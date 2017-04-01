1,5 млрд тенге направляется на социальные проекты в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Меморандум о взаимном сотрудничестве в реализации социально значимых проектов на 2017 год подписан между властями Костанайской области и представителями Евразийской группы (ERG), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Eurasian Resources Group S.a.r.l. и акимат Костанайской области определили наиболее значимые социальные проекты, которые будут профинансированы в текущем году.

Свои подписи под меморандумом поставили аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и председатель правления ТОО «Евразийская Группа» Альдияр Казтаев.



Сумма, выделяемая ERG в рамках меморандума в 2017 году, стала самой высокой за последние пять лет и составила 1,5 млрд. тенге. «Традиционно средства будут направлены в значимые социальные проекты Костанайской области - ремонт домов в Костанае и Рудном, благоустройство улиц в Лисаковске, установка детской игровой площадки в поселке Октябрьский Костанайской области, где расположены производственные мощности предприятий ERG - ССГПО и АО «Алюминий Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы Евразийской группы.



Также будет приобретено учебное оборудование для Рудненского индустриального института и Лисаковского технического колледжа, которые готовят кадры для предприятий горно-металлургической отрасли. Кроме того, ERG окажет поддержку на выплату подъемных для привлечения молодых врачей в область - в сельские и районные больницы. Немалые средства предусмотрены на развитие в регионе детского футбола, мини-футбола, хоккея с шайбой, легкой атлетики и тенниса.



Впервые меморандум содержит не только инициативы ERG, направленные на развитие регионов, но и включает социально значимые проекты акимата Костанайской области, которые будут осуществлены за счет средств местного бюджета в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Это строительство различной инфраструктуры - сетей электроснабжения, подъездных путей, теплосетей, водоводов, дорог, газификация объектов, возведение жилых домов и многого другого.



«Новые положения подписанного документа - это пример государственно-частного партнерства, о котором сказал Глава государства в своем послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», - отмечает председатель Совета директоров ERG Александр Машкевич. - Проекты соглашения иллюстрируют стратегическую инициативу ERG с символичным названием «Туган жер - Родные города». В стремлении обеспечить комплексное развитие регионов присутствия группы мы совместно с акиматами работаем над обеспечением благоприятных, комфортных и безопасных условий для жизни горожан. Если акимат обеспечивает целевое и полное освоение государственных средств, инвестируя в развитие инфраструктуры, то мы вкладываем именно в людей, часть из которых - наши сотрудники».



Меморандумы по реализации социально значимых проектов в Актюбинской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях ERG заключает на протяжении уже 13 лет. За последние пять лет социальные инвестиции всех предприятий Евразийской группы в Казахстане превысили 103 млрд тенге.