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1,5 тыс нарушений при автоперевозках между РК и Азербайджаном выявили в 2017 году
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году выявлено 1,5 тыс. нарушений при автоперевозках между Казахстаном и Азербайджаном. Об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы работаем с Азербайджаном и другими государствами по одному принципу. Работает специальная транспортная инспекция, которая контролирует перевозки. Конечно, такие случаи имеют место, когда перевозятся грузы без разрешения. За 11 месяцев текущего года зарегистрированы 1,5 тысячи случаев нарушений и перевозчики. Допустившие нарушения, уплатили 120-130 миллионов штрафов в бюджет», - сказал Ж.Касымбек, отвечая на вопросы депутатов.
По его словам, благодаря контролю количество нарушений со стороны Азербайджана сокращается.
На заседании Мажилиса одобрен проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении». Соглашением устанавливаются правовые нормы для осуществления автомобильных перевозок между двумя странами, регламентируются виды автоперевозок и порядок установления квоты обмена бланками разрешений. Реализация данного соглашения будет способствовать дальнейшему развитию автоперевозок между двумя странами, а также казахстанско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Соглашение подписано в Баку 3 апреля 2017 года.
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