным путям станции Астана (2000-2002); главный специалист, начальник отдела дирекции магистральной сети АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2002-2005); начальник отдела, начальник управления экономики и тарифной политики, заместитель председателя Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникации Республики Казахстан (2005-2009); президент АО «Вокзал Сервис» (2009-2010); управляющий директор АО «НК «Қазақстан темір жолы» по пассажирским перевозкам (06.2010-10.2010); председатель Комитета транспорта и путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2010-2011); советник президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» (09.2011-11.2011); директор филиала АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - «Мангистауское отделение дороги» (2011-2012); председатель Комитета транспорта и коммуникаций путей сообщения Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2012-2013); управляющий директор - руководитель аппарата АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2013-2015); исполняющий обязанности президента АО «Пассажирские перевозки».

На занимаемой должности - с сентября 2015 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегi үшiн», «Қазақстан Парламентiне 10 жыл», знаками «Кайсар» II степени Вооруженных Сил РК, «Почетный железнодорожник»; Благодарственным письмом министра транспорта и коммуникации РК.

38 лет назад (1979) родился ШАХАНОВ Бейбут Маратханович - заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахстанский государственный университет международных отношений и мировых языков, учитель английского языка средней школы (2000); Казахский гуманитарно-юридический университет, юриспруденция (2002), Казахстанскую коммерческо-финансовую академию, бакалавр финансов (2008), Университет Ланкастера, мастер международного права (2011).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента контроля за соблюдением антимонопольного законодательства (2002-2003); ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Казахстан (2003-2006); менеджер, главный менеджер АО «ФУР «Казына» (2006-2007); уполномоченный, и.о. президента, директор департамента, вице-президент, директор представительства АО «Центр военно-стратегических исследований» (2008-2011); директор департамента АО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2011-2012); директор департамента, заместитель председателя комитета, заместитель директора департамента Министерства охраны окружающий среды и водных ресурсов РК (2012-2014); директор департамента управления отходами Министерства энергетики РК (2014-2015); заместитель председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК (2015-2016).

На занимаемой должности - с июля 2016 года.

35 лет назад (1982) родился ЕСБУЛАТОВ Керимкул Кайратович - директор департамента банковского надзора Национального банка Республики Казахстан.

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Алматинский юридический институт (2003), юрист; Университет международного бизнеса (2007), экономист.

Трудовой стаж: работал в АО «АТФ Банк» (2003-2006); директор департамента бюджетного планирования АО «ФУР «Казына» (2006-2008); управляющий директор АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (2008-2009); управляющий директор АО «Альянс Банк» (02.2009-08.2009); заместитель председателя правления АО «Темирбанк» (2009-2012); исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан (01-2014-03.2014).

На занимаемой должности - с марта 2014 года.

34 года назад (1983) родился ТЕНИЗБАЕВ Нурбакыт Молдахметович - мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

Уроженец Алма-Атинской области. С 1995 года начал заниматься греко-римской борьбой.

Спортсмен, инструктор. Чемпион мира среди молодежи по греко-римской борьбе (Стамбул, 2003); серебряный призер Кубка мира (Иран, 2005); бронзовый призер чемпионата Азии (Ухань, 2005); бронзовый призер Олимпийских игр в весовой категории до 60 кг (Пекин, 2008). Награжден орденом «Құрмет» (2008).

30 лет назад (1987) родилась ГРАБОВЕЦКАЯ Мария Александровна - заслуженный мастер спорта по тяжелой атлетике, бронзовый призер XXVIII летних Олимпийских игр 2008 года в г.Пекин (КНР).

Уроженка в г.Кокшетау. Окончила Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, юрист (2008). В настоящее время обучается в Кокшетауском государственном университете им. Ш. Уалиханова, тренер по тяжелой атлетике.

Бронзовый призер по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 75 кг с результатом 270 кг XXIX Олимпийских игр (Пекин, 2008); чемпионка Азии (Дубай, 2005); серебряный призер чемпионата мира (Прага, 2007); чемпионка Азии по тяжелой атлетике среди молодежи (2004); бронзовый призер чемпионата Азии (2004); серебряный и бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи (2007).

Награждена орденом «Кұрмет», Почетной грамотой Президента РК. Почетный гражданин г.Кокшетау, заслуженный мастер спорта РК.