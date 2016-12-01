1,5 тысячи военных и полицейских обеспечат безопасность в Астане в новогодние праздники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В период празднования Нового года, с 31 декабря по 4 января, а также с 7 и 8 января личный состав Департамента внутренних дел Астаны переводится на усиленный режим несения службы, сообщает пресс-служба акимата столицы.

Около 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД РК встанут на охрану общественного порядка. В праздники будет задействовано максимальное количество автопатрулей.

Как сообщили в ДВД, в настоящее время проводится полный комплекс мероприятий для обеспечения безопасности граждан в общественных местах. Созданы дополнительные следственно-оперативные группы для своевременного выезда на место происшествия. Для предотвращения несчастных случаев ведется работа по пресечению продаж несертифицированной пиротехнической продукции. Усилен контроль за недопущением ввоза запрещенных предметов.