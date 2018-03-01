1,5 млн саженцев в год будут производить фермеры в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В текущем году крестьянское хозяйство «Сайдусман ата», расположенное в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области, начнет производить 1,5 млн. саженцев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На территории теплицы, площадь которой составляет 3 га, кооператив занимается выращиванием овощей и подготовкой саженцев плодовых культур. В рамках пресс-тура, организованного пресс-службой акима области, представители СМИ ознакомились с работой ряда крестьянских хозяйств Казыгуртского района.

В первую очередь, в сельском округе Турбат журналисты ознакомились с работой крестьянского хозяйства «Сайдусман ата». Хозяйство создано в 2012 году семью членами семьи. Для реализации этого проекта владелец хозяйства Сайдалы Турсынов вложил 45 млн. тенге.

«В 2017 году нами было подготовлено 500 тыс. саженцев. В текущем году мы планируем подготовить 1,5 млн. саженцев и реализовать их на рынках области. Кроме того, в первом полугодии прошлого года в теплице, площадь которой составляет 2,5 га, мы посадили помидоры и получили 210 тонн продукции. Во втором полугодии мы посадили огурцы, получив 140 тонн продукции. Наша продукция пользуется спросом не только в Астане, Алматы, но и в России», - сказал С.Турсынов.

На сегодняшний день в хозяйстве постоянной работой обеспечены 35 человек, еще 40 человек будут привлечены к сезонным работам. Средняя зарплата рабочих составляет порядка 50 тыс. тенге. Стоит отметить, что владелец хозяйства планирует в будущем расширить свое дело, открыв еще одну откормочную площадку и заняться интенсивным садоводством.

Следующий объект, где побывали журналисты - крестьянское хозяйство «Сайдахмат ата», занимающееся откормом скота. Хозяйство, которое обеспечивает постоянной работой 25 человек, на сегодняшний день выращивает около 200 голов КРС породы Казахской белоголовая. Владелец хозяйства рассказал, что для запуска откормочной площадки он вложил 15 млн. тенге. Из них 3 млн. тенге - это кредитные средства, предоставленные Фондом поддержки сельского хозяйства.